Revelaron la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así les fue a Karina García y Yina Calderón

Así les fue a las 'influencers' colombianas en la primera semana en 'la mansión de Luinny' - crédito montaje @karinagarciaoficiall @yinacalderóntv @lamansiondeluinny/ Instagram

La dinámica de La mansión de Luinny avanza en República Dominicana y ya se conocieron los nombres de los primeros seis nominados a la eliminación en el reality.

La propuesta de convivencia, que inició hace menos de una semana, cuenta con la participación de figuras como las colombianas Karina García y Yina Calderón, quienes concentran la atención de gran parte del público.

Luinny Corporan, productor y conductor del formato, anunció los nombres después de una semana en la que los conflictos y las diferencias entre los concursantes tomaron protagonismo dentro de la casa.

El propio Luinny explicó que los nominados fueron definidos con base en los votos recibidos por superchats a través de Youtube.

“Los anteriores participantes quedaron en riesgo porque son los que menos votos han recibido del público a través de la modalidad de superchats en YouTube”.

Los primeros cuatro nominados por esta vía fueron aquellos concursantes que no alcanzaron un respaldo suficiente en la votación, quedando así al borde de la salida. Además, en esta ronda de nominaciones se sumó Cristal Pérez, quien, a pesar de haber acumulado un número importante de apoyos, quedó en riesgo por una decisión directa de Karina García. Karina tuvo la oportunidad de elegir a un participante ya que mantuvo la votación más alta durante la semana.

Karina y Yina se salvaron de quedar en la tabla de nominados de la primera semana - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

A esta lista de riesgo se unió también Andreina Bravo. Así, el grupo de posibles eliminados alcanzó los seis integrantes, incrementando la tensión entre seguidores y concursantes. En redes sociales, los fanáticos expresaron su preocupación, particularmente por el futuro de las colombianas en competencia. Karina lidera la preferencia del público con más de 17.000 puntos, mientras que Yina se coloca en la cuarta posición con más de 5.000 puntos a su favor.

Así le fue a Karina García y a Yina Calderón durante la primera semana en el reality en República Dominicana - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

El programa tendrá una duración aproximada de 32 días y el ganador recibirá un premio en efectivo de 100.000 dólares. El desarrollo de nuevas dinámicas y la definición de los mecanismos de eliminación siguen pendientes, lo que mantiene en expectativa tanto a la audiencia como a los participantes sobre la evolución de la competencia.

Karina rompe en llanto tras una sanción en La mansión de Luinny

Karina García fue sancionada en La mansión de Luinny y no logró contener el llanto tras recibir la noticia. El incidente tuvo lugar después de una fuerte discusión con su compañera Moyeta, quien la señaló llamándola “prepago” y ella le respondió asegurando que “Ni el sida se la comía”.

El castigo para Karina consistió en la reducción de 50 puntos, un valor considerable para la dinámica del concurso, pues estos puntos resultan fundamentales para mantener la permanencia en el reality.

La paisa respondió a los ataques de la dominicana con el tema del VIH-SIDA - crédito Redes Sociales/Facebook

Tras conocer la sanción, Karina manifestó su malestar entre lágrimas y explicó: “En el reality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy mamada que me digan eso, yo no soy una persona ofensiva, en el reality pasado yo ni siquiera respondía, era como una pendeja callada y ayer sacaron lo peor de mí”.

Varias participantes intentaron consolarla, y el propio Luinny Corporan se acercó para explicarle el motivo de la sanción. El conductor indicó que la medida respondía a que Karina mencionó una enfermedad durante la disputa, tema que generó confusiones y comentarios en las redes. Tras la explicación, Karina pidió disculpas al grupo y señaló que su intención nunca fue ofender: “Solo me defendí por las palabras que mi compañera dijo en mi contra, no puedo dejar que pasen por encima de mí como ocurrió en la casa más famosa de Colombia”.

La paisa no pudo contener las lágrimas por lo ocurrido en la competencia al defenderse - crédito @deportes realitysshowydemas/TikTok

“Ahora Karina debe permitir que la pisoteen para que no le quiten puntos”, “A Kari la insultan todo el tiempo y para las otras no hay sanción”, “Karina llena eres de lágrimas se activó”, “Karina solo se defendió”, “A Karina lo que tenemos que hacer es mandarle súper chat diciéndole que salga de ahí”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.