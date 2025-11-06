Andrés Escobar contestó a Angélica Lozano por polémica de un beso entre dos hombres: “Debería ponerse del lado de las mujeres y las madres”

La senadora y el concejal protagonizan un intercambio público tras el gesto de una mujer que cubrió los ojos de su hijo, reavivando la discusión sobre tolerancia, derechos y educación en Colombia - crédito @AngelicaLozanoC y @andresescobar2023

Andrés Montoya ha cobrado notoriedad en las plataformas digitales porque narró el momento en que una mujer en un restaurante Crepes & Waffles cubrió los ojos de su hijo menor de edad al ver que Montoya besaba a su pareja del mismo sexo.

El testimonio de Montoya ha encendido la discusión en las redes sociales, donde abundan las reacciones encontradas sobre la actitud de la mujer y el significado de su gesto.

A raíz del hecho, varias personalidades políticas del país se han manifestado sobre el tema. El concejal de Cali, Andrés Escobar, que ofreció su equipo jurídico a la mujer que cubrió los ojos de su hijo, respondió a un mensaje en redes sociales de la senadora Angélica Lozano relacionado con el caso. Escobar afirmó: “Debería ponerse del lado de las mujeres y las madres”.

La senadora Angélica Lozano intervino en la controversia para aclarar que las críticas deberían dirigirse hacia el comportamiento individual y no hacia el establecimiento.

Lozano subrayó que la empresa Crepes & Waffles no debía ser responsabilizada por la actitud de una clienta, enfatizando el prestigio y los valores que representa la marca.

“Ojo, que el problema no es Creps. Admirable empresa en todo sentido. Por una clienta homofóbica no se puede desviar a que lo sea el restaurante”, escribió en un mensaje de su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

La postura de la senadora Lozano generó una respuesta inmediata del concejal caleño Andrés Escobar, quien le reprochó por no respaldar la decisión de la mujer implicada en el suceso del restaurante. Escobar argumentó que los padres poseen el derecho inalienable de criar a sus hijos conforme a sus principios, y cuestionó cualquier intento de desacreditar este derecho a través de la presión mediática o social.

“Señora Lozano, usted debería ponerse del lado de las mujeres y las madres pero eso es pedirle peras al olmo. Ni usted ni ningún otro político o colectivo le van a quitar a los padres de familia del país su derecho legítimo de educar a sus hijos de acuerdo a los valores que consideren moralmente correctos, así quieran usar el escarnio público y la cancelación como herramienta de censura”, escribió como respuesta el servidor público.

Previamente, Andrés Escobar también había realizado una declaración pública a través de su cuenta en la red social X, posicionándose abiertamente del lado de la mujer involucrada. En su mensaje, Escobar ofreció asistencia legal y defendió la autonomía de las familias para criar a sus hijos según sus convicciones, al tiempo que cuestionó el uso de las redes sociales para señalar o difamar a la madre protagonista del incidente.

“Pongo mi equipo jurídico a entera disposición de esta madre ejemplar para que tome las medidas correspondientes. Ustedes no nos van a venir a dictar cómo criar a nuestros hijos y mucho menos a usar el escarnio público para menoscabar nuestras libertades. Exponer a la señora de esta manera es un delito”, aseveró el concejal de la capital del Valle del Cauca.

El origen de la polémica puede rastrearse hasta la publicación realizada por Andrés Montoya en su cuenta de X. En su relato, narró lo ocurrido en el restaurante y describió la reacción de la madre frente a la muestra de afecto entre él y su pareja. Montoya no solo detalló el episodio, sino que también compartió una imagen de la mujer.

“Estaba almorzando con mi novio en el Crepes & Waffles de Gran Estación y apenas nos levantamos, le di un beso. Esta señora le tapó los ojos a su hijo y le dijo que lo que hacíamos era indecente. No somos el peligro para las infancias, peligro quien enseña a odiar un beso”, escribió.

La publicación de Andrés Montoya provocó una fuerte reacción en redes sociales, desatando comentarios, debates y muestras de apoyo o rechazo.