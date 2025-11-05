En Vivo: Así va la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, implicado en el violento caso de Jaime Esteban Moreno

La comunidad universitaria expresó pesar por el hecho. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades y las circunstancias de la agresión

Moreno sufrió lesiones graves y falleció en el hospital. Las autoridades capturaron a los presuntos agresores, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

La noche del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario de 20 años, fue atacado por tres personas tras salir de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en Bogotá.

A las 9:12 a.m., se dió inicio en la sala del Juzgado 37 de Control de Garantías la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz , señalado en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Últimas noticias

Super Astro Sol y Luna resultados martes 4 de noviembre de 2025 Esta popular lotería lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos del día

Armando Benedetti se anticipó a la discusión sobre salario mínimo y estima que tenga un incremento considerable: “Puede terminar en $1.800.000″ El ministro del Interior estimó un aumento elevado en el ingreso básico, información que generó expectativas y tensiones antes del inicio oficial de las negociaciones entre Gobierno, empresarios y sindicatos

Resultados Sinuano Día y Noche martes 4 de noviembre de 2025 Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora de los dos sorteos del día

Tras el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, testigo relató el momento de la golpiza: “Se escucharon dos totazos seguidos” La descripción de la testigo sobre el momento posterior al ataque confirmó que el joven cayó al suelo, sangrando abundantemente y convulsionando, sin recibir ayuda inmediata