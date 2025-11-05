Luego de su encontronazo con Jota Pe Hernández, Iván Cepeda denunció manipulación de imágenes sobre su papel en negociaciones de paz: “Descontextualiza las imágenes”

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Luisa González/REUTERS/@IvanCepedaCast/X

A través de su cuenta de X, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió de nuevo al episodio con JP Hernández en el Senado de la República, donde se mostraron fotografías del congresista junto a varios altos mandos de las extintas Farc.

Cepeda denunció que la “extrema derecha manipula y descontextualiza” las fotografías, tomadas durante su papel como facilitador en las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno nacional en La Habana, Cuba.

“Ayer en el debate que se suscitó en Senado, mostré un ejemplo de cómo la extrema derecha manipula y descontextualiza las imágenes de mis labores como facilitador y negociador de paz”, expresó Iván Cepeda.

El candidato presidencial del Pacto Histórico afirmó que la foto en la que aparece con alias Iván Márquez es la que ha circulado en redes, pero señaló que “no muestran” que fue tomada en la mesa de diálogos de La Habana.

“De estas tres fotos, solo han circulado la primera recortada. No muestran que fue tomada en la mesa de diálogos de La Habana”, aseveró Iván Cepeda.

Iván Cepeda sobre las fotos que aparece con líderes de las extintas Farc - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador de la Alianza Verde JP