Colombia

Petro propuso repetir las elecciones en Venezuela, luego de que Estados Unidos confirmó que no atacará al país: “Bien haría Maduro y Corina”

El presidente aseguró que deben llevarse a cabo unos comicios con garantías reales. A su juicio, sería una “solución pacífica”

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que no es legal que Estados Unidos ataque a Venezuela - crédito Vannessa Jimenez/Reuters

El presidente Gustavo Petro dio a conocer una propuesta para aliviar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Esto, luego de que funcionarios de la administración de Donald Trump confirmaran al Congreso norteamericano que el Gobierno no planea hacer ataques en suelo venezolano porque no tiene una justificación legal para hacerlo.

El jefe de Estado estadounidense ha estado llevando a cabo bombardeos en aguas extranjeras (Caribe y Pacífico), cerca de Venezuela, con el fin de combatir el narcotráfico. De acuerdo con el presidente Petro, estas acciones son equivocadas y van en contra de la protección de los derechos humanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por eso, respaldó el anuncio de que Estados Unidos no se ha planteado la posibilidad de hacer ataques en Venezuela: “Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El Gobierno de Donald Trump
El Gobierno de Donald Trump confirmó que no tiene justificaciones leales para atacar a Venezuela - Jonathan Ernst/Reuters

En ese sentido, propuso una alternativa para evitar que sigan las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen del dictador Nicolás Maduro. Su estrategia se centra en llevar a cabo unas nuevas elecciones presidenciales que no estén envueltas en irregularidades.

“Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”, señaló.

Esta propuesta surge también de las dudas que hay sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue elegido nuevamente como presidente. Según la oposición venezolana, el dictador no fue el verdadero ganador de los comicios, por lo que denuncian manipulación de los resultados.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las elecciones en Venezuela deberían repetirse, con garantías reales - crédito @petrogustavo/X

Petro asegura que no reconoce a Maduro

El primer mandatario ha asegurado en varias oportunidades que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, aunque en un inicio no rechazó los resultados de las elecciones; únicamente pidió que fueran reveladas las actas electorales para así definir una posición. Esos documentos nunca fueron presentados por el régimen; sin embargo, el Gobierno colombiano tuvo representación en la investidura de Maduro, lo que fue tomado como un respaldo de la administración al dictador.

En abril de 2025, en el evento Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño en la ciudad de Pasto, el primer mandatario aseguró que jamás reconoció el Gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, rechazó las sanciones económicas que le han sido impuestas al país por Estados Unidos.

Yo no reconocí el gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela”, precisó el jefe de Estado.

Gustavo Petro advierte sobre bloqueos a países como Venezuela y Cuba durante un foro en Pasto - crédito Presidencia

Posteriormente, en una publicación de X de octubre de 2025, el presidente reafirmó su postura con respecto al régimen, pero aclaró que está en contra de las acciones militares que se puedan llevar a cabo en territorio venezolano.

Sus declaraciones surgieron como respuesta al analista Héctor Schamis, entrevistado en NTN24. El experto aseguró que Gustavo Petro suele defender al dictador venezolano cada que Estados Unidos incrementa la presión sobre Maduro. “Actúa como vocero de Maduro y esto tendrá consecuencias”, dijo.

No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, pero menos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda la América Latina y el Caribe. Los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos”, indicó el jefe de Estado.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro hizo una polémica afirmación sobre el régimen de Nicolás Maduro, que causó revuelo - crédito @petrogustavo/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroElecciones VenezuelaEstados UnidosNicolás MaduroAtaques en VenezuelaDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

La nueva iniciativa permite a ciudadanos disfrutar de instalaciones acuáticas en diferentes zonas de la ciudad, con registro obligatorio y normas de seguridad

Aprenda a nadar en noviembre:

Resultados Chontico Día y Noche 6 de noviembre: últimos números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

La polémica fiscal Luisa Obando habría renunciado al cargo alegando demencia: se podrían frenar varios procesos judiciales en su contra

Conocida por su papel en el caso ‘Pacho Malo’ y por haber liderado investigaciones controvertidas, Obando dejó su cargo tras declarar padecer desarreglos mentales severos

La polémica fiscal Luisa Obando

Un año estricto en fronteras, Colombia inadmite a más de 2.600 extranjeros por alertas y documentos falsos

Entre enero y septiembre de 2025, Migración Colombia impidió el ingreso de viajeros por antecedentes delictivos, riesgo para la seguridad y trámites irregulares. Entre ellos, 46 ofensores sexuales detectados gracias a alertas internacionales

Un año estricto en fronteras,

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Alternativa Film Festival llegará a

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Nuevo técnico de Santa Fe ha protagonizado varias peleas, tuvo problemas hasta con Neymar: “Me tiré unas trompadas”

Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín