Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Gio es uno de los participantes más destacados de la temporada 2025 del Desafío Siglo XXI, pues fue elegido como el primer capitán de la competencia y conformó al equipo Gamma con las fichas que consideró más fuertes en su momento. Pese a que todo cambió y el equipo sufrió muchos cambios, el participante logró mantenerse hasta que fue eliminado en un Desafío a Muerte, pero logró reincorporarse a la competencia por la salida de Juan por lesión.

Sin embargo, sufrió un lamentable episodio en medio de la competencia del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pues tuvo un fuerte golpe al chocar con su compañero durante la prueba de contacto por lo que tuvo que salir en ambulancia.

Afortunadamente, durante la jornada del 5 de noviembre de 2025, la presentadora Andrea Serna reveló que el participante se reincorporaría a la competencia, lo que fue aplaudido por sus compañeros.

Sin embargo, la dicha no duró mucho, teniendo en cuenta que Zambrano tenía la labor de llevar el chaleco a sus rivales de Gamma y el elegido por Omega para enfrentarse a un Desafío a Muerte fue Gio.

Esta situación fue motivo de discusión a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que los internautas indicaban que no era justo que el colombo-francés fuera a duelo tras su grave lesión, pues al regresar a la casa naranja confirmó que sentía aún mucho dolor en su mandíbula, que fue la parte más afectada tras el golpe.

Precisamente, esto marcó la salida de Gio tras una difícil prueba contra Zambrano, por lo que los seguidores del formato lanzaron críticas contra el atleta olímpico.

Familiares de Gio se preocuparon por su estado

El colombo-francés es uno de los participantes más queridos del reality por lo que su lesión, preocupó a los seguidores del programa, pues sufrió un choque con Leo y tuvo que recibir atención médica inmediata.

La reacción de la familia no se hizo esperar, y la tía de Gio, a la que él considera su madre, mostró su angustia por lo ocurrido en medio de una conversación con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde en Día a Día, el programa matutino que sigue de cerca lo que sucede en el famoso reality.

Durante la entrevista, Eugenia María Ospina relató el impacto emocional que le provocó presenciar el accidente a través de la pantalla: “Fue demasiado duro verlo a él ahí sangrando, con dolor, muy duro, pero al final nos dijeron que estaba bien, espero que esté bien con Dios y con la virgen como siempre le he dicho”, expresó, dejando en evidencia la mezcla de alivio y temor que experimentó al recibir las primeras noticias sobre el estado de Gio.

La familiar explicó que la producción del programa mantiene una comunicación regular con las familias de los participantes para informarles sobre su salud y bienestar físico: “Semanalmente nos llaman a decirnos cómo están. Todavía no me han llamado a decirme cómo está, espero que esté bien, la verdad”, afirmó durante la mañana del 5 de noviembre tras lo sucedido, mostrando su inquietud ante la falta de información actualizada tras el incidente.

En el transcurso de la conversación, Ospina reveló detalles sobre la historia personal de Gio, pues los televidentes querían conocer más detalles de su vínculo y por qué se dirige a ella como su mamá.

Aunque no es su madre biológica, Eugenia asumió ese rol desde que el participante perdió a su madre cuando tenía 4 años. Tras la muerte de su progenitora, quedó al cuidado de su abuela, que también falleció poco tiempo después, lo que llevó a Ospina a convertirse en su principal figura materna y al día de hoy sigue ejerciendo ese rol.