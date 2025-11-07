Colombia

Habló sobreviviente a las torturas del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia: “A mí me salvó Dios”

Eduardo Matson, sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia, afirmó que la historia de la tragedia no debe rediseñarse para favorecer ni a exguerrilleros del M-19 ni a la cúpula militar de la época

Guardar
La Toma del Palacio de
La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) - crédito Colprensa

El aniversario número 40 de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá ha reabierto viejas heridas y reavivado discusiones sobre la verdad histórica, la responsabilidad de los actores y el impacto duradero en víctimas y sobrevivientes.

El abogado Eduardo Matson, quien vivió en carne propia la violencia de aquel 6 de noviembre de 1985, fue enfático durante su conversación con Blu Radio: “La historia no se puede reescribir en beneficio de un puñado de delincuentes miembros del grupo guerrillero M-19, ni tampoco de la cúpula militar del momento”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Matson, entonces un joven estudiante de derecho de 21 años, se encontraba en el Palacio realizando una investigación académica cuando comenzó la toma guerrillera a manos del M-19. Estaba cerca de la cafetería, acompañado de su amiga Yolanda Santo Domingo.

Relató que la irrupción de los insurgentes lo sorprendió por la infiltración y modo de operar dentro del recinto. Sostiene que detalles como la actitud de una persona tras el mostrador sugerían que “había infiltrados, en especial en la cafetería”.

El sobreviviente relató cómo, tras
El sobreviviente relató cómo, tras ser rescatado, fue víctima de torturas y maltratos, lo que dejó profundas secuelas psicológicas y fortaleció su convicción sobre la necesidad de verdad judicial y histórica - crédito Rafael González/Centro Nacional de Memoria Histórica

Las horas posteriores estuvieron marcadas por el caos, el fuego cruzado y un asedio que terminaría con la vida de 94 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Matson y Santo Domingo fueron rescatados la tarde del 6 de noviembre, pero la pesadilla no terminó ahí.

Ambos fueron trasladados primero a la Casa del Florero, donde sufrieron “vejaciones, golpes, maltrato e insinuaciones de haber participado en la toma”. Más tarde, vendados y en vehículos que Matson identificó como ambulancias del Ejército, fueron conducidos al Batallón Charry Solano.

Allí, según su testimonio, enfrentó amenazas de muerte y simulacros de ejecución: “Me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron que iba a ser arrojado al vacío”.

El alivio llegó solo tras mencionar su vínculo con Miguelito Maza, hijo del entonces general Miguel Maza Márquez, lo que permitió que fuera liberado junto a su compañera en San Victorino. No obstante, los efectos emocionales lo persiguieron durante años.

Matson confesó que, al regresar a Cartagena, el trauma lo empujaba a esconderse bajo la cama ante el menor ruido de pólvora, admitiendo sentirse “desquiciado”.

Matson respalda los hallazgos de
Matson respalda los hallazgos de la familia Gaona y asegura que existen pruebas suficientes para afirmar que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por comandantes del M-19 - crédito Rafael González/Centro Nacional de Memoria Histórica

Consciente de la complejidad legal y moral, Matson se opone a la reescritura simplista de lo ocurrido, insistiendo en que “hay verdades que no se pueden ni se deben ocultar”, y reclamando justicia y verdad para sanar las heridas nacionales.

Acerca de las investigaciones, Matson respalda las conclusiones del trabajo de la familia Gaona, sosteniendo que existen pruebas suficientes para afirmar que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por Andrés Almarales, comandante del M-19, y no durante el cruce de fuego o por fuerza pública.

En cuanto a la propuesta de conceder indultos a militares implicados, el abogado recalca que “tanto la amnistía o indulto concedidos a los miembros del M-19 como la que se propondría a los militares son ilegales, pues los delitos de lesa humanidad no prescriben ni admiten beneficios”.

Sin embargo, Matson plantea que si a unos se les aplicó beneficios irregulares, “para buscar un equilibrio en justicia, veo bien que se pueda indultar o amnistiar a los militares”, aunque matiza que debe hacerse en “justicia entre comillas”.

Matson insta a las nuevas generaciones a estudiar los hechos y evitar la repetición de errores históricos. “La historia no se puede reescribir en beneficio de un puñado de delincuentes”, reiteró.

Al referirse a posibles indultos,
Al referirse a posibles indultos, Matson afirmó que estos beneficios son improcedentes para delitos de lesa humanidad - crédito Rafael González/Centro Nacional de Memoria Histórica

Eduardo Gatson concluyó y reafirmó en la entrevista que esta vivo gracias a Dios y a su padre, “a mi me salvó Dios y la gracia de Dios, y mi padre que se convirtió en mi psicólogo, mi guía espiritual, emocional, yo estaba loco, desquiciado”.

El debate nacional se ha agudizado por posiciones como la del presidente Gustavo Petro, quien militó en el M-19, y que según familiares de víctimas busca exonerar a la antigua guerrilla de su responsabilidad.

Helena Urán Bidegain, hija de uno de los magistrados desaparecidos, recordó que “desde el día uno hubo manipulación de la información e incluso censura”, mientras que “hay abuso en la memoria de ambos actores armados”.

Urán Bidegain replicó a Petro tras su afirmación en X, donde vinculó al magistrado Carlos Horacio Urán, su padre, con Andrés Almarales, y criticó los relatos que buscan “borrar” el crimen contra el magistrado Gaona Cruz.

A cuatro décadas, voces como la de Matson insisten en que la única salida para cicatrizar las heridas del holocausto del Palacio de Justicia es “justicia y verdad”, sin cuentas selectivas ni apropiaciones políticas del sufrimiento de las víctimas.

Temas Relacionados

Toma Palacio de Justicia 1985Palacio de JusticiaSobreviviente Palacio de JusticiaEduardo MatsonM-19Colombia-Noticias

Más Noticias

Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana

En Europa los mercados mostraron cautela ante la persistente preocupación por las valoraciones tecnológicas

Euro abre a la baja

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween

Siga EN VIVO el tercer

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol

Colombia vs. El Salvador EN

Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”

En coordinación con las Fuerzas Públicas colombianas, las autoridades francesas confiscaron 7,5 toneladas de cocaína en el oceáno Atlántico

Petro celebró nueva incautación de

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025

Néstor Lorenzo destapó las cartas:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sorprende a Luisa

Pipe Bueno sorprende a Luisa Fernanda W con una cita secreta en pleno crucero de Disney

Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch molestó a Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’: “Mal gusto tu comentario”

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Colombia vs. El Salvador EN

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

Así fue la comparación entre Luis Díaz y Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”