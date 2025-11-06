Colombia

Tren de la Sabana embistió a una camioneta en el municipio de Chía: una persona resulto herida

Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos de Chía y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, y atender a la persona lesionada, que viajaba en el auto

Guardar
Accidente Tren de la Sabana
Accidente Tren de la Sabana 6 de noviembre - crédito redes sociales/Facebook

En horas de la mañana del 6 de noviembre de 2025, el Tren de la Sabana se vio involucrado en un accidente de tránsito al llevarse a un vehículo particular en la vía férrea, exactamente en el cruce que conecta la Autonorte con la carretera Central del Norte (carrera 7), a la altura del reconocido restaurante El Pórtico, en jurisdicción del municipio de Chía.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, el intento de la camioneta color blanco de rebasar el punto de conexión de las dos vías sería la causal del choque, dejando al vehículo con afectaciones de consideración y a uno de los ocupantes con lesiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Chía y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, contener cualquier intento de emergencia mayor por las posibilidades de fugas o escapes de líquidos inflamables, y lograr despejar la vía para que el tren continúe con su actividad.

Temas Relacionados

Tren de la SabanaAccidente Tren de la SabanaChíaRestaurante El PórticoColombia-Noticias

Más Noticias

USO exige intervención del Gobierno ante amenaza de embargo de la Dian a Reficar: interpondrán tutela con medida cautelar

La organización sindical solicitó a las autoridades nacionales detener el cobro coactivo a Reficar, porque la medida impactaría gravemente las finanzas de Ecopetrol y los ingresos fiscales de la capital de Bolívar

USO exige intervención del Gobierno

Andrés Escobar contestó a Angélica Lozano por polémica de un beso entre dos hombres: “Debería ponerse del lado de las mujeres y las madres”

El concejal caleño criticó a la senadora por su postura sobre el incidente en Crepes & Waffles, y defendió el derecho de los padres a educar según sus valores

Andrés Escobar contestó a Angélica

Ornella Sierra se quejó de que ayudó a personas que solo la usaron para ganar fama: “Me dejaron sola cuando más los necesitaba”

La creadora de contenido contó cómo aprendió a poner límites luego de sentirse utilizada y decepcionada por personas que solo buscaban visibilidad a su costa

Ornella Sierra se quejó de

Qué pasará con el partido del Pereira contra Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación por desacatar suspensión de actividades

La fecha 19 de la Liga Betplay II-2025 iniciará el viernes 7 de noviembre con dos partidos programados, pero el de cierre de la jornada entre Matecañas y Poderosos podría definirse por W.O a favor del rojo de la montaña

Qué pasará con el partido

“Presencias, Justicia y Silencio” es el concierto-ritual con el que se conmemoran los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

Este evento de entrada gratuita busca honrar a las víctimas, resignificar el duelo y el ejercicio de la memoria mediante el arte

“Presencias, Justicia y Silencio” es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra se quejó de

Ornella Sierra se quejó de que ayudó a personas que solo la usaron para ganar fama: “Me dejaron sola cuando más los necesitaba”

Karol G y Feid ya no estarían juntos: crecen los rumores de ruptura entre los cantantes por señales de distanciamiento en redes

Juan David Tejada reapareció junto a su hijo Emiliano, en medio de las polémicas con Aida Victoria Merlano: “Te extrañaba muchísimo”

Ryan Castro en Medellín se disfrazó y repartió regalos a vendedores ambulantes: “Vamos a cambiar un par de vidas”

María Fernanda Cabal sorprendió al hablar de infidelidades y celos en su juventud: “A veces les ponía los cachos a mis novios”

Deportes

Leyenda del Real Madrid y

Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz por su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Qué pasará con el partido del Pereira contra Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación por desacatar suspensión de actividades

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League

De la mano de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder de la UEFA Champions League: así va la tabla de posiciones

Estos son los jugadores de la selección Colombia Sub-20 que podrían llegar al equipo de mayores para el Mundial del 2026