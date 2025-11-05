Colombia

Colombia se prepara para el Cyber Monday, el mayor evento de ventas online : fecha y recomendaciones para comprar por internet

Miles de consumidores esperan aprovechar promociones en diversas categorías, desde electrodomésticos hasta turismo, en una oportunidad para adquirir regalos antes de Navidad

Guardar
El Cyber Monday 2025 en
El Cyber Monday 2025 en Colombia se celebrará el 1 de diciembre y promete descuentos exclusivos en comercio electrónico - crédito Infobae Argentina

El inicio de diciembre marca para muchos colombianos el momento de planificar sus compras navideñas, impulsados por la proximidad de dos jornadas de descuentos ampliamente esperadas.

Entre ellas, el Cyber Monday 2025 se perfila como una de las fechas clave para quienes buscan aprovechar rebajas exclusivas en el comercio electrónico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este evento, que se celebrará el 1 de diciembre de 2025, se distingue por su carácter completamente virtual, a diferencia del Black Friday, y concentra la atención de consumidores y comercios en el entorno digital.

A lo largo del año, se han registrado otras jornadas de ventas en Colombia, como las realizadas del 6 al 8 de octubre y del del 3 al 5 de noviembre.

No obstante, estas fechas no suelen coincidir con el periodo tradicional en el que los compradores se enfocan en adquirir regalos para la temporada navideña, lo que refuerza la relevancia del Cyber Monday como la principal cita para las compras en línea de fin de año.

Las compras navideñas en línea
Las compras navideñas en línea alcanzan su punto máximo durante el Cyber Monday, la fecha clave para aprovechar rebajas de fin de año - crédito Freepik

Las expectativas para el Cyber Monday 2025 abarcan una amplia variedad de categorías. El sector de tecnología y electrodomésticos anticipa descuentos destacados en productos como celulares, televisores y computadores, con marcas reconocidas participando en las promociones.

Los artículos para el hogar, incluidos muebles y colchones, también figuran entre los productos con rebajas significativas. En el ámbito de moda y belleza, se prevé la participación de grandes marcas de ropa y calzado, así como de productos de perfumería.

El sector de viajes y turismo se consolida como uno de los más populares, ya que muchas personas aprovechan la ocasión para reservar pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos a precios reducidos.

Además, plataformas multimarca como Mercado Libre, Falabella y Éxito suelen centralizar una parte considerable de las ofertas, facilitando el acceso a promociones de diferentes categorías en un solo lugar.

La seguridad en las compras
La seguridad en las compras en línea es fundamental durante el Cyber Monday, ante el aumento de fraudes y estafas digitales - crédito Dado Ruvic/Reuters

La seguridad en las compras en línea adquiere especial importancia durante el Cyber Monday, dado el aumento de intentos de fraude y estafas en estas fechas. Para minimizar riesgos, se recomienda ingresar únicamente a los sitios web oficiales de las tiendas, ya sea a través del enlace oficial del evento o escribiendo directamente la dirección en el navegador.

Es fundamental verificar que la URL comience con “https://” y que aparezca un candado cerrado junto a la barra de direcciones, lo que indica una conexión segura.

Los expertos aconsejan desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas, ya que suelen ser intentos de estafa, y comparar precios con anticipación para confirmar la autenticidad de los descuentos.

Además, se debe evitar compartir información sensible como contraseñas o números completos de tarjetas de crédito por canales no seguros, y optar por métodos de pago reconocidos que ofrezcan protección al consumidor. Guardar los comprobantes de pago y los correos de confirmación es una medida adicional que puede facilitar cualquier reclamo posterior.

El origen del Cyber Monday se remonta a 2005, cuando la National Retail Federation (NRF) de Estados Unidos acuñó el término como parte de una estrategia de marketing destinada a potenciar las ventas en línea, en un momento en que el comercio electrónico aún era incipiente.

El Cyber Monday, creado en
El Cyber Monday, creado en 2005 por la National Retail Federation, se ha consolidado como evento global de ventas en línea en países como Colombia - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

Los minoristas identificaron que muchos consumidores, tras el fin de semana de Acción de Gracias, regresaban a sus trabajos el lunes y utilizaban las conexiones de internet de alta velocidad de sus oficinas para realizar compras en línea.

El evento fue concebido para aprovechar este comportamiento, ofreciendo una segunda oportunidad para acceder a descuentos después del Black Friday y permitiendo a los consumidores ahorrar en regalos antes de Navidad.

Con el paso de los años, el Cyber Monday ha experimentado un crecimiento notable, expandiéndose a nivel internacional y consolidándose como uno de los días de mayor volumen de ventas en línea.

Países como Colombia —donde se conoce también como Cyberlunes—, Canadá y el Reino Unido han adoptado esta jornada, que hoy representa una cita ineludible para quienes buscan aprovechar las ventajas del comercio digital en la temporada de fin de año.

Temas Relacionados

Cyber MondayComercio electrónicoNational Retail FederationMercado LibreTecnologíaSeguridad digitalColombia-noticias

Más Noticias

Cañón del Chicamocha: esto es lo que puedes hacer en este majestuoso lugar en un solo día

Consejos prácticos, horarios y recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia en uno de los lugares más emblemáticos de Santander

Cañón del Chicamocha: esto es

Paloma Valencia cuestionó la millonada que gastó el Gobierno Petro en el Ministerio de Igualdad

La precandidata presidencial Paloma Valencia planteó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en recientes declaraciones

Paloma Valencia cuestionó la millonada

Iván Cepeda formalizó la invitación a la consulta del Frente Amplio para marzo de 2026: “Debe ser un bloque de fuerzas”

Frente a la Casa de Nariño, Iván Cepeda propuso conformar un Frente Amplio para la contienda presidencial de 2026 e instó a partidos, organizaciones sociales y sectores gremiales a sumarse a esta alianza

Iván Cepeda formalizó la invitación

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

La presentadora sorprendió a sus seguidores con palabras llenas de nostalgia antes del episodio del 5 de noviembre, y su mensaje dejó a sus fans preguntándose si será su adiós del programa

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Quedó en video cómo aparente supervisor del Sitp agredió verbalmente a operador del sistema: “Socio, lo destruyo de un golpe”

El agresor verbal se sentó en una silla del bus y desde ahí lanzó improperios en contra del conductor, pero fue denunciado porque sus ofensas fueron publicadas en redes sociales

Quedó en video cómo aparente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi genera suspenso antes

Violeta Bergonzi genera suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ex loca” y habló sobre esa etapa de su vida

Valentino Lázaro habría revelado detalles de la última llamada que tuvieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Lina Tejeiro se refirió al encuentro con Felipe Saruma y aclaró si mantuvieron una relación: “Lo teníamos pendiente”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Juan Pablo Montoya dijo que Franco Colapinto estaba en F1 solo por los patrocinadores y le llovieron críticas

Compañero de Luis Díaz defendió al colombiano tras la expulsión que recibió en el PSG 1-2 Bayern Múnich: “Trató de sacar la pelota”

Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: 60.000 espectadores y una inversión aproximada de $750.000 millones

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”