Congreso negó proposición que buscaba condecorar a senadores colombo-estadounidenses tras fisuras en las relaciones entre Petro y Trump

Tras efectuarse dos votaciones en la plenaria, la Cámara de Representantes negó una proposición que buscaba una condecoración para los senadores colombo-estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego.
La propuesta, liderada por el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático, tuvo en su primer sufragio un empate de 52 votos tanto a favor como en contra.
Sin embargo, al efectuarse la segunda votación, la proposición tuvo 48 votos en contra y 47 votos a favor.
De acuerdo con lo expresado por el congresista de oposición, la iniciativa tenía como objetivo exaltar a los dos parlamentarios norteamericanos por sus labores para, según Espinal, evitar dificultades económicas para el país, en medio de las tensiones diplomáticas entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.