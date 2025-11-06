Colombia

Juan David Tejada reapareció junto a su hijo Emiliano, en medio de las polémicas con Aida Victoria Merlano: “Te extrañaba muchísimo”

El empresario comparte imágenes junto a su hijo menor en redes sociales mientras la separación con la ‘influencer’ continúa generando reacciones entre sus seguidores

La reciente publicación de Juan David Tejada con Emiliano que enterneció las redes sociales - crédito @rechismes/IG

En medio de la controversia que ha rodeado la separación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, el empresario conocido como el ‘rey de los agropecuarios’ volvió a captar la atención en redes sociales por una emotiva publicación con su hijo pequeño.

En un video difundido desde las instalaciones de un centro comercial, Tejada se mostró cargando a Emiliano, su hijo en común con Merlano, acompañado también de su hija mayor.

La secuencia, acompañada por la frase “Te extrañaba muchísimo”, marca su reencuentro reciente con el menor en un medio de intensos desacuerdos familiares y exposición mediática en plataformas digitales.

La aparente cordialidad que muestra el video contrasta con el escenario de enfrentamientos públicos que ha caracterizado la relación entre Tejada y Merlano durante los últimos meses.

Aida Victoria Merlano habría acusado
Aida Victoria Merlano habría acusado a su expareja de haberle robado su parte de la finca - crédito @aidavictoriam/IG

Según publicaciones directas en redes sociales, la ruptura definitiva se confirmó en septiembre de 2025, cuando ambos protagonistas comunicaron la decisión de poner fin a la relación.

Aida Victoria Merlano expresó que eligió separarse pocos días después del nacimiento de su hijo, motivada por el deseo de proteger su maternidad en medio de tensiones crecientes.

La exposición mediática de la pareja no se limitó al anuncio de su ruptura. A principios de ese mismo año, Tejada realizó comentarios en redes sociales que encendieron aún más el debate en torno a la vida privada de la influencer.

En el transcurso de octubre, la disputa escaló con nuevas acusaciones en redes sociales. Merlano denunció la falta de aportes económicos de Tejada en la crianza de su hijo y su ausencia prolongada, llegando a señalar que el padre no visitó a su hijo durante más de veinte días.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La polémica sumó capturas de pantalla publicadas con mensajes que sugerían comportamientos agresivos del empresario.

Además, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Merlano expuso la conversación que sostuvo con Tejada, mostrándose afectada por la falta de escritura a su nombre pese a haber aportado fondos. En su mensaje principal, la influenciadora señala: “Compramos una finca juntos, y nunca me escrituró mi parte”.

En los pantallazos compartidos, Merlano insiste en formalizar la propiedad: “Donde la finca valga menos y nos devuelvan el dinero, ya vemos qué lío hubo con el avalúo”, le escribe a Tejada, quien responde: “No, hagamos algo con la finca: escritúramela”.

Merlano vuelve a insistir: “¿Cuándo te dijeron que escrituraran ya?”, a lo que su expareja responde: “Estoy esperando. Eso no depende de mí”.

Luego, Aida afirma: “Listo, no me cambies el tema. ¿Cuándo paso los datos para mandarles el dinero y hacer el avalúo?”. Tejada no da fecha y la conversación termina sin una solución clara.

Expareja de Aida Victoria Merlano
Expareja de Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con reciente mensaje a su hijo - crédito @letengoelchisme/IG

En respuesta, Tejada difundió su propio comunicado en el cual negó rotundamente estas afirmaciones y puso en duda la versión de su expareja, citando supuestos comentarios provenientes de la familia de Merlano sobre su estabilidad emocional.

Mientras la atención mediática persistía, la figura de Emiliano quedó en el centro del debate público y familiar.

La reciente publicación de Tejada, vestido con un saco negro de la firma Louis Vuitton y jeans, representa el primer reencuentro documentado entre ambos desde la última serie de acusaciones, y se ha interpretado como un intento de mostrar cercanía paternal tras semanas de silencio.

Así las cosas, tal como lo prometió Tejada, está haciendo todo lo posible por compartir tiempo con su hijo en otra publicación en la que dijo que “lucharía” por pasar tiempo con el menor, y de esta manera, Merlano desmiente que sea ella la que le prohíbe ver al menor como lo insinuó el “agropecuario” cuando inició el conflicto.

