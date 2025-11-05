Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

El paisa habló sobre la posibilidad de no hacer la session de bizarrap y Daddy Yankee una canción cristiana - crédito @bizarrap @westcol/ Instagram

La colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap marca un regreso de alto impacto para ambos artistas en la escena musical, con la esperada BZRP Music Session #0/66, que se estrenará el 5 de noviembre de 2025.

El anuncio se realizó el 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos aparecen en el icónico estudio del productor argentino, provocando una intensa expectativa entre fans y medios internacionales.

La noticia no solo confirma el retorno de Bizarrap tras casi un año de pausa, sino que une a una de las figuras históricas del reguetón con el productor más influyente de la nueva generación urbana.

El anuncio que ya supera los millones de interacciones, ha generado dudas sobre la inspiración que va a tomar la canción, esto debido a que Yankee anunció su inicio en el cristianismo desde hace más de un año, lo que se ha visto reflejado en la estética con la que ahora escribe y promociona su música.

El empresario y streamer Westcol, apareció en redes sociales y reaccionó a la colaboración del reguetonero con Bizarrap, pidiendo que el cantante se enfoque para esta colaboración en su era de éxitos y no en el cristianismo.

“Si Daddy Yankee hace un tema de Daddy Yankee, rompe, esa es la realidad, pero todos sabemos que es cristiano, ahora se está entregando más a la iglesia y puede que también use el espacio para hacer un rema de Dios, que no está mal, pero hablando claro, yo quiero ver es a Daddy Yankee”, comentó el paisa en un en vivo de Kick.

Westcol espera que el cantante de Gasolina haya hecho una canción similar a la de sus inicios, pues asegura que sus fanáticos están a la espera de un proyecto así. “Yo lo que quiero es que ese marica se tire un perreo bien sabroso o algo bien raro… Chimba incentivar a los jóvenes, pero ya la juventud no tiene remedio, eso es caso perdido, ni intentemos", añadió el streamer.

“Ya Daddy rompió muchas veces, que se centre en su nueva vida no debería importarle mucho a nadie”, “West si habla popó, metiéndose con una comunidad que no le hace nada”, “Por la boca muere el pez”, “Se ven bien ridículos pidiéndole un maleanteo a un señor de 50 años”, fueron algunas de las reacciones.

La sesión lleva el inusual nombre “#0/66”, lo que generó especulaciones sobre el inicio de una nueva serie de 66 sesiones o una saga especial con artistas de alto calibre.

Este lanzamiento llega después de que Daddy Yankee compartiera novedades sobre su vida y carrera, resaltando su reciente transformación personal y la llegada de su álbum Lamento en Baile, como lo explicó tras su aparición en la Semana Billboard de la Música Latina 2025: “Me siento renacido, nuevas energías... Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”.

El regreso de Bizarrap, cuya última sesión (#61 con Luck Ra) fue en diciembre de 2024, junto al legado de Daddy Yankee promete un hito musical que fusiona generaciones y estilos, y podría establecer nuevos récords de reproducciones en 2025.

El anuncio generó una ola de comentarios en redes sociales donde los fanáticos de Yankee se mostraron emocionados por la nueva era musical del cantante de reguetón. "issshhhh que salga yaaaa“, ”TODO LO QUE ESTÁ BIEN EN LA VIDA 😍“, ”Atrevidoooooooo bizaaaaaaaaa y bien ahi el daddy tirando por donde es“, ”Ya me imagino la sesion, se ponian a rezar“, ”Hablemos de regresos históricos“, ”De la nada tiraba una bomba nuclear“, dicen los internautas.

El lanzamiento de la colaboración está previsto para las 7:00 p.m. del 5 de noviembre en todas las plataformas de audio, y tal como las anteriores sesiones, esta también contará con un video oficial que será publicado en el canal de YouTube del productor argentino.