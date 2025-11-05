Colombia

Toma del Palacio de Justicia: Familia de Pablo Escobar confirmó que el capo financió el plan del M-19

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Escobar, sobrino del narcotraficante, habló sobre los mitos que existen sobre lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985

Guardar
Entre el 6 y 7
Entre el 6 y 7 de noviembre el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para enjuiciar al presidente de la República - crédito Colprensa

40 años después de que se registró la toma del Palacio de Justicia, uno de los mitos que más se ha repetido es la financiación por parte de Pablo Escobar del plan perpetrado por el M-19 en 1985.

Debido a que los informes oficiales presentan diferentes afirmaciones al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Escobar, sobrino del líder del cartel de Medellín, se pronunció para indicar que el narco sí entregó el armamento y dinero utilizado por el grupo guerrillero para la toma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nunca se pensó que iba a terminar así. Pablo nunca pensó que iba a terminar de esa manera”, fue la primera respuesta del hijo de Roberto Escobar, alias “el Osito”, que aprovechó el espacio para desmentir que su tío hubiera tenido algún tipo de acercamiento con el presidente de la República.

“Dicen que le entregó plata hasta al presidente actual, a Petro, pero nunca recibió nada. Es más, en ese momento estaba en la cárcel, era imposible que recibiera dinero, como dijo ”Popeye", no es que yo quiera defender, porque a mí la política no me interesa, pero yo sé que no fue así“.

El objetivo del M-19 era
El objetivo del M-19 era enjuiciar al presidente de la República por no cumplir con lo pactado en los avances de un diálogo de paz - crédito Colprensa

En su relato, Nicolás Escobar indicó que el vínculo entre Escobar y el M-19 comenzó con el secuestro de la hermana de los Ochoa (miembros del cartel de Medellín) y las torturas que padecieron sus captores.

Todo arrancó con el secuestro de Marta Nieves Ochoa, a Pablo le piden adelantar el proceso de liberación y en ese proceso se capturan personas y uno de ellos cavó rápido una tumba para él mismo, quería que lo mataran para no hablar, a Pablo le gusto eso y envió una razón a sus patrones… Ahí inició la ayuda entre el M-19 y el cartel de Medellín”.

Después de ese hecho, Pablo Escobar comenzó a hablar con comandantes del M-19, llegando al punto de que aceptó darle dinero para la toma del Palacio de Justicia.

“Ellos secuestraban porque no tenían dinero, entonces Pablo comenzó a darles dinero, ahí le dieron la noticia de la toma y él accede a colaborarles con armamento y dinero. Pablo pide que quemen los expedientes para la extradición”.

Sobrino de Pablo Escobar afirmó
Sobrino de Pablo Escobar afirmó que el capo sí entrego dinero para financiar la toma del Palacio de Justicia - crédito Edgar el 'Chino' Jiménez

Para Nicolás Escobar, su tío quería enviar un mensaje al gobierno de turno; sin embargo, el capo no imaginó que la intervención de las autoridades fuera de manera violenta.

Era algo simbólico, ellos sabían que había más copias de los expedientes, pero Pablo quería dejar el mensaje. Él no pidió asesinar a ningún magistrado, todo eso no fue solo del M-19, también por el Estado, a nosotros nos pasó con Diana Turbay, la asesinaron en un helicóptero cuando en realidad la podían rescatar”.

Sobre la reacción de su tío al observar que la toma se había salido de control, Nicolás Escobar afirmó que decidió señalar al presidente Belisario Betancur como responsable.

“Entraron y mataron a muchos, torturaron a muchos. También, en el intento del M-19, que nunca pensó en el giro, siempre pensó en negociar y salir ganador, todo eso generó las llamadas desesperadas. Pablo decía, sin reconocer su parte, que el responsable de la masacre era del presidente”.

Nicolás Escobar indicó que está
Nicolás Escobar indicó que está abierto a debatir sobre este tema con personas que afirmen lo contrario - crédito EFE

El sobrino de Pablo Escobar recordó que al interior del cartel de Medellín se pensó que iba a ser algo parecido a lo registrado en la toma a la Embajada de República Dominicana, no que esta misión terminaría con más de 100 personas asesinadas.

