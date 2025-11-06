Colombia

Así les fue a alemanes, un danés y un egipcio jugando el deporte nacional de Colombia, el tejo: “Es muy fácil de jugar”

Aprovechando la gran cantidad de turistas en la ciudad, los creadores de contenido acercaron a los extranjeros a este particular juego de raíces muiscas

A pesar que los extranjeros
A pesar que los extranjeros no tenían idea sobre lo que les hablaban terminaron jugando y bebiendo - crédito colombia.co

La curiosidad de un grupo de extranjeros por descubrir las tradiciones deportivas de Colombia llevó a una experiencia singular en las canchas de tejo de la capital.

El creador de contenido Esteban Zuloaga y “el Man del Tejo” organizaron una jornada en la que invitaron a dos alemanes, un danés y un egipcio a sumergirse en el juego nacional colombiano, una práctica que fusiona destreza, azar y un ambiente social marcado por la presencia de cerveza y buena compañía.

La actividad comenzó con la llegada de los invitados a las instalaciones conocidas como tejo La Embajada, donde los anfitriones les dieron la bienvenida y les explicaron las reglas básicas del juego.

La experiencia partió desde la explicación de las reglas hasta un momento entre lo que parecían amigos de toda la vida - crédito @esteban_zuloaga y @elmandeltejo / Instagram

Los organizadores detallaron que el juego incluye elementos característicos: “Eso es lo que nosotros llamamos tejo, un disco metálico que vamos a lanzar de un lado de una cancha al otro y varias cosas pueden suceder”.

Durante la explicación, los participantes extranjeros escucharon atentos cómo se describían las formas de puntuar. Si el tejo impacta en los triángulos de papel rellenos de pólvora, conocidos como mechas, se produce una pequeña explosión y se obtienen tres puntos.

En caso de que el disco quede dentro del aro metálico, la jugada recibe el nombre de boci y suma seis puntos. El mayor logro, la moñona, ocurre cuando el tejo queda dentro del aro y además revienta una mecha, lo que otorga nueve puntos.

La jornada no solo giró en torno a la competencia, sino también al carácter social del tejo, que tradicionalmente se acompaña de cerveza, comida típica y un ambiente festivo.

Los anfitriones subrayaron este aspecto al afirmar: “Un deporte muy social en el cual se combina la infaltable cerveza, la buena comida y la mejor compañía”.

La experiencia dejó abierta la invitación a quienes deseen compartir este deporte emblemático, planteando la pregunta: “¿Y tú, a quién invitarías a jugar?”

