Congreso negó proposición que buscaba condecorar a senadores colombo-estadounidenses tras fisuras en las relaciones entre Petro y Trump

La iniciativa era liderada por el congresista Juan Espinal, y contemplaba exaltar la labor de los dos parlamentarios norteamericanos en medio de las tensiones entre ambos países

U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH)
U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) joins as former hostages and family members of current hostages gather for a vigil and news conference, marking the two-year anniversary of the October 7 Hamas attacks on Israel, at the Kennedy Center in Washington, D.C., U.S., October 7, 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

Tras efectuarse dos votaciones en la plenaria, la Cámara de Representantes negó una proposición que buscaba una condecoración para los senadores colombo-estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego.

La propuesta, liderada por el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático, tuvo en su primer sufragio un empate de 52 votos tanto a favor como en contra.

Sin embargo, al efectuarse la segunda votación, la proposición tuvo 48 votos en contra y 47 votos a favor.

De acuerdo con lo expresado por el congresista de oposición, la iniciativa tenía como objetivo exaltar a los dos parlamentarios norteamericanos por sus labores para, según Espinal, evitar dificultades económicas para el país, en medio de las tensiones diplomáticas entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