“En esa primera toma se dejó un precedente, lo mismo que con la espada, que terminó en los juguetes de nosotros, ellos tenían afinidad con Pablo… Lo primero era decir que se salió de las manos. La segunda, Pablo sabía como ejercía el poder el DAS, él sabía que esos que salían no iban a volver a su casa“.

Por último, Escobar Urquijo indicó que respeta la versión que entregan otros individuos sobre la toma, dejando la puerta abierta para debatir sobre lo registrado, que, recuerda, vivió como testigo del accionar de su tío y los demás familiares que hacían parte del cartel de Medellín.

“Pasarán más y saldrán historias, siempre se mete al que no existe porque no se puede defender. No hay una verdad absoluta, cada uno defiende su verdad. Yo siempre estoy abierto al debate, atento a cualquier sector que quiera hablar conmigo, la historia desde lo que yo viví”.

Temas Relacionados

Toma del Palacio de JusticiaPablo EscobarM-19Nicolás EscobarDineroCuándo fue la toma del Palacio de JusticiaPablo Escobar y el M-19Colombia-Noticias

Más Noticias

Claudia López protagonizó nuevo rifirrafe en las redes sociales, esta vez contra Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella: se conocieron los motivos

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial lanzó duros dardos en sus redes sociales contra el expresidente de la República y el también aspirante presidencial, por cuenta de viejas acusaciones que la tendrían afrontando acusaciones ante los estrados

Claudia López protagonizó nuevo rifirrafe

Ídolo del América arremetió contra Tulio Gómez y la presidenta Marcela Gómez: “¿Quién sale a dar la cara?”

Luego de caer en Copa Colombia, revivieron las críticas contra los dirigentes por el armado de la plantilla para el segundo semestre de 2025, en el que también puede sufrir en la Liga BetPlay

Ídolo del América arremetió contra

Galerista argentino restituyó la pintura de Santa Eulalia, obra de arte colombiana robada en los 80

Durante años el paradero de la obra fue desconocido, hasta que se reveló que estaba en Madrid tras haber sido adquirida en una subasta por Gonzalo Eguiguren

Galerista argentino restituyó la pintura

Con una foto, Andrea Valdiri aviva rumores de su posible ingreso a ‘La mansión de Luinny’: reencuentro con Yina Calderón

La ‘influencer’ barranquillera alimentó rumores tras publicar una imagen en República Dominicana, mientras seguidores y redes sociales especulan sobre su inminente participación en el reality internacional

Con una foto, Andrea Valdiri

Caso Jaime Esteban Moreno: buscan a otra mujer que fue captada por las cámaras para verificar si está involucrada en el crimen

La ciudadana no está vinculada al proceso judicial. Se desconoce si hacía parte o no del grupo de personas que agredió al estudiante de la Universidad de los Andes

Caso Jaime Esteban Moreno: buscan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Con una foto, Andrea Valdiri

Con una foto, Andrea Valdiri aviva rumores de su posible ingreso a ‘La mansión de Luinny’: reencuentro con Yina Calderón

Miss Universe Colombia se pronunció por el altercado entre la representante de México y el organizador de Miss Universo

Marbelle arremetió contra Petro por su separación de Verónica Alcocer: “Tiene que pagar para que lo besen”

Juliana Calderón respondió a la polémica con La Toxi Costeña y su exmánager: “Desde un inicio le tiró a Yina”

Video: una DJ internacional se tomó el metro de Medellín con su set y generó polémica en redes sociales

Deportes

James Rodríguez recibió elogios de

James Rodríguez recibió elogios de un excompañero suyo en el AS Monaco: “La mejor zurda con la que jugué”

Ídolo del América arremetió contra Tulio Gómez y la presidenta Marcela Gómez: “¿Quién sale a dar la cara?”

Federico Gutiérrez aseguró que el estadio Atanasio Girardot será uno de los mejores de América Latina: “Talla mundial”

Alfredo Morelos reveló detalles sobre su renovación con Atlético Nacional: hay un problema con el goleador

Luis Enrique habló de la dura entrada de Luis Díaz que le valió su expulsión en la Champions League: Vincent Kompany defendió al colombiano