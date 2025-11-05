Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Lina Tejeiro habló sobre los rumores con Felipe Saruma después de varios meses - crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz Lina Tejeiro aclaró los rumores surgidos tras un encuentro público con el creador de contenido Felipe Saruma, que en su momento generó gran revuelo en redes sociales y especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Durante una entrevista en el programa Impresentables, de Los 40, Lina Tejeiro compartió detalles sobre la cita que protagonizó junto a Saruma en un reconocido restaurante de Bogotá, episodio que se viralizó en abril de 2025.

El video del encuentro, que mostraba a ambos compartiendo risas y momentos amenos, provocó que seguidores y usuarios en redes sociales generaran varias hipótesis. La teoría más mencionada fue la de un supuesto romance entre las dos figuras públicas. Otra versión, considerada por algunos internautas, fue la posibilidad de una colaboración profesional, aunque ninguna de las dos alternativas se confirmó durante meses.

Aprovechando su paso por los micrófonos de LOS40 Impresentables, Lina Tejeiro resolvió las dudas al respecto: “Fue un chisme. Salimos, tuvimos una conversación que teníamos pendiente y ya. Es divino, es guapísimo, o sea me parece bellísimo, pero somos muy diferentes. Creo que tiene 25 años y yo eso no lo vuelvo hacer, ya no salgo con nadie menor. A pesar de que él es muy maduro y ya estuvo casado, es un chico muy maduro y es bellísimo, pero no. Finalmente, a pesar de que es muy maduro, hay otros ámbitos en los que los hombres se demoran mucho en madurar”.

Lina Tejeiro habló sobre los rumores de una realción con Felipe Saruma - crédito @felipesaruma y @linatejeiro/Instagram

La actriz no dio detalles adicionales sobre la conversación sostenida con Saruma, pero sí fue enfática al negar que exista o haya existido un romance entre ambos. Con su declaración, Lina Tejeiro buscó aclarar las especulaciones y subrayar que entre ella y Felipe Saruma solo existe una relación cordial.

La actriz, una de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano, continúa enfocada en sus proyectos profesionales, aclarando que se encuentra soltera desde hace ya varios años.

Lina Tejeiro habla de su posible participación en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Las expectativas en torno a la tercera temporada de La Casa de los Famosos han ido en aumento, sobre todo después de que se confirmaran los primeros nombres oficiales que formarán parte del popular reality. Sin embargo, uno de los nombres más pedidos por el público para integrar la lista de participantes ha sido el de Lina Tejeiro, reconocida actriz que goza de una amplia base de seguidores en Colombia.

La producción del canal RCN sabe que la presencia de figuras auténticas que no temen mostrar su personalidad es un atractivo clave para la audiencia.

Lina habló de la posibilidad de estar en el formato de convivencia - crédito montaje Infobae/ @linatejeiro/Instagram y canal RCN

En la entrevista para Impresentables, Lina Tejeiro abordó la pregunta que muchos fans llevaban meses planteando: ¿estaría dispuesta a ingresar como participante a este reality? La actriz fue categórica al descartar esa posibilidad por ahora y explicó sus razones, poniendo fin a las múltiples especulaciones que circulaban en redes sociales sobre su participación.

Lina Tejeiro detalló: “No. Mi intimidad no tiene precio, mi vulnerabilidad (...) Hoy no, de pronto otro tipo de reality, pero donde haya convivencia, donde tenga que exponerme de alguna manera, bañarme, ir al baño, que me vean llorando en las noches, donde realmente mi intimidad esté tan expuesta, no. Tal vez otro tipo de reality y donde no tenga que convivir, sí”. Con estas palabras, la actriz dejó claro que, aunque está abierta a explorar otros formatos televisivos, no participaría en uno que implique una convivencia tan expuesta como la de La Casa de los Famosos.

Lina Tejeiro recordó su paso por el formato en la primera temporada - crédito RCN

Lina Tejeiro también recordó que ya estuvo vinculada al programa en su primera temporada, presentando el After Show junto a Roberto Velásquez, una experiencia que catalogó como positiva y que no descarta repetir en el futuro, aunque desde la conducción y no desde la competencia.

La actriz, quien actualmente debuta en la escena teatral, continúa siendo centro de atención por su trayectoria y carisma, pero su decisión de no ingresar al reality enfatiza la importancia que le concede a preservar límites en su vida privada, a pesar del constante interés de la audiencia.