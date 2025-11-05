Colombia

Jorge Rausch y Fernando Solorzano revelaron cómo es tener una relación con mujeres jóvenes: “Hace 30 años no iba a una discoteca”

Las recientes confesiones de las reconocidas figuras en su pódcast generaron controversia en redes, en las que miles discuten los desafíos y aprendizajes de las parejas con amplia diferencia generacional

Guardar
Las declaraciones de los famosos en Los Andropáusicos han provocado intensas reacciones, abriendo un debate sobre la adaptación y el impacto de la brecha de edad en relaciones de figuras públicas - crédito losandropausicos / Instagram

Las confesiones de Jorge Rausch y Fernando Solórzano sobre sus relaciones con mujeres más jóvenes generó un intenso debate en redes sociales, especialmente tras la reciente emisión de su pódcast conjunto, Los Andropáusicos.

En este espacio, ambos compartieron experiencias personales que captaron la atención de miles de internautas y puso en el centro de la conversación la diferencia de edad en las parejas de figuras públicas del entretenimiento colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El chef Jorge Rausch, conocido por su papel como jurado en MasterChef Celebrity, abordó abiertamente cómo ha vivido su relación con una mujer menor que él. Según relató en el pódcast, su pareja, Alejandra Rosales, tiene 33 años y se desempeña como DJ.

Rausch explicó que esta diferencia de edad generó para él una oportunidad de explorar nuevos ambientes y actividades: “Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, afirmó el chef en Los Andropáusicos.

El experto cocinero también reconoció que, aunque algunos cuestionan este tipo de relaciones, para él significa una renovación en su vida social y personal.

Jorge Rausch y Fernando Solórzano
Jorge Rausch y Fernando Solórzano generan debate en redes sociales al hablar sobre sus relaciones con mujeres más jóvenes en su pódcast Los Andropáusicos - crédito composición fotografica

Por su parte, Fernando Solórzano, conocido como “El Flaco Solórzano” y destacado por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, también compartió su perspectiva sobre mantener una relación con una mujer más joven.

Solórzano, que está casado desde hace 11 años con la actriz y creadora de contenido digital Lorena Altamirano, describió cómo esta diferencia de edad influye en su proceso de adaptación y crecimiento personal.

En el pódcast, Solórzano expresó: “Yo en estos momentos soy casado, tengo 11 años y me estoy reinventando porque tengo una pareja mucho menor que yo. Entonces, eso también me ha ayudado un poco, entonces, debes tener un punto de equilibrio”.

Durante la conversación, ambos reflexionaron sobre los desafíos y aprendizajes que surgen al compartir la vida con parejas de generaciones distintas. Solórzano detalló que, a sus 60 años, la relación con una mujer joven le ha exigido encontrar un equilibrio entre su propia edad y la vitalidad de su esposa.

Ambos famosos reflexionan sobre los
Ambos famosos reflexionan sobre los desafíos y aprendizajes de mantener relaciones con parejas de generaciones distintas en el entretenimiento colombiano - crédito composición fotográfica

El intercambio entre los dos también abordó cómo estas relaciones los han llevado a participar en actividades que antes les resultaban ajenas. Rausch mencionó que, gracias a su novia, ha vuelto a frecuentar discotecas, algo que no hacía desde hace décadas. “Hace 30 años no había ido a una discoteca o 20 años y ahora voy a fiestas de música electrónica”, comentó el chef.

Solórzano, por su parte, recordó su primer concierto de música electrónica junto a su esposa, describiendo la experiencia como un momento de adaptación a un entorno dominado por jóvenes: “Mi primer concierto electrónico fue con ella, David Guetta, aquí en Bogotá. Yo me sentía lo más ridículo del mundo. Yo decía ‘¿yo qué hago con David Guetta?’. Entonces, se hace así, ¿me entiendes? Y luego, y tremendo concierto. Entonces, me inauguré bien con Guetta, me entiendes. Obviamente, la ciudad electrónica es gente joven”.

Las confesiones en Los Andropáusicos
Las confesiones en Los Andropáusicos provocan reacciones divididas sobre los retos y beneficios de las relaciones con diferencia de edad y la reinvención personal - crédito composición fotográfica

Ambos coincidieron en que, al asistir a estos eventos, suelen llamar la atención de los asistentes más jóvenes, que los reconocen por sus trayectorias en televisión y gastronomía.

Rausch relató que, en ocasiones, los jóvenes se sorprenden al verlo en discotecas y le preguntan: “¿Bueno, pero cómo estás? ¿Qué haces aquí?”. Solórzano añadió que, pese a la diferencia generacional, han logrado integrarse en estos ambientes, aunque no dejan de ser percibidos como figuras mayores entre el público joven.

Temas Relacionados

Jorge RauschFernando SolórzanoRelaciones de parejaAlejandra RosalesLorena AltamiranoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 5 de noviembre

La restricción vehicular en Medellin cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Medellín:

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 5 de noviembre

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Los 10 podcasts de Spotify

Condenan a mujer que ordenó el asesinato su esposo para quedarse con su seguro de vida: la víctima era un sargento del Ejército

Los hechos se registraron en 2010. Después de 15 años se logró la condena de la determinadora del crimen

Condenan a mujer que ordenó

Traición planeada, un conductor cómplice y el prostíbulo: así cayeron los autores materiales del homicidio del líder indígena Marcos López

15 días tuvo que tomar el Cuerpo Élite de la Policía Nacional para dar con los responsables del homicidio en Nariño, ocurrido en 2023: estos fueron los detalles claves de la operación

Traición planeada, un conductor cómplice
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Con una foto, Andrea Valdiri aviva rumores de su posible ingreso a ‘La mansión de Luinny’: reencuentro con Yina Calderón

Miss Universe Colombia se pronunció por el altercado entre la representante de México y el organizador de Miss Universo

Marbelle arremetió contra Petro por su separación de Verónica Alcocer: “Tiene que pagar para que lo besen”

Deportes

Mane Díaz gritó a más

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

Jhon Jáder Durán se fue duro hacia sus críticos en 2025: “Es más lo que se habla que lo que pasa”

James Rodríguez recibió elogios de un excompañero en el AS Monaco: “La mejor zurda con la que jugué”

Ídolo del América arremetió contra Tulio Gómez y la presidenta Marcela Gómez: “¿Quién sale a dar la cara?”

Federico Gutiérrez aseguró que el estadio Atanasio Girardot será uno de los mejores de América Latina: “Talla mundial”