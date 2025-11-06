Colombia

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez ponen en la mira a las letras explícitas en la música e impulsan una iniciativa que busca advertir el material con mensajes sensibles

Karina Espinosa y Sonia Bernal
Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez ponen en la mira a las letras explícitas en la música con la Ley Letras Decentes - crédito @karyespinosaoliver @geezydee24k y @krisrofficial/IG

La preocupación por la exposición de los menores a contenidos musicales y audiovisuales con mensajes explícitos ha cobrado fuerza en el Congreso colombiano.

En una sesión plenaria, la senadora Karina Espinosa Oliver defendió con vehemencia la Ley Letras Decentes, una propuesta legislativa que impulsa junto a la senadora Sonia Bernal Sánchez y que busca establecer mecanismos de protección para niños, niñas, adolescentes y la familia frente a mensajes que promueven la violencia, el consumo de drogas, la pornografía, la trata de personas y la cosificación de la mujer.

Durante su intervención, Espinosa Oliver citó la canción Bobadita, de los artistas Kris R & Geezydee, como ejemplo de los contenidos que circulan sin restricciones en plataformas digitales y, según la senadora, este tipo de producciones “reflejan la Colombia de hoy, una sociedad que debe preguntarse qué valores está transmitiendo a sus hijos”, tal como expresó en el Senado de la República.

La congresista cuestionó la pasividad social ante la llegada de mensajes violentos y degradantes a los hogares a través de las pantallas, e instó a padres y educadores a asumir una postura responsable frente a los contenidos que consumen los menores.

La canción “Bobadita” de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano sobre el impacto de la música en los menores - crédito @karyespinosaoliver/IG

La Ley Letras Decentes, según la explicación de las senadoras, propone la clasificación y advertencia de canciones y videos con mensajes sexuales, violentos o relacionados con drogas, con el objetivo de fortalecer el papel de las familias en la formación de valores y proteger a los menores. Además, la iniciativa subraya la necesidad de dignificar la imagen de la mujer en los productos culturales.

Entre las acciones principales del proyecto se encuentra la creación de un sello de advertencia que permita identificar de manera clara los contenidos explícitos, facilitando a padres y cuidadores la supervisión de lo que consumen los menores.

El proyecto también contempla la promoción de la autorregulación en la industria musical, las plataformas digitales y los medios de comunicación, bajo la orientación del Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Asimismo, impulsa campañas educativas y el desarrollo de herramientas digitales para fortalecer la protección y el acompañamiento familiar.

En su discurso, la senadora Espinosa Oliver planteó interrogantes sobre el impacto cultural y moral de ciertos mensajes.

“¿Esto no será degradación cultural y moral? ¿Esto es libre desarrollo de la personalidad? ¿Aquí no hay pornografía, inducción a la prostitución o violencia psicológica? ¿Hasta cuándo vamos a permitir este tipo de contenidos?”, cuestionó con firmeza.

El Congreso colombiano propone un Sello de Advertencia para canciones y videos con mensajes explícitos: así buscan proteger a los menores - crédito @karyespinosaoliver/IG

La congresista advirtió que el problema más grave no reside únicamente en el contenido de las letras, sino en la indiferencia social ante ellas. “Una sociedad que celebra letras que humillan a la mujer y degradan a la familia, pierde su alma”, añadió.

Espinosa Oliver aclaró que la iniciativa no pretende restringir la expresión artística, sino fomentar la responsabilidad social y el compromiso ético de quienes crean y difunden contenido.

“No se trata de prohibir, se trata de proteger. No es arte si degrada. No es libertad si destruye la conciencia”, afirmó la senadora.

La congresista también exhortó a la Comisión Sexta del Senado a acelerar el debate del proyecto, señalando: “Si fuera una ley que regulara el aborto o el cannabis, ya habría avanzado en el Congreso. ¿Por qué no actuar con la misma rapidez cuando se trata de proteger a nuestros menores de edad?”, puntualizó.

Con esta propuesta, las senadoras Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez reafirman su compromiso con la defensa de la infancia, la familia y la dignidad de la mujer, y lanzan un mensaje contundente: basta de contenidos que destruyen valores, basta de mensajes que convierten a la mujer en un objeto, basta de letras que envenenan la mente y el alma.

