Juez del proceso en contra de Nicolás Petro acetó como prueba los testimonios de Christian Daes y de familiares de Day Vásquez

El tribunal especializado de Barranquilla autorizó la incorporación de nuevos testimonios en el proceso contra Nicolás Petro Burgos, mientras la Procuraduría descartó la declaración del presidente de Ecopetrol - crédito Asamblea del Atlántico

La audiencia de pruebas correspondiente al proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego se desarrolló el jueves 6 de noviembre en presencia de la Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó.

Durante esta jornada judicial, se analiza la pertinencia y admisibilidad de los elementos probatorios que las partes han presentado ante el tribunal.

El juez del caso autorizó la incorporación de los testimonios del empresario barranquillero Christian Daes y de varios allegados a Day Vásquez, quien es expareja de Nicolás Petro Burgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otro lado, la Procuraduría determinó no admitir la declaración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al considerar que su testimonio no resulta relevante para la dinámica y el avance del juicio.

El juez explicó que la declaración de Christian Daes resulta relevante para el proceso, ya que permitirá esclarecer si hubo entrega de dinero al acusado, en qué monto, con qué finalidad y bajo qué circunstancias.

Según el magistrado, estos elementos tienen relación directa con los ingresos cuestionados por la Fiscalía y contribuirán a que la defensa sustente su postura frente a la acusación.

“El juzgado encuentra que estas pruebas son pertinentes, en tanto que la defensa las utilizará para fortalecer su teoría frente a la presentada por la Fiscalía General de la Nación”, explicó el juez.