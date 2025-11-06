Colombia

Ornella Sierra se quejó de que ayudó a personas que solo la usaron para ganar fama: “Me dejaron sola cuando más los necesitaba”

La creadora de contenido contó cómo aprendió a poner límites luego de sentirse utilizada y decepcionada por personas que solo buscaban visibilidad a su costa

Ornella Sierra se sincera sobre
Ornella Sierra se sincera sobre las traiciones y el valor de la lealtad en el mundo digital - crédito @ornellasierra/Instagram

La creadora de contenido Ornella Sierra, reconocida por su carisma en redes sociales y su paso por diferentes producciones de Canal RCN, abrió su corazón durante una reciente entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, donde reveló uno de los momentos más duros e incómodos que ha vivido en el mundo digital.

La joven influencer barranquillera mencionó que al inicio de 2025 llegó a sentirse utilizada por personas que se acercaron a ella únicamente por interés.

Con total sinceridad, Ornella explicó que este año atravesó una etapa en la que ofreció apoyo a varias personas que, según contó, solo buscaban beneficiarse de su visibilidad y reconocimiento en redes porque no le dieron ni su compañía cuando lo necesitó, pero ella trató de ofrecer su mejor cara porque consideraba que eso era brindarles la ayuda que ellos requerían.

“A comienzo de año, yo a veces le daba como que mucha luz a gente. Era tipo, me buscaban solamente por necesidad, o sea, necesidad de vistas, necesidad de fama, necesidad, no sé, de plata. O sea, yo de pronto era consciente de eso y decía: ‘Es que yo también quiero ayudar’. Entonces, a veces uno por andar de marica, ayudando a las otras personas", empezó contando.

La confesión de Ornella Sierra:
La confesión de Ornella Sierra: así descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos en medio de la polémica - crédito @ornellasierra / Instagram

Seguido a esto, mencionó que la mano que brindó en su momento fue honesta y que no siente arrepentimiento de haberlo hecho, pero sí cambió de manera de ver las cosas después de ese episodio.

No me arrepiento de ayudar a alguien, pero sí me arrepiento como de dejar de hacer cosas mías para ayudar a otras personas”, confesó con firmeza la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 1.

La barranquillera, quien en los últimos meses ha estado bajo el ojo público por varias polémicas con su situación sentimental, relató un episodio para ilustrar lo que vivió con una de las personas a las que cree que le brindó su amistad, pero que no terminó siendo real porque fue más un tema de visibilidad, pues mencionó que la decepcionó profundamente durante una etapa en la que ella enfrentaba fuertes críticas en redes sociales.

Un man que fue muy amiguito mío, pero muy amiguito mío, que yo lo quería muchísimo… Yo no voy a dar detalles. Un momento como que de crisis en el cual yo estaba teniendo mucha funa, me estaban dando mucho palo, me estaban dejando a mí como lo peor. Y yo en verdad sí, como que necesitaba el apoyo de mis amigos en ese momento, pues me dejó de contestar, desapareció y yo dije: ‘Joda, qué barro’”, recordó Ornella con visible molestia.

Ornella Sierra revela por qué
Ornella Sierra revela por qué decidió alejarse de quienes solo buscaban aprovecharse de su éxito - crédito ornellasierra / IG

Las presentadoras Valentina Taguado y Johana Velandia no dudaron en reaccionar con indignación, señalando la falta de lealtad del supuesto amigo.

Velandia comentó: “Yo me imagino que estaba de parte del otro lado”, a lo que Ornella respondió contundente: “Me dejó de contestar los mensajes en un momento y después como que apareció todo digno, como que: ‘Ornella, ¿qué pasó?’ Y yo como que: ‘¿Qué pasó?’ ¿Si me entiendes?. Me dio la espalda. Y la persona dice como que ‘yo no le di la espalda a ella, yo no sabía qué hacer’”.

Ante eso, Taguado intervino diciendo: “Tenía que ser buen amigo”, como respuesta a lo que el supuesto amigo de Ornella tenía que hacer en el momento de crisis, pero Sierra remató dejando claro que esa relación llegó a su fin.

“La persona así en su momento me pidió disculpas y yo le dije: ‘Te disculpo, pero no podemos seguir siendo amigos porque no me gusta tener personas así en mi vida’. Ahí es cuando yo digo como que bacano estar en la cima los dos, pero cuando uno se cae, ahí sí uno se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos”, puntualizó Sierra.

La entrevista rápidamente generó comentarios en redes, donde muchos de sus seguidores destacaron la madurez con la que Ornella ha aprendido a poner límites y reconocer quiénes realmente la apoyan sin esperar algo a cambio.

