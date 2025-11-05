Colombia se prepara para el Cyber Monday, el mayor evento de ventas online : fecha y recomendaciones para comprar por internet

El Cyber Monday 2025 en Colombia se celebrará el 1 de diciembre y promete descuentos exclusivos en comercio electrónico - crédito Infobae Argentina

El inicio de diciembre marca para muchos colombianos el momento de planificar sus compras navideñas, impulsados por la proximidad de dos jornadas de descuentos ampliamente esperadas.

Entre ellas, el Cyber Monday 2025 se perfila como una de las fechas clave para quienes buscan aprovechar rebajas exclusivas en el comercio electrónico.

Este evento, que se celebrará el 1 de diciembre de 2025, se distingue por su carácter completamente virtual, a diferencia del Black Friday, y concentra la atención de consumidores y comercios en el entorno digital.

A lo largo del año, se han registrado otras jornadas de ventas en Colombia, como las realizadas del 6 al 8 de octubre y del del 3 al 5 de noviembre.

No obstante, estas fechas no suelen coincidir con el periodo tradicional en el que los compradores se enfocan en adquirir regalos para la temporada navideña, lo que refuerza la relevancia del Cyber Monday como la principal cita para las compras en línea de fin de año.

Las compras navideñas en línea alcanzan su punto máximo durante el Cyber Monday, la fecha clave para aprovechar rebajas de fin de año

Las expectativas para el Cyber Monday 2025 abarcan una amplia variedad de categorías. El sector de tecnología y electrodomésticos anticipa descuentos destacados en productos como celulares, televisores y computadores, con marcas reconocidas participando en las promociones.

Los artículos para el hogar, incluidos muebles y colchones, también figuran entre los productos con rebajas significativas. En el ámbito de moda y belleza, se prevé la participación de grandes marcas de ropa y calzado, así como de productos de perfumería.

El sector de viajes y turismo se consolida como uno de los más populares, ya que muchas personas aprovechan la ocasión para reservar pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos a precios reducidos.

Además, plataformas multimarca como Mercado Libre, Falabella y Éxito suelen centralizar una parte considerable de las ofertas, facilitando el acceso a promociones de diferentes categorías en un solo lugar.

La seguridad en las compras en línea es fundamental durante el Cyber Monday, ante el aumento de fraudes y estafas digitales

La seguridad en las compras en línea adquiere especial importancia durante el Cyber Monday, dado el aumento de intentos de fraude y estafas en estas fechas. Para minimizar riesgos, se recomienda ingresar únicamente a los sitios web oficiales de las tiendas, ya sea a través del enlace oficial del evento o escribiendo directamente la dirección en el navegador.

Es fundamental verificar que la URL comience con “https://” y que aparezca un candado cerrado junto a la barra de direcciones, lo que indica una conexión segura.

Los expertos aconsejan desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas, ya que suelen ser intentos de estafa, y comparar precios con anticipación para confirmar la autenticidad de los descuentos.

Además, se debe evitar compartir información sensible como contraseñas o números completos de tarjetas de crédito por canales no seguros, y optar por métodos de pago reconocidos que ofrezcan protección al consumidor. Guardar los comprobantes de pago y los correos de confirmación es una medida adicional que puede facilitar cualquier reclamo posterior.

El origen del Cyber Monday se remonta a 2005, cuando la National Retail Federation (NRF) de Estados Unidos acuñó el término como parte de una estrategia de marketing destinada a potenciar las ventas en línea, en un momento en que el comercio electrónico aún era incipiente.

El Cyber Monday, creado en 2005 por la National Retail Federation, se ha consolidado como evento global de ventas en línea en países como Colombia

Los minoristas identificaron que muchos consumidores, tras el fin de semana de Acción de Gracias, regresaban a sus trabajos el lunes y utilizaban las conexiones de internet de alta velocidad de sus oficinas para realizar compras en línea.

El evento fue concebido para aprovechar este comportamiento, ofreciendo una segunda oportunidad para acceder a descuentos después del Black Friday y permitiendo a los consumidores ahorrar en regalos antes de Navidad.

Con el paso de los años, el Cyber Monday ha experimentado un crecimiento notable, expandiéndose a nivel internacional y consolidándose como uno de los días de mayor volumen de ventas en línea.

Países como Colombia —donde se conoce también como Cyberlunes—, Canadá y el Reino Unido han adoptado esta jornada, que hoy representa una cita ineludible para quienes buscan aprovechar las ventajas del comercio digital en la temporada de fin de año.