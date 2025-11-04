Colombia

Abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno revela cuántos años de cárcel pagaría Juan Carlos Suárez Ortiz por el asesinato del estudiante de los Andes

El defensor de las víctimas espera que al principal sospechoso, capturado en el lugar de los hechos, se le impute por homicidio doloso y agravado, y le den cárcel intramural

Las dos jóvenes fueron liberadas, pero siguen ligadas a la investigación, mientras que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz (el único capturado hasta el momento) quedó fijada para el miércoles 5 de noviembre de 2025, por el presunto homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog

La definición de la pena que podría enfrentar Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como principal sospechoso por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo a la salida de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá, ha estado en el centro del debate penal desde la detención en flagrancia del joven el pasado 31 de octubre.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo presencial en la localidad de Barrios Unidos constituyen los principales elementos probatorios que la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez para buscar la condena de uno de los dos responsables de la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes.

El abogado Camilo Rincón, representante de la familia de la víctima, explicó en entrevista con Caracol Radio algunos aspectos clave sobre el proceso, las etapas judiciales y la expectativa de condena para Suárez Ortiz.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

De acuerdo con el jurista, el ataque fue perpetrado por al menos dos hombres: uno, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, y un segundo agresor vestido de negro que, según videos analizados, habría dado un golpe que dejó inconsciente a la víctima.

Sobre este segundo implicado, Rincón señaló: “Solamente se conocen este video y una imagen publicada por un medio de comunicación... Al momento, por lo menos yo no conozco todavía la identidad, la individualización de esta persona o su ubicación”.

Respecto al proceso judicial, el abogado puntualizó que mañana, miércoles 5 de noviembre, continuará la audiencia concentrada que inició el sábado con la legalización de la captura por un juez de control de garantías de Bogotá.

Según Rincón “La Fiscalía, como titular de la acción penal, hará lo propio frente a la imputación, donde muy seguramente, y esperamos nosotros desde la bancada de víctimas en este proceso, se le formule la imputación frente al homicidio doloso y seguramente agravado”, dijo en los micrófonos de Caracol Radio.

Según sus estimaciones, Suárez Ortiz enfrenta la posibilidad de una condena que podría encontrarse entre veinticinco y cincuenta años de prisión.

Este rango coincide con la valoración realizada por el abogado Rogelio Roldán en entrevista con Infobae Colombia, quien advirtió que por el tipo básico de homicidio la pena oscila entre 17 y 33 años de prisión, pero puede superar los cincuenta años en casos agravados.

La familia de la víctima insiste en que el ataque no fue una riña casual, sino una agresión dirigida y premeditada, lo cual, de confirmarse judicialmente, elevaría la condena a los máximos previstos por la ley penal colombiana, según reiteraron los penalistas consultados.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz?

En la misma entrevista, el abogado indicó que el capturado es becario de la Universidad de los Andes y trabajador de un call center. Su entorno familiar está compuesto por su madre, una señora de la tercera edad y una hermana.

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, enfrenta cargos tras una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito composición fotográfica

Por otro lado, El Tiempo reveló que el joven de 27 años de edad no tiene antecedentes penales, aunque figuran anotaciones por comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema de Transmilenio.

Rincón aclaró que Juan Carlos y Jaime Esteban solo coincidían en ser estudiantes de la misma universidad, sin mayor vínculo de amistad.

Sobre la necesidad de una medida de aseguramiento intramural, Rincón sostuvo: “Nosotros, como apoderados de víctimas, esperamos que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento en centro penitenciario, es decir, intramural, porque dada la gravedad de los hechos y las penas tan altas, dudo que él vaya a concurrir en el proceso. No se tiene certeza de que él vaya a concurrir en el proceso. Precisamente uno de los fines de esa medida es garantizar la comparecencia del presunto responsable”.

El desarrollo de los hechos la noche del asesinato quedó esclarecido por las declaraciones del abogado, quien relató que Jaime Esteban Moreno y su amigo Juan David salieron del establecimiento por una discusión interna, solicitaron transporte, pero no recibieron una respuesta rápida y se dirigieron a un Oxxo cercano, donde ocurrió la primera interceptación por parte de los agresores.

Por el crimen del joven de 20 años ya hay un capturado y se reveló un video donde se observa el rostro del segundo presunto atacante - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

Sobre la situación judicial de las dos mujeres inicialmente capturadas en el caso y que aparecen en el video, Rincón explicó que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para vincularlas penalmente en la etapa inicial, aunque no descarta una posible vinculación si aparecen pruebas nuevas tras la captura del segundo sujeto prófugo.

