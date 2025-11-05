Jorge Rausch y Fernando Solorzano revelaron cómo es tener una relación con mujeres jóvenes: “Hace 30 años no iba a una discoteca”

Las declaraciones de los famosos en Los Andropáusicos han provocado intensas reacciones, abriendo un debate sobre la adaptación y el impacto de la brecha de edad en relaciones de figuras públicas - crédito losandropausicos / Instagram

Las confesiones de Jorge Rausch y Fernando Solórzano sobre sus relaciones con mujeres más jóvenes generó un intenso debate en redes sociales, especialmente tras la reciente emisión de su pódcast conjunto, Los Andropáusicos.

En este espacio, ambos compartieron experiencias personales que captaron la atención de miles de internautas y puso en el centro de la conversación la diferencia de edad en las parejas de figuras públicas del entretenimiento colombiano.

El chef Jorge Rausch, conocido por su papel como jurado en MasterChef Celebrity, abordó abiertamente cómo ha vivido su relación con una mujer menor que él. Según relató en el pódcast, su pareja, Alejandra Rosales, tiene 33 años y se desempeña como DJ.

Rausch explicó que esta diferencia de edad generó para él una oportunidad de explorar nuevos ambientes y actividades: “Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, afirmó el chef en Los Andropáusicos.

El experto cocinero también reconoció que, aunque algunos cuestionan este tipo de relaciones, para él significa una renovación en su vida social y personal.

Por su parte, Fernando Solórzano, conocido como “El Flaco Solórzano” y destacado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, también compartió su perspectiva sobre mantener una relación con una mujer más joven.

Solórzano, que está casado desde hace 11 años con la actriz y creadora de contenido digital Lorena Altamirano, describió cómo esta diferencia de edad influye en su proceso de adaptación y crecimiento personal.

En el pódcast, Solórzano expresó: “Yo en estos momentos soy casado, tengo 11 años y me estoy reinventando porque tengo una pareja mucho menor que yo. Entonces, eso también me ha ayudado un poco, entonces, debes tener un punto de equilibrio”.

Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre los desafíos y aprendizajes que surgen al compartir la vida con parejas de generaciones distintas. Solórzano detalló que, a sus 60 años, la relación con una mujer joven le ha exigido encontrar un equilibrio entre su propia edad y la vitalidad de su esposa.

El intercambio entre los dos también abordó cómo estas relaciones los han llevado a participar en actividades que antes les resultaban ajenas. Rausch mencionó que, gracias a su novia, ha vuelto a frecuentar discotecas, algo que no hacía desde hace décadas. “Hace 30 años no había ido a una discoteca o 20 años y ahora voy a fiestas de música electrónica”, comentó el chef.

Solórzano, por su parte, recordó su primer concierto de música electrónica junto a su esposa, describiendo la experiencia como un momento de adaptación a un entorno dominado por jóvenes: “Mi primer concierto electrónico fue con ella, David Guetta, aquí en Bogotá. Yo me sentía lo más ridículo del mundo. Yo decía ‘¿yo qué hago con David Guetta?’. Entonces, se hace así, ¿me entiendes? Y luego, y tremendo concierto. Entonces, me inauguré bien con Guetta, me entiendes. Obviamente, la ciudad electrónica es gente joven”.

Ambos coincidieron en que, al asistir a estos eventos, suelen llamar la atención de los asistentes más jóvenes, que los reconocen por sus trayectorias en televisión y gastronomía.

Rausch relató que, en ocasiones, los jóvenes se sorprenden al verlo en discotecas y le preguntan: “¿Bueno, pero cómo estás? ¿Qué haces aquí?”. Solórzano añadió que, pese a la diferencia generacional, han logrado integrarse en estos ambientes, aunque no dejan de ser percibidos como figuras mayores entre el público joven.