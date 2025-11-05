Colombia

Gerente de Cifras y Conceptos explicó por qué Daniel Quintero, Enrique Peñalosa y Germán Vargas Lleras fueron omitidos en encuesta: “Es inviable”

César Caballero detalló que razones legales y falta de claridad política dejaron fuera de la encuesta a reconocidos líderes, que aspiran a la presidencia en las elecciones 2026

Guardar
Daniel Quintero y Enrique Peñalosa
Daniel Quintero y Enrique Peñalosa - crédito Colprensa

Las cifras reveladas por la firma Cifras & Conceptos sobre la intención de voto en Colombia han resaltado la fragmentación política del electorado y, al mismo tiempo, han generado interrogantes sobre el proceso de selección de los 31 precandidatos incluidos en la reciente Encuesta Polimétrica.

Esta inquietud surge en particular ante la ausencia de figuras reconocidas como Daniel Quintero, Enrique Peñalosa y Germán Vargas Lleras, que fueron excluidos tras un estricto filtro técnico y legal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

César Caballero, gerente general de Cifras & Conceptos, señaló en entrevista con Caracol Radio que la lista de evaluados no fue elaborada de forma arbitraria, sino que obedeció a un análisis detallado basado en la viabilidad jurídica para una eventual candidatura y en la posición pública de cada figura al cierre del trabajo de campo.

En el caso de Daniel Quintero, la decisión recayó en impedimentos legales concretos.

A hoy el doctor Quintero no podría ser candidato presidencial. Seguramente su destino está atado a lo que las autoridades electorales y, con posterioridad, diga el Consejo de Estado, pero hoy ciertamente él no podría ser candidato (…) por abierta inviabilidad jurídica”, precisó el directivo al medio radial.

Cifras de la más reciente
Cifras de la más reciente encuesta - crédito Cifras y Conceptos

Caballero explicó que Quintero, al inscribirse en la consulta del Pacto Histórico sin retirarse formalmente, quedó bloqueado legalmente para una nueva postulación, ya que, según las reglas firmadas por todos los participantes, este procedimiento los excluye de otra opción partidista en el presente ciclo.

Le acordaron unas reglas de juego, él las firmó y hoy no, pues no, nosotros no lo pusimos”, sentenció el gerente, destacando el rigor jurídico de la firma en la selección de precandidatos.

Respecto al caso de Enrique Peñalosa y Germán Vargas Lleras, el criterio de exclusión fue distinto. Según detalló Caballero, el motivo principal fue la falta de claridad sobre su rol y agrupación dentro del panorama político actual.

Es la misma razón que tendría para no haber medido los otros sesenta candidatos. En las conversaciones políticas en las que yo he estado, no hay un camino de grupo en el cual él [Peñalosa] tenga, digamos, un tema”, comentó el directivo de la firma.

Así está la intención de
Así está la intención de voto frente a precandidatos de izquierda- crédito Cifras y Conceptos

Sobre Vargas Lleras, añadió: “No es claro si va a estar, no es claro si va a encabezar la lista del Senado de Cambio Radical, no es claro si no va a estar, y no se sabe en qué grupo va a estar”, señaló.

La exigencia de acotar la encuesta a solo treinta y un nombres —frente a más de noventa posibles aspirantes— obedeció tanto a limitaciones prácticas de medición como al propósito de capturar únicamente a aquellos precandidatos visibles en los grupos y conversaciones más relevantes del momento.

Para ello, Cifras & Conceptos realizó una consulta con actores políticos y empresariales, diseñando nueve agrupaciones que cubrían el abanico principal de opciones viables. El proceso dejó de lado a una pluralidad de aspirantes cuya presencia, por fragmentaria o incierta, resultaba impracticable de reflejar en el estudio.

Los resultados ilustran una profunda desafección ciudadana: en todos esos grupos, la opción “Ninguno” alcanzó niveles de preferencia de entre el 62% y el 90%, evidenciando un fuerte desencanto frente a la oferta electoral vigente.

Al consolidar los datos de intención de voto general entre los treinta y un evaluados, los encuestadores identificaron cuatro bloques principales: el primero, compuesto por Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, concentra entre el nueve y el trece por ciento de intención de voto.

Un segundo grupo, en el rango del cinco al ocho por ciento, incluye nombres como Roy Barreras, Juan Manuel Galán, Claudia López, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Miguel Uribe Londoño.

Caballero concluyó que el ejercicio refleja tanto la complejidad del mapa político colombiano como una evidente crisis de representatividad, donde la mayoría del electorado aún no encuentra opción que lo convenza entre los precandidatos actuales.

Temas Relacionados

Cifras y ConceptosEncuesta precandidatosCésar CaballeroDaniel QuinteroEnrique PeñalosaGermán Vargas LlerasColombia-noticias

Más Noticias

Hermana de la guerrillera Irma Franco, militante del M-19, denuncia indiferencia de Petro 40 años de desaparición tras la toma del Palacio de Justicia: “No le ha importado”

A cuatro décadas de los hechos del Palacio de Justicia, la familia de Irma Franco denuncia la indiferencia de figuras políticas del M-19 y del actual presidente Gustavo Petro frente a su desaparición

Hermana de la guerrillera Irma

La representante Mafe Carrascal reaccionó al acoso del que fue victima Claudia Sheinbaum en la calle: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”

La congresista colombiana expresó preocupación tras la difusión de un video en el que se ve cuando la presidenta mexicana fue hostigada, por la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres

La representante Mafe Carrascal reaccionó

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Harvard Business Publishing reconoció la transformación cultural de Celsia como caso de innovación. Infobae habló con las líderes de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

El modelo colombiano de cultura

Petro sacó pecho por encuesta de Cifras y Conceptos donde subió su favorabilidad: “El pueblo acogió nuestras reformas”

El presidente colombiano manifestó que el aumento en el respaldo de la ciudadanía obedece a la presentación de sus reformas para el país, a falta de diez meses de dejar el poder

Petro sacó pecho por encuesta

Volvió el agua amarilla a las casas: el Acueducto de Bogotá explica la anomalía y hace un llamado a la comunidad

Un inusual episodio relacionado con el servicio de agua en Bogotá generó inquietud entre habitantes y llevó a las autoridades a responder las dudas de la ciudadanía

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra estrena nuevo romance

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia