Colombia

La mayor cantidad de gente en un carro o una gigantesca alfombra de flores: estos son algunos de los récord Guinness más curiosos que tiene Colombia

Estos logros incluyen toda clase de proezas, que van desde vehículos, café, flores, caballos, chistes y hasta una inesperada propuesta de matrimonio

Según el influencer Colombia tiene
Según el influencer Colombia tiene los record más curiosos - crédito @quepasamariete / Instagram

Desde la cima de Monserrate hasta la intimidad de su biblioteca, el influencer Mariete (@quepasamariete) sorprendió a sus más de 126 mil seguidores al proponer una lista de los récords Guinness más insólitos que ostenta Colombia.

En un recorrido audiovisual, Mariete detalló cada uno de estos logros, destacando la singularidad y el ingenio que caracterizan a los colombianos en la consecución de marcas mundiales.

El primero de estos hitos, según relató Mariete, corresponde a la mayor cantidad de personas dentro de un vehículo. El 9 de julio de 2015, en el Teatro Royal Center, treinta y siete personas lograron ingresar y permanecer en un automóvil completamente cerrado, estableciendo así una marca que llamó la atención por su dificultad y coordinación.

El récord más llamativo de este top tiene que ver con un vehículo en Bogotá - crédito @quepasamariete / Instagram

En el ámbito de la creatividad floral, Colombia también se destacó con la alfombra de flores más grande del mundo. Este récord se alcanzó en 2014 en Guayatá, Boyacá, donde se confeccionó un tapete que abarcó 3.199 metros cuadrados, una extensión que requirió la colaboración de numerosos participantes y una meticulosa organización.

El humor también tiene su espacio entre los logros colombianos. El humorista José Ordóñez consiguió el récord al mayor tiempo consecutivo contando chistes, permaneciendo treinta y seis horas seguidas en un centro comercial de Bogotá durante 2014.

Durante esa maratónica jornada, Ordóñez aprovechó para pedirle matrimonio a su esposa, sumando un momento personal a la hazaña pública.

La tradición y el juego se fusionaron en Ibagué, donde se realizó la cabalgata más grande de caballitos de palo. En 2014, cuatro mil setecientas noventa personas participaron en este evento, consolidando un nuevo récord y demostrando la capacidad de convocatoria y entusiasmo de la comunidad local.

La taza de café más
La taza de café más grande del mundo también es de orgullo colombiano - crédito Guinness World Records

El café, emblema nacional, también figura en esta lista. En Chinchiná, Caldas, se preparó la taza de café más grande del mundo, con una capacidad de veintidós mil litros.

Este evento no solo estableció una marca por el volumen de la bebida, sino que también permitió realizar una cata en la que participaron mil quinientas noventa y nueve personas, logrando así dos récords Guinness en un solo día.

A lo largo de los años, Guinness World Records ha documentado hazañas de todo tipo, y Colombia ha logrado inscribir su nombre en varias categorías destacadas.

Entre los títulos que ostenta el país se encuentran el del hombre vivo más pequeño del mundo en 2022, la preparación de los huevos revueltos más grandes del mundo en Soacha en 2019, la degustación de quesos más grande, la mayor cata de aguardiente anisado y el mango más pesado del mundo.

El mango más grande del
El mango más grande del mundo es de Colombia - crédito Guinness World Records

El origen de Guinness World Records surgió a principios de los años cincuenta, cuando Sir Hugh Beaver, entonces director general de la cervecería Guinness, participó en una fiesta de caza en el condado de Wexford.

Durante el encuentro, una disputa sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa no pudo resolverse, ya que ningún libro de referencia ofrecía la respuesta adecuada. Este episodio llevó a Sir Hugh a concebir la idea de un libro que pudiera zanjar debates similares en los pubs, sentando así las bases de lo que sería una obra de consulta sin precedentes.

En 1954, impulsado por el recuerdo de aquella discusión, Sir Hugh Beaver propuso una estrategia promocional para Guinness centrada en la resolución de controversias en bares y tabernas.

El proceso de elaboración del primer libro requirió una intensa labor de investigación, seguida por trece semanas de redacción en las que se dedicaron una media de noventa horas semanales, incluyendo fines de semana y días festivos. Así se dio forma a una publicación que no solo se convertiría en un best seller histórico, sino también en un referente de confianza para la verificación de logros extraordinarios en todo el mundo.

