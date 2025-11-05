Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 5 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pajonal La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 07:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa María, Villa Paula, Las Colinas, Los Héroes, Loma Linda, Los Pinos, La Floresta, La Nueva Feria, La Santa Clara I, El Bosque, San Luis, Bicentenario V Etapa, Caminito, Bicentenario, San Rafael, Universitario, Hierba Buena, Batallón Jose Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 22 de Marzo algunos sectores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas sectores de la transversal 44 con diagonal 57 y 57A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Clientes Baguer, Royal Films S.A.S y Metro Company S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 49 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 10 con calle 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de la carrera 3 este con calle 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela sectores de la manzana d.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto residencial Andalucía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 27A, 27B y 28 entre carreras 4E y 5E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Centro calle 10 # 10 -77Edificio Fénix.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa Marcela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización Villa Luisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 20 de Agosto sectores de las transversales 45A y 45B con diagonales 64A y 65.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 50 con carreras 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Centro comercial Acrópolis Supermercado más x menos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Parque Principal, así como algunos sectores de los barrios Centro, La Plazuela y Villa Del Rosario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa Del Prado, Villa Mercedes, Altos Del Virrey, Club Socorro, Rincon Del Virrey, Villa Campestre, Villa Coopavic, La Terraza, El Golpe, así como sectores de San Rafael y la vereda La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa María, Villa Paula, Las Colinas, Los Héroes, Loma Linda, Los Pinos, La Floresta, La Nueva Feria, La Santa Clara I, El Bosque, San Luis, Bicentenario V Etapa, Caminito, Bicentenario, San Rafael, Universitario, Hierba Buena, Batallón Jose Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Sectores de la urbanización Villas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las calles 6 y 7 con carreras 3 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 11 con calle 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 29A, 29B y 29E entre carreras 2E y 3E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Molinos Altos sectores de las calles 23, 23A, 24, 25, 26 con carera 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Marcela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Villarelys I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización 09 de agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización Bendición de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tun - Tun.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización La Juventud.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización Brisas de San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Brisas De La Paz, así como sectores de Villa de Dios y La Paz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela sectores de las manzanas K y L.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arciniegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de la calle 29A con carreras 1BE y 2E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villa Valentina sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tres Esquinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 19,20,21,22,23,24, 25,26 y 27 con calles 6ª,6b,6c,6d,6e, 7,8, 8ª,9, 9ª y 10, Veredas Cantarranas y algunos sectores de Santa Inés, Palestina, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa de Los Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ciénega Del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Ejidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento El Guamo y algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Cañaveral Oriental Auditorio Conquistadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 11 con calles 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sailan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cola De Pato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Minas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Kilómetro 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Vereda La Pradera, así como algunos sectores de La Paz, Carpintero y San José de Arévalo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ciénega Del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chocoa, San Isidro y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Pitiguao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal y algunos sectores de Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Rinconada, Bucare, Santa Úrsula, El Centro y Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Supermercado más x menos El Poblado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Poazaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puentes y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Plateado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio El Molino sectores de las carreras 16B y 17 entre calles 13 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Flores, veredas Flores, La Trocha y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Potrero Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Benito y algunos sectores de Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Jazmín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio San Marcos sectores de las carreras 15A, 15B y 16 con calles 5B y 5C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Teresa El Molino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda Caño Viejo y algunos sectores de Cienaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pajonal La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Los Laureles y sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Chontorales y sectores de Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización Bendición de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.