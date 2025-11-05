En Vivo: Así va la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, implicado en el violento caso de Jaime Esteban Moreno

A las 9:12 a.m., se dió inicio en la sala del Juzgado 37 de Control de Garantías la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
La noche del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario de 20 años, fue atacado por tres personas tras salir de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en Bogotá.
Moreno sufrió lesiones graves y falleció en el hospital. Las autoridades capturaron a los presuntos agresores, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.
La comunidad universitaria expresó pesar por el hecho. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias de la agresión