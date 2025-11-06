Tren de la Sabana embistió a una camioneta en el municipio de Chía: una persona resulto herida

Accidente Tren de la Sabana 6 de noviembre - crédito redes sociales/Facebook

En horas de la mañana del 6 de noviembre de 2025, el Tren de la Sabana se vio involucrado en un accidente de tránsito al llevarse a un vehículo particular en la vía férrea, exactamente en el cruce que conecta la Autonorte con la carretera Central del Norte (carrera 7), a la altura del reconocido restaurante El Pórtico, en jurisdicción del municipio de Chía.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, el intento de la camioneta color blanco de rebasar el punto de conexión de las dos vías sería la causal del choque, dejando al vehículo con afectaciones de consideración y a uno de los ocupantes con lesiones.

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Chía y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, contener cualquier intento de emergencia mayor por las posibilidades de fugas o escapes de líquidos inflamables, y lograr despejar la vía para que el tren continúe con su actividad.