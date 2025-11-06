Carolina Sabino reveló cuál fue la peor preparación que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

La cantante compartió cómo fue la experiencia de preparar uno de los platos más raros de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

La participación de Carolina Sabino en la actual edición de Masterchef Celebrity ha estado marcada por momentos de creatividad y espontaneidad en la cocina, pero también por desafíos inesperados.

La actriz y cantante bogotana, reconocida por su trayectoria de más de treinta años en la televisión colombiana y por su presencia en producciones como Las Juanas y Dónde está Elisa, compartió recientemente una anécdota sobre el que considera su mayor tropiezo culinario dentro del programa, según relató a Tropicana FM.

A lo largo de la séptima temporada del concurso transmitido por el canal RCN, Sabino se ha destacado por su capacidad para incorporar influencias internacionales en sus platos, especialmente de la gastronomía ecuatoriana, país donde residió durante más de diez años.

Esta estrategia le ha valido elogios de los jurados, quienes han resaltado su versatilidad y la riqueza de sabores que aporta a la competencia. Recientemente, la actriz explicó que, aunque los retos suelen centrarse en la cocina colombiana, cada participante explora distintas tradiciones culinarias:

“Tenemos retos en los que hay que preparar comida colombiana, pero cada quien va buscando sus comidas: árabes, orientales y de Ecuador (…) Mi cocina se va mucho a la costa por muchas razones”, afirmó Sabino a la emisora antes citada.

No obstante, la improvisación, que ha sido una de sus señas de identidad, también le ha jugado malas pasadas. Sabino recordó un episodio en el que la falta de medición precisa de los ingredientes derivó en un resultado inesperado.

“Una vez hice una salsa que dije: Dios mío, ¿qué me pasó? En mi cocina no he seguido recetas. Yo veo los ingredientes y como ya metido en mi cabeza la preparación, me meto a la cocina a hacerlo. No mido 3 tomates 2 cebollas… Y, a veces, esos experimentos salen bien y a veces, como ese día, no”, relató la actriz al medio.

El resultado fue una salsa indefinida, que no lograba ser ni dulce ni salada, lo que provocó la reacción de los chefs del programa: “Los Chefs me dijeron: ¿qué es esta vaina y por qué?”, concluyó Sabino a Tropicana.

La experiencia, lejos de desanimarla de acuerdo con su relato que estuvo cargado de humor, le permitió reforzar su enfoque creativo y su disposición a asumir riesgos en la cocina, una actitud que ha caracterizado su paso por el reality y que la mantiene como una de las figuras más comentadas de la competencia.

Qué dijo sobre su relación con la comida ecuatoriana

En relación con su emotividad, la actriz manifestó sentirse orgullosa de ser reconocida como la más sentimental del grupo, y defendió su manera de vivir el concurso: “Me encanta ser la sentimental. Mi corazón al 100 por este MasterChef. Mostrar los sentimientos es de valientes, y así me gusta vivir la vida. ¡Vamos!”, expresó Carolina Sabino en respuesta a las críticas.

El debate en torno a su vínculo con Ecuador también motivó una reacción directa de la participante, después de que una usuaria en redes sociales la acusara en un comentario de priorizar al vecino país sobre Colombia, lo que llevó a la actriz a aclarar su postura y compartir detalles sobre su experiencia culinaria.

“¿Por qué te molesta tanto? Una cocina galardonada a nivel mundial, siempre con mi toque colombiano, manteniendo mi estadía en el juego con lo que conozco. Nunca en mi casa había hecho las preparaciones ecuatorianas... Ojalá esto lo lean varios... Con mi cocina, con mi sazón, con mi intuición... Con el ánimo de que también vieran algo que no había estado antes en Master. He hecho muchas cosas, pero solo han querido criticar eso”, escribió Sabino de manera contundente.