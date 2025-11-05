Cómo perder grasa abdominal en vacaciones sin dietas extremas, según experto entrenador “quita barrigas”

Perder grasa abdominal durante vacaciones si es posible, según entrenador físico - crédito ntrenatonline/Instagram

Las vacaciones suelen ser una época asociada al descanso, la relajación y la búsqueda de nuevos paisajes, pero, en algunos casos, también implican cambios en los hábitos alimenticios.

Comidas en exceso, mayor consumo de bebidas alcohólicas y la tentación constante de probar productos fuera de la rutina habitual, hacen parte de las costumbres que se adquieren en este periodo. En consecuencia, esta combinación puede propiciar una subida de peso y un aumento del perímetro abdominal, generando incomodidad e inseguridad entre quienes desean mantener su figura.

El especialista recomienda aprovechar el tiempo libre y los días largos para mantenerse activo, evitar restricciones severas y optar por rutinas sostenibles que permitan controlar el peso y el abdomen durante todo el año - crédito Reuters

Consejos de entrenador “quita barrigas”

El entrenador personal Juan Antonio Martín, conocido en Instagram como @ntrenatonline, compartió recomendaciones para perder peso y reducir la barriga de forma saludable durante vacaciones.

A Martín suelen preguntarle cómo abordar la pérdida de abdomen en una época en la que la alimentación y el consumo de bebidas alcohólicas pueden incrementarse. Para él, perder barriga durante las vacaciones no implica “aguantar todo el verano”, ni limitarse a “comer solo ensaladas o pollo a la plancha”, ni someterse a rutinas de entrenamiento extremas equivalentes a preparar una “operación bikini”.

El entrenador afirma que, al contrario, el verano puede ser la mejor temporada para ejercitarse y lograr objetivos físicos, al disponer de más tiempo libre y contar con días más largos.

Según el entrenador físico, perder peso durante vacaciones es más sencillo de lo que se cree - crédito Ilustrativa Infobae

Martín explicó que el éxito se encuentra en aprovechar el aumento de actividad física diaria propio de las actividades que suelen realizarse durante vacaciones: paseos por la playa, nadando o simplemente manteniendo el hábito de caminar por la noche. Estas prácticas, según el entrenador, permiten mantener el peso y controlar el tamaño de la barriga sin recurrir a medidas extremas.

Rutina a largo plazo

Para evitar frustraciones, el especialista recomienda adoptar una rutina que sea sostenible no solo durante las vacaciones, sino durante todo el año. La constancia, según Martín, es la clave para perder peso de manera efectiva y evitar el efecto de subidas y bajadas bruscas cada pocos meses.

El entrenador destaca la importancia de una dieta equilibrada, en la que predominan frutas, verduras y carbohidratos, y desaconseja el exceso de ejercicio. En su lugar, prefiere elegir aquellas actividades físicas más adecuadas para cada persona, haciendo especial énfasis en los beneficios de las caminatas para la salud corporal y la reducción del perímetro abdominal.

Lograr hábitos saludables a largo plazo es una forma de perder y mantener la figura deseada - crédito Freepik

El mito de los abdominales, según entrenador Juan Antonio Martín

En otra de sus declaraciones, el entrenador personal ha desmentido uno de los mitos más extendidos sobre la pérdida de peso: la creencia de que hacer ejercicios abdominales es suficiente para eliminar la grasa acumulada en el abdomen. En declaraciones recogidas por Lecturas, Martín calificó de “mentira” la idea de que solo con abdominales se puede perder grasa abdominal.

Martín explicó que muchas personas se someten a rutinas intensas, realizando “50, 100, o más abdominales cada día” sin notar cambios en el tamaño de la barriga, e incluso observando que esta aumenta. En opinión del entrenador, esto no es un problema personal de quienes siguen estas prácticas, sino la consecuencia de información poco precisa difundida durante años.

Según Martín, los ejercicios abdominales ayudan a fortalecer la musculatura de la zona y pueden mejorar la postura o aliviar molestias en la espalda, pero “no eliminan la grasa que los recubre”. El entrenador insistió en que centrarse únicamente en abdominales no es eficaz si el objetivo es reducir el abdomen.

Martín enfatizó que el organismo no es capaz de quemar grasa en zonas localizadas, independientemente del tipo de ejercicio que se realice. “No puedes elegir de dónde perder la grasa a no ser que te metas en un quirófano”, señaló. Incluso en el caso de intervenciones como la liposucción, advirtió que, sin cambios en los hábitos, “ese exceso de tejido adiposo volverá a acumularse”.

El especialista aclaró que el mismo principio se aplica a otras zonas del cuerpo, como las piernas o los brazos. Ni los ejercicios específicos ni los tratamientos estéticos resultan efectivos sin un proceso de déficit calórico. “Si tu cuerpo no está en proceso de déficit calórico, tu barriga no va a desaparecer”, añadió Martín, apuntando que el resultado de una liposucción puede ser temporal si no se acompaña de un cambio en la dieta y el estilo de vida.

Martín concluyó que existe una única manera efectiva de perder barriga, menos costosa que una operación y menos exigente que realizar decenas de abdominales diarios: modificar los hábitos alimenticios y mantener la constancia en la actividad física.