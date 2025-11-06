Colombia

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

El artista mexicano fue homenajeado en Tunja con una prenda artesanal y las imágenes se viralizaron en redes sociales

Guardar
El artista no solo utilizó la ruana para abrigarse, sino que se quedó con ella mientras interpretaba más temas - crédito TikTok

El cierre del Festival Internacional de la Cultura Campesina (Ficc) 2025 en Tunja (Boyacá) sorprendió por un gesto más allá del espectáculo musical: la entrega de una ruana boyacense al reconocido artista mexicano Marco Antonio Solís, que dio un concierto en el que sus seguidores le demostraron su cariño.

El final del festival se llevó a cabo durante la primera semana de noviembre y allí, la voz del intérprete de La venia bendita, Invéntame y Si no te hubieras ido, resonó en el estadio La Independencia, donde el público presenció un momento bastante emotivo, cuando Don Joaquín, reconocido artista local, subió al escenario para obsequiarle al cantante una ruana confeccionada en el municipio de Güicán de la Sierra, situado en el norte de Boyacá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este presente, más allá de su valor material, representó la tradición y el orgullo de la región. Según información difundida por el medio local Boyacá Siete Días, la ruana fue elaborada en un taller con más de medio siglo de historia, propiedad de Eugenio Lizarazo y María Leonilda García.

Las publicaciones en las diferentes
Las publicaciones en las diferentes plataformas digitales fueron aplaudidas por los internautas - crédito @NCTNOTICIAS / X

Horas antes de este encuentro, don Joaquín había interpretado canciones de la región en el escenario, por lo que este encuentro con el mexicano fue muy especial para el público. El abrazo entre ambos artistas quedó consignado en las fotografías y videos de los asistentes que se emocionaron con la velada.

La ruana entregada a Marco Antonio Solís

La confección de la ruana implicó un proceso artesanal que se extiende durante aproximadamente un mes. De acuerdo con Boyacá Siete Días, la prenda requirió la participación de aproximadamente cinco personas, desde el esquilado de la oveja, el lavado y escarminado de la lana, el hilado en huso tradicional, hasta el tejido final en telar.

El taller responsable pertenece a la familia Lizarazo García, cuyos integrantes continúan manteniendo la tradición durante generaciones. Luis Eugenio Lizarazo García, hijo de los propietarios y exreportero gráfico de Boyacá Siete Días, fue uno de los delegados encargados de entregar el obsequio al artista mexicano.

La familia relató al medio que el valor de una ruana de estas características asciende a $750.000. Sin embargo, el valor emocional que le imprimieron los residentes de la región le puso el toque al concierto. Por su parte, Marco Antonio Solís se mostró agradecido con la entrega de la prenda, en parte porque la temperatura en el estadio La Independencia estaba muy baja, como suele ocurrir en las noches y madrugadas en la región.

El famoso descrestó a sus seguidores que destacaron su humildad - crédito TikTok

Entre tanto, la imagen de Marco Antonio Solís luciendo la ruana boyacense se convirtió en tendencia en las diferentes plataformas digitales, pues se convirtió en el cierre visual de un festival, por lo que los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

“Me encanta la ruana, muy tradicional de la región”, “Que lindo con esa humildad”, “Se ve que es muy sencillo”, “Que linda se le ve la ruana a Marco Antonio Solís”, “Súper lindo con la cuatro puntas”, “Mi maestro con la ruana que le regalaron”, “Lo más hermoso de la noche”, “Sus pasitos prohibidos con ruana. Lo máximo”, “Me encanta, le luce mucho la ruana y con su presencia mucho más”, “Lo vi y lloré” y “Excelente que la ruana la haya entregado Don Joaquín”, fueron algunas de las reacciones destacadas tras su paso por el escenario y la viralización de los videos en las diferentes plataformas digitales.

El momento de la entrega
El momento de la entrega fue celebrado ampliamente - crédito @NCTNOTICIAS / X

Cabe mencionar que la edición 52 del Ficc reunió a representantes de 18 países, delegaciones de 15 departamentos y ofreció más de 400 eventos dedicados a la vida rural, por lo que el evento llamó la atención tanto de residentes como de visitantes y extranjeros.

Temas Relacionados

Marco Antonio SolísTunjaConciertoRuanaCultura CampesinaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Reviven testimonio de “Popeye” en el que afirmó que Pablo Escobar financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia: “No fue un supuesto”

John Jairo Velásquez Vásquez sostuvo que el dinero fue destinado a Iván Marino Ospina, al que describió como “el jefe militar” del grupo guerrillero

Reviven testimonio de “Popeye” en

Super Astro Sol resultados 6 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Super Astro Sol resultados 6

Exsenador del Centro Democrático habló de “impunidad total” en la toma del Palacio de Justicia y apuntó a Gustavo Petro

Carlos Felipe Mejía, exmiembro del partido opositor al actual Gobierno, recordó la militancia del jefe de Estado en el M-19 al momento del ataque a las instituciones judiciales, el 6 y 7 de noviembre de 1985

Exsenador del Centro Democrático habló

Salario mínimo 2026: la advertencia del Banco de la República que sacude la negociación

El Banco de la República alertó que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría reavivar las presiones inflacionarias justo cuando la economía empieza a estabilizarse. El debate entre Gobierno, gremios y analistas promete ser uno de los más tensos de los últimos años

Salario mínimo 2026: la advertencia

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

El cuadro oceánico, que fue el primero en clasificar al mundial de 2026, quiere superar a los dirigidos por Néstor Lorenzo para mostrar su nivel de cara al certamen

Selección Colombia ya tiene la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Violeta Bergonzi recibió distinción en el Congreso y este fue su emotivo mensaje: “No tiene sentido vivir sin servir a los demás”

Deportes

Selección Colombia ya tiene la

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Presidente de Boyacá Chicó denunció el estado del terreno de juego antes del partido ante América: “Muy triste”

Presidente de Independiente Santa Fe tendría acuerdo verbal con técnico extranjero: esto es lo que se sabe

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro