Comerciante reveló nuevos detalles sobre Ricardo González, buscado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Dijo que la había embarrado”

Con el paso de los días se siguen conociendo nuevo detalles del segundo implicado en el homicidio del joven estudiante Jaime Esteban Moreno que fue brutalmente agredido en Chapinero luego de asistir a una fiesta de Halloween.

De hecho, las versiones recogidas entre comerciantes de San Victorino han aportado elementos centrales para entender el entorno y el comportamiento de Ricardo González, identificado como presunto coautor de la agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre.

De acuerdo con testimonios brindados bajo reserva a Noticias RCN, González contaba con una extensa trayectoria en el sector de ventas ambulantes en el centro de Bogotá.

El informante describió el origen y la historia laboral del implicado, asegurando que era conocido en el sector por su basta experiencia en ventas desde que llegó a la capital procedente del departamento de Bolívar.

“Él era de Cartagena, era un chico trabajador, se vino desde muy pelado a Bogotá a trabajar”, resumió el testigo ante las cámaras.

Desde hacía alrededor de dos años, González vendía perros calientes en la zona, lo que lo hacía un rostro familiar para los comerciantes y transeúntes del lugar.

Horas antes del incidente, según el testigo, González asistió a su puesto en el turno matutino. Lo hizo caracterizado con el mismo disfraz con el que fue reconocido en las cámaras de seguridad recopiladas por las autoridades.

“Yo lo alcancé a ver, estaba en su negocio de comidas rápidas. Yo lo vi con su máscara y sus orejas, atendiendo ahí”, comentó el entrevistado, quien remarcó la normalidad con la que el joven ejecutó sus labores esa mañana.

Sin embargo, el comerciante aseguró que, en la mañana del 31 de octubre, apenas horas después del ataque a Jaime Esteban Moreno, Ricardo González habría regresado al sector comercial.

Según el testimonio recogido por Noticias RCN, en la jornada siguiente, González retomó su rutina, pero su estado emocional había cambiado de forma notoria, como refirió el comerciante.

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años - crédito Fiscalía

“Él vino y dijo que la había embarrado. Que había tenido una riña en una taberna y que, al parecer, el chico estaba en cuidados intensivos”, señaló el comerciante. Estas palabras confirmarían que el propio González era consciente del alcance del hecho.

De momento, la Fiscalía ha incorporado la hoja de vida de González en las investigaciones para ubicar al segundo responsable de la golpiza a Moreno Jaramillo, quien permanece fugitivo.

Ricardo González renunció a su trabajo tras agredir a Jaime Esteban Moreno

A la lista de investigados por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, las autoridades sumaron el nombre de Ricardo González Castro, quien, según reportes recogidos por W Radio, trabajaba en un puesto de perros calientes en el sector San Victorino, en el centro de Bogotá.

El joven, de veintidós años y originario de Cartagena, figura como una de las personas presentes en el evento que derivó en la muerte del universitario.

El jefe de González relató a W Radio que su empleado, tras la difusión del caso y la aparición de videos y fotografías, le confesó haber tenido una confrontación física con otra persona durante una fiesta celebrada la noche anterior.

El mismo testimonio indica que, luego de enterarse sobre la gravedad de los hechos y del fallecimiento de Moreno, González presentó su renuncia de forma repentina. Sin embargo, antes de marcharse, recibió 100.000 pesos como pago por sus servicios y no se conoce de su paradero desde entonces.

El entorno familiar también ha intentado cooperar: el padre de González contactó a su antiguo jefe para solicitarle que lo convenciera de entregarse en caso de que retomara contacto.

Mientras tanto, los investigadores continúan con la búsqueda del joven, al tiempo que recopilan testimonios y pruebas para precisar cuál habría sido su papel en el incidente.

De acuerdo con la información recogida por W Radio, González tiene estudios de bachillerato y formación como técnico en carpintería. Además de dedicarse a la venta de comida rápida, habría trabajado anteriormente como guardia de seguridad y desempeñado otras ocupaciones en el sector servicios de Bogotá.