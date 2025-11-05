Cartagena anunció descuentos de hasta el 70% en intereses para deudores de impuestos: podrán acceder al beneficio antes de concluir 2025

La Secretaría de Hacienda ofrece descuentos de hasta el 70% en intereses por mora y 50% en sanciones para deudas tributarias - crédito Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena implementará medidas claves para la gestión y recuperación de la cartera tributaria del Impuesto Predial Unificado y la Sobretasa del Medio Ambiente, enfocados en rezagos correspondientes a las vigencias fiscales 2020 a 2025.

En concordancia con el artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 25 del Decreto Distrital 0810 de 2023 (Estatuto Tributario de Cartagena), se procederá con la Determinación Oficial por el sistema de facturación para los predios que, al 31 de octubre de 2025, presenten saldos pendientes de pago. Según la administración, dicha determinación busca fortalecer los recursos públicos y estimular la responsabilidad fiscal en la ciudad, al tiempo que ofrece mecanismos claros de información y consulta para los ciudadanos.

La notificación de la liquidación oficial se realizará mediante su publicación tanto en la Gaceta Oficial de la Alcaldía Mayor de Cartagena D.T. y C. como en el portal web oficial www.cartagena.gov.co, marcando un proceso de transparencia y acceso a la información.

Los contribuyentes podrán consultar desde el 7 de noviembre de 2025 la Determinación Oficial, siguiendo un procedimiento detallado: ingresar al sitio web, seleccionar el apartado “Ventanilla única”, elegir entre la Gaceta distrital virtual o Predial normatividad, y, con referencia catastral o Nupre, acceder al acto administrativo y descargar la liquidación del impuesto correspondiente a los rezagos fiscales de 2020 a 2025.

Este proceso administrativo se complementa con la activación de descuentos y condiciones especiales de pago a dos meses de finalizar el año fiscal. A través de la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes recibirán, hasta el 31 de diciembre de 2025, beneficios que les permitirán sanear sus deudas tributarias en el Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, y tributos como Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Alumbrado Público y Contribución por Valorización. Estos beneficios, vigentes desde el 1 de noviembre, incluyen:

70% de descuento en intereses por mora, siempre que se cancele la totalidad del capital adeudado, ya sea por el valor completo de la cartera o por las vigencias que el contribuyente elija.

50% de descuento en sanciones asociadas a impuestos, si se paga la totalidad del capital, abarcando tanto sanciones de extemporaneidad como por declaraciones de corrección.

Las condiciones fueron establecidas mediante el Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025, sancionado por el alcalde Dumek Turbay Paz, lo que representa un esfuerzo institucional por brindar alternativas para la regularización tributaria y la reactivación financiera de los contribuyentes. De acuerdo con el marco legal, quienes presenten y paguen declaraciones extemporáneas, o realicen correcciones que signifiquen un mayor valor del impuesto, podrán beneficiarse del 50% de descuento en sanciones hasta el cierre del año.

En materia de acuerdos de pago, el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, explicó que, a partir del 1 de noviembre, se eliminarán los descuentos para este mecanismo, tanto para la vigencia actual como para anteriores. Igualmente agregó que:

“Aquel contribuyente que desee acceder a un acuerdo deberá cancelar una cuota inicial del 25% de la totalidad de la cartera de la o de las vigencias que escoja pagar y diferir el saldo restante en hasta 12 meses”, indicó Fortich González. El funcionario reiteró la importancia de estar al día con los pagos para evitar sanciones y contribuir al desarrollo de Cartagena, afirmando que “los impuestos sí se ven invertidos en diferentes sectores de la ciudad”.

La recuperación eficaz de la cartera tributaria y la aplicación de estos incentivos forman parte de una política integral orientada a optimizar los recursos públicos y promover la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales en Cartagena. Los recursos recaudados permitirán fortalecer la inversión en infraestructura, servicios públicos y programas de desarrollo social, que según la alcaldía son esenciales para el sostenimiento y avance de la ciudad en los próximos años.