Ryan Castro anuncia su primer concierto en estadio: así será el cierre de su gira Sendé en Medellín

Ryan Castro confirmó su primer concierto en un estadio, que tendrá lugar en el Atanasio Girardot de Medellín el 25 de abril de 2026 como cierre de su gira Sendé World Tour. El anuncio, realizado el 4 de noviembre de 2025, se presentó días después de su presentación en Bogotá y de su recorrido por ciudades europeas, formalizando así su regreso a la ciudad en la que inició su carrera artística.
En un video difundido en sus redes sociales, Ryan Castro resaltó su deseo de retribuir el apoyo recibido por parte de Medellín. El artista señaló que llenar el estadio Atanasio Girardot representa la realización de un sueño personal y colectivo, dedicado especialmente a los barrios y al ghetto, donde forjó los primeros pasos de su carrera.
“Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra”, expresó el cantante, quien agradeció a la comunidad por el respaldo constante desde sus comienzos.
El anuncio incluyó imágenes tomadas en el barrio Pedregal de Medellín, lugar donde el artista creció junto a su familia y amigos, enfatizando la importancia de sus raíces en su identidad musical. Ryan Castro manifestó su entusiasmo al regresar, indicando que la presentación será una fiesta única para la ciudad y sus habitantes.
Gira internacional y logros recientes
Durante octubre de 2025, Ryan Castro consolidó su proyección internacional con el Sendé World Tour, abarcando presentaciones en ocho ciudades europeas como Berlín, París, Barcelona y Madrid. En estos escenarios, interpretó temas de sus álbumes “Sendé” y “Hopi Sendé”, donde incorporó nuevos sonidos caribeños como el dancehall y el reggae, reflejo de sus experiencias y evolución artística.
Tras su paso por Europa, el cantante realizó un concierto en el Coliseo MedPlus de Bogotá que registró un aforo completo de más de 20.000 asistentes y agotó boletería en menos de cinco horas. El espectáculo incluyó la participación de invitados nacionales e internacionales y la entrega de certificaciones musicales alcanzadas por sus recientes éxitos.
En las horas siguientes al evento en la capital, vallas publicitarias en Medellín anunciaron el regreso del artista bajo el mensaje: “El tío favorito de Colombia vuelve a casa”, confirmando la expectativa alrededor de su concierto en el estadio de la ciudad.
Venta de entradas y detalles de boletería
La venta de entradas para el concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot comenzará con una preventa exclusiva para fanáticos el 6 de noviembre, con acceso a través del registro en la web oficial del tour (sendeworldtour.com) o en tuboleta.com. La venta general se abrirá el 7 de noviembre, con la posibilidad de que las localidades se habiliten antes si la preventa se agota.
Los precios de las entradas oscilan entre 12.000.000 y 90.000 pesos colombianos, dependiendo de la ubicación y el tipo de palco o zona. Los Palcos VIP para 10 personas están fijados en 12.000.000 de pesos, mientras que Palcos Preferencial varían desde 5.950.000 hasta 7.000.000 de pesos por etapa. Las demás zonas del estadio presentan precios entre 90.000 y 600.000 pesos, sin incluir el costo del servicio de Tu Boleta.
Entre las ubicaciones disponibles figuran las siguientes categorías:
- Primera Fila - Palco VIP Oriental BA BA BAD: Etapa 1: $12.000.000 | Etapa 2: $12.000.000 | Etapa 3: $12.000.000
- Primera Fila - Palco VIP Occidental BA BA BAD: Etapa 1: $12.000.000 | Etapa 2: $12.000.000 | Etapa 3: $12.000.000
- Palcos VIP Oriental BA BA BAD: Etapa 1: $9.000.000 | Etapa 2: $10.800.000 | Etapa 3: $12.000.000
- Palcos VIP Occidental BA BA BAD: Etapa 1: $9.000.000 | Etapa 2: $10.800.000 | Etapa 3: $12.000.000
- Palcos Preferencial Oriental SENDE: Etapa 1: $5.950.000 | Etapa 2: $6.300.000 | Etapa 3: $7.000.000
- Palcos Preferencial Occidental SENDE: Etapa 1: $5.950.000 | Etapa 2: $6.300.000 | Etapa 3: $7.000.000
- Palcos PMU - Exclusiva: Etapa 1: $600.000 | Etapa 2: $600.000 | Etapa 3: $600.000
- Occidental Alta Oro: Etapa 1: $5.000.000 | Etapa 2: $5.000.000 | Etapa 3: $5.000.000
- Occidental Alta Plata: Etapa 1: $6.000.000 | Etapa 2: $6.000.000 | Etapa 3: $6.000.000
- VIP Occidental - Sanka: Etapa 1: $260.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $320.000
- VIP Oriental - Sanka: Etapa 1: $260.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $320.000
- Occidental Alta - Botapafó: Etapa 1: $238.000 | Etapa 2: $250.000 | Etapa 3: $280.000
- Occidental Baja - Modo Leyenda (Menores): Etapa 1: $280.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $280.000
- Oriental Alta - Menos el Cora: Etapa 1: $220.000 | Etapa 2: $230.000 | Etapa 3: $250.000
- Oriental Baja - Ay Mi Papá: Etapa 1: $170.000 | Etapa 2: $190.000 | Etapa 3: $210.000
- Preferencial Occidental Bombastik: Etapa 1: $150.000 | Etapa 2: $170.000 | Etapa 3: $190.000
- Preferencial Oriental Bombastik: Etapa 1: $150.000 | Etapa 2: $170.000 | Etapa 3: $190.000
- Norte Alta - Ojalá: Etapa 1: $128.000 | Etapa 2: $140.000 | Etapa 3: $150.000
- Norte Baja - La Villa: Etapa 1: $90.000 | Etapa 2: $99.000 | Etapa 3: $110.000
Un evento único y el mayor escenario para Ryan Castro
El 25 de abril de 2026, Ryan Castro cerrará su Sendé World Tour en Medellín con el espectáculo más grande de su trayectoria artística, un hecho que representa un reconocimiento al apoyo recibido por parte de seguidores y la ciudad. El artista, quien inició su carrera interpretando música en los buses de ruta en Medellín, reafirma con este concierto su vínculo con los barrios y su compromiso con quienes han acompañado su crecimiento hasta los principales escenarios nacionales e internacionales.
En este evento, Ryan Castro espera reunir a fanáticos de distintas generaciones y regiones del país, celebrando la historia que ha forjado durante años y destacando el papel de Medellín en la consolidación de su carrera dentro del género urbano latino.