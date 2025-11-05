Colombia

En Vivo: Así va la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, implicado en el violento caso de Jaime Esteban Moreno

Hoy 5 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el hombre implicado en la muerte del joven estuidiante de la universidad de los Andes

Guardar
En las imágenes se logra
En las imágenes se logra ver cómo entre dos personas le dan patadas y fuertes golpes al joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá. Lograron derribarlo al suelo - crédito captura de pantalla Citytv
14:16 hsHoy

A las 9:12 a.m., se dió inicio en la sala del Juzgado 37 de Control de Garantías la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

En Vivo: Así va la
En Vivo: Así va la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, implicado en el violento caso de Jaime Esteban Moreno

La noche del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario de 20 años, fue atacado por tres personas tras salir de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en Bogotá.

Moreno sufrió lesiones graves y falleció en el hospital. Las autoridades capturaron a los presuntos agresores, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

La comunidad universitaria expresó pesar por el hecho. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias de la agresión

Temas Relacionados

Imputación de cargos a Juan Carlos SuárezJaime Esteban MorenoCaso Jaime Esteban MorenoJuicio Jaime estaban morenoHalloweenColombia-Noticias

Últimas noticias

Super Astro Sol y Luna resultados martes 4 de noviembre de 2025

Esta popular lotería lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos del día

Super Astro Sol y Luna

Armando Benedetti se anticipó a la discusión sobre salario mínimo y estima que tenga un incremento considerable: “Puede terminar en $1.800.000″

El ministro del Interior estimó un aumento elevado en el ingreso básico, información que generó expectativas y tensiones antes del inicio oficial de las negociaciones entre Gobierno, empresarios y sindicatos

Armando Benedetti se anticipó a

Resultados Sinuano Día y Noche martes 4 de noviembre de 2025

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora de los dos sorteos del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Tras el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, testigo relató el momento de la golpiza: “Se escucharon dos totazos seguidos”

La descripción de la testigo sobre el momento posterior al ataque confirmó que el joven cayó al suelo, sangrando abundantemente y convulsionando, sin recibir ayuda inmediata

Tras el crimen de Jaime

Así amanecieron las viviendas que fueron consumidas por un incendio en Soacha: varias familias lo perdieron todo

Una mujer debió ser atendida por un ataque de pánico, y varias personas recibieron los primeros auxilios psicológicos en medio de la emergencia en el sector de Ciudadela Sucre

Así amanecieron las viviendas que

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carlos Rottemberg recuerda a su

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Qué es vibe coding y por qué Alexandr Wang, director de IA de Meta, lo recomienda

El Gobierno porteño defendió el bloqueo de un conocido videojuego: “El mundo digital es una pileta y hay que ponerle un cerco”

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio Médicis por una novela inspirada en la vida de su madre

La gripe y el COVID-19 pueden triplicar el riesgo de sufrir un infarto

INFOBAE AMÉRICA

Israel lamentó la elección de

Israel lamentó la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

Rusia criticó el despliegue antinarco de EEUU en el Caribe y afirmó que mantiene una línea abierta con el régimen de Maduro

Kristen Stewart alertó sobre el retroceso para mujeres en Hollywood: “Es devastador”

Así pasó Sean “Diddy” Combs su primer cumpleaños en la prisión federal de Nueva Jersey

Emmanuel Carrère obtuvo el Premio Médicis por una novela inspirada en la vida de su madre

DEPORTES

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

Sin lugar en la F1 tras perder la pulseada con Colapinto, Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino