Siguen desaparecidos colombianos que cuidaban propiedad de la mamá de María Corina Machado en Venezuela: “No sabemos una información concreta”

Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez fueron secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro

La desaparición de los ciudadanos colombianos Reinaldo Emilio Gutiérrez y Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander en Venezuela ha generado alarma y desconsuelo entre sus familiares, quienes aseguran desconocer el paradero y las condiciones actuales de ambos desde el pasado 26 de octubre de 2025.

“Lo que se comenta y lo que nos han dicho es que presuntamente los tiene el Gobierno de Maduro”, manifestó el domingo 2 de noviembre de 2025 un familiar a RCN Noticias, sugiriendo como posible causa la relación indirecta de Emilio con la familia de la opositora venezolana María Corina Machado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató Marcela Gutiérrez, hija y hermana de los desaparecidos, a Blu Radio hoy 7 de noviembre de 2025, la familia no ha recibido información oficial sobre el lugar de detención ni los motivos que condujeron a esta situación.

“Hasta el momento no sabemos una información concreta, no sabemos en qué centro lo tienen. Hemos intentado por varios medios averiguar, pero no hemos podido concretar alguna información”, afirmó.

Ambos colombianos cuidaban una propiedad de la mamá de la líder opositora y Nobel de Paz, maría Corina Machado - crédito Video captura

Los dos hombres trabajaban desde hace años al servicio de la familia de la líder opositora María Corina Machado, cumpliendo tareas de administración y resguardo en una casa de campo ubicada en San Antonio de los Altos, estado Miranda en Venezuela.

Marcela explicó que “lo último que supimos es que iban saliendo de la casa que cuida mi papá, porque el trabajo de él es cuidar una casa de campo, donde iban a veces los fines de semana la familia de la señora María Corina Machado”.

La vinculación entre la familia Gutiérrez y la residencia de la líder opositora se extiende por más de dos décadas.

Según la denuncia, desde septiembre la propiedad bajo su custodia fue vigilada de manera persistente con drones y la presencia de personas extrañas, lo que hizo sospechar que buscaban localizar a Machado, aunque la dirigente no estaba en el lugar.

La desaparición fue notificada a la familia en Colombia por la actual pareja de Reinaldo Emilio dos días después del hecho. La organización Vente Venezuela se hizo eco de la denuncia en sus redes sociales.

Familiares de los colombianos, provenientes de Valledupar, aseguraron que se rumora que los hombres están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro - crédito Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La hermana de Reinaldo Andrés ha intentado buscar apoyo diplomático, presentando una queja formal ante la Cancillería colombiana, sin obtener respuestas concretas.

“No hemos recibido como tal un apoyo del gobierno de acá como para tratar de ubicarlos, porque es que ni siquiera sabemos dónde están”, reiteró Marcela Gutiérrez a Blu Radio.

La familia solicita a las autoridades incrementar los esfuerzos para esclarecer el paradero de los dos colombianos y brindar acompañamiento a los allegados durante esta crisis.

Tras lo anterior, el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela hizo la denuncia pública a través de su cuenta de X, donde afirmaron que: “El Terrorismo de Estado sigue aumentando en Venezuela”.

El comunicado de Vente Venezuela tras el secuestro dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

Pronunciamiento de Merlys Romero, cuñada de Reinaldo y tía de Reinaldo Andrés: “Se ha puesto denuncia por todos los medios”

Merlys Romero, cuñada de Reinaldo y tía de Reinaldo Andrés, ambos oriundos de Casacará, Codazzi, relató a Radio Guatapurí que sus parientes partieron en un Jeep amarillo hacia una gallera en los Altos de San Antonio, Caracas, pero nunca llegaron al lugar donde sus amigos los esperaban.

“Ellos son aficionados a los gallos y no llegaron a la gallera. La compañera de mi cuñado empezó a llamar, pero los teléfonos estaban apagados, y los amigos confirmaron que ellos jamás arribaron a la gallera”, explicó.

La familia, angustiada por la falta de noticias, ha intentado encontrarlos incluso en la morgue de la ciudad, sin éxito. Además del silencio sobre su paradero, el vehículo en el que viajaban también desapareció, y los teléfonos siguen fuera de servicio.

“Se ha puesto denuncia por todos los medios. Hemos denunciado en la Cancillería, pues acá me estoy moviendo yo en Valledupar. En Barranquilla, su hija también intenta hacer gestiones; la situación en Caracas está muy crítica”, agregó Romero.

Romero aclaró que ni su cuñado ni su sobrino están vinculados al activismo político. La relación de Reinaldo con la familia Machado, destacó, es laboral: “Su cercanía obedece a lo que en Colombia se denomina oficios varios, incluida la jardinería”.