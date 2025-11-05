Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

La barranquillera presumió su nuevo romance con un empresario en redes sociales - crédito @ornellasierra / IG

La aparición de Ornella Sierra en una reciente fiesta de disfraces junto a Humberto Vargas, empresario barranquillero, ha provocado una ola de especulaciones sobre un posible nuevo romance en la vida de la reconocida influencer.

Los videos compartidos en redes sociales, donde ambos lucen atuendos inspirados en la película Toy Story —ella como Bo Peep y él como Woody—, han captado la atención de sus seguidores, quienes analizaron cada gesto y detalle de la velada.

La presencia de la exconcursante de La casa de los famosos, junto a Vargas, ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos, ha sido interpretada por muchos como una señal de que la barranquillera estaría iniciando una nueva etapa sentimental.

En las imágenes difundidas en diversas plataformas, se observa a Ornella Sierra y Humberto Vargas compartiendo momentos de cercanía, incluyendo abrazos y lo que varios usuarios identificaron como un beso.

Además, la propia Ornella publicó dos videos en los que ambos aparecen disfrazados y, en uno de ellos, Sierra escribe su nombre en el zapato de Vargas, haciendo referencia a la icónica película animada.

La creadora de contenido barranquillera presumió su nuevo romance con Humberto Vargas y habría confirmado el inicio de la relación con sus disfraces de Halloween - crédito @ornellasierra4/ TikTok

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la influencer, el contenido viralizado ha bastado para que la conversación en redes sociales se intensifique. Los seguidores de Ornella Sierra han mostrado entusiasmo ante la posibilidad de que esté viviendo un nuevo romance, mientras otros se muestran cautos y recuerdan que ella ha preferido mantener la discreción sobre su vida amorosa en varias ocasiones.

En redes sociales, donde Vargas se presenta como ingeniero mecánico, empresario de eventos y dueño de algunas marcas de joyería y bares en Barranquilla, cuenta con más de 6 mil seguidores con los que presume sus lujos y los frutos de sus proyectos.

El barranquillero es un ingeniero mecánico y empresario de eventos - crédito @hvargas8/ Instagram

El interés por la vida sentimental de la llamada “Barbie Costeña” no es reciente. Durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos, fue relacionada con el artista Miguel Bueno, con quien mantuvo una amistad que generó dudas acerca de una posible relación más allá de lo profesional.

Ornella terminó en una polémica por su relación anterior

Posteriormente, su nombre se vio envuelto en polémica al ser vinculada con Farid Pineda, un hombre casado y con una hija, lo que ocasionó críticas en redes sociales. La difusión de mensajes privados en redes sociales transformó de manera irreversible la vida de Ornella Sierra, quien relató en el pódcast Realidades ocultas cómo la publicación de sus conversaciones con Farid Pineda la llevó a una crisis personal y profesional.

Durante la entrevista, Ornella Sierra abordó los desafíos que enfrentó tras verse envuelta en un escándalo mediático relacionado con un triángulo amoroso.

Ornella Sierra habló de la supuesta infidelidad - crédito @leidyduranayala y @ornellasierra/Instagram

La creadora de contenido confesó en el pódcast: “Esa persona para mí fue un bache en la vida. Yo creía que era lo mejor del mundo. Yo lo veía, como lo más bonito que me había pasado en el momento”, según relató en Realidades ocultas.

En el pódcast, la influencer describió el momento en que se sintió expuesta: “Este man cogió a poner todos los screenshots míos donde yo hablaba con él, donde, pues prácticamente yo quedaba como una buscona porque solamente colocó mis partes”, relató.

Sobre este episodio, Ornella Sierra compartió: “Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía: ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo ‘qué va, tú sí sabías’”.

Las repercusiones mediáticas de ese vínculo afectaron profundamente a la influencer, quien confesó: “Me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”. Este antecedente ha llevado aparte del público a mostrarse comprensivo ante la posibilidad de que Ornella opte por la reserva en su vida privada.

Ornella Sierra aseguró que los pantallazos publicados por Farid la deban mal parada solo a ella - crédito @ornellasierra/Instagram

Mientras la expectativa crece, Ornella Sierra mantiene la actividad en sus redes sociales, mostrando la energía y carisma que la caracterizan. Aunque la relación con Humberto Vargas todavía no ha sido confirmada, la atención de sus seguidores permanece puesta en cada movimiento de la influencer, quienes la acompañan ante la posibilidad de que esté iniciando una nueva etapa sentimental.