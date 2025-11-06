Petro propuso repetir las elecciones en Venezuela, luego de que Estados Unidos confirmó que no atacará al país: “Bien haría Maduro y Corina”

El presidente Gustavo Petro aseguró que no es legal que Estados Unidos ataque a Venezuela - crédito Vannessa Jimenez/Reuters

El presidente Gustavo Petro dio a conocer una propuesta para aliviar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Esto, luego de que funcionarios de la administración de Donald Trump confirmaran al Congreso norteamericano que el Gobierno no planea hacer ataques en suelo venezolano porque no tiene una justificación legal para hacerlo.

El jefe de Estado estadounidense ha estado llevando a cabo bombardeos en aguas extranjeras (Caribe y Pacífico), cerca de Venezuela, con el fin de combatir el narcotráfico. De acuerdo con el presidente Petro, estas acciones son equivocadas y van en contra de la protección de los derechos humanos.

Por eso, respaldó el anuncio de que Estados Unidos no se ha planteado la posibilidad de hacer ataques en Venezuela: “Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El Gobierno de Donald Trump confirmó que no tiene justificaciones leales para atacar a Venezuela - Jonathan Ernst/Reuters

En ese sentido, propuso una alternativa para evitar que sigan las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen del dictador Nicolás Maduro. Su estrategia se centra en llevar a cabo unas nuevas elecciones presidenciales que no estén envueltas en irregularidades.

“Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”, señaló.

Esta propuesta surge también de las dudas que hay sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue elegido nuevamente como presidente. Según la oposición venezolana, el dictador no fue el verdadero ganador de los comicios, por lo que denuncian manipulación de los resultados.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las elecciones en Venezuela deberían repetirse, con garantías reales - crédito @petrogustavo/X

Petro asegura que no reconoce a Maduro

El primer mandatario ha asegurado en varias oportunidades que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, aunque en un inicio no rechazó los resultados de las elecciones; únicamente pidió que fueran reveladas las actas electorales para así definir una posición. Esos documentos nunca fueron presentados por el régimen; sin embargo, el Gobierno colombiano tuvo representación en la investidura de Maduro, lo que fue tomado como un respaldo de la administración al dictador.

En abril de 2025, en el evento Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño en la ciudad de Pasto, el primer mandatario aseguró que jamás reconoció el Gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, rechazó las sanciones económicas que le han sido impuestas al país por Estados Unidos.

“Yo no reconocí el gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela”, precisó el jefe de Estado.

Gustavo Petro advierte sobre bloqueos a países como Venezuela y Cuba durante un foro en Pasto - crédito Presidencia

Posteriormente, en una publicación de X de octubre de 2025, el presidente reafirmó su postura con respecto al régimen, pero aclaró que está en contra de las acciones militares que se puedan llevar a cabo en territorio venezolano.

Sus declaraciones surgieron como respuesta al analista Héctor Schamis, entrevistado en NTN24. El experto aseguró que Gustavo Petro suele defender al dictador venezolano cada que Estados Unidos incrementa la presión sobre Maduro. “Actúa como vocero de Maduro y esto tendrá consecuencias”, dijo.

“No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, pero menos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda la América Latina y el Caribe. Los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos”, indicó el jefe de Estado.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro hizo una polémica afirmación sobre el régimen de Nicolás Maduro, que causó revuelo - crédito @petrogustavo/X