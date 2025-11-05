Colombia

Así fue el operativo que montó el GOES de la policía de Fusagasugá para rescatar a perrito atrapado en una reja

La mascota de nombre Rocco, un perro de raza rottweiler de pelaje negro, quedó atrapado por intentar ver por la ventana, pero gracias a la alerta de la comunidad, se evitó una tragedia

El GOES atendió la emergencia
El GOES atendió la emergencia tras alerta de la comunidad - @policiadecolombia / Instagram

La rápida intervención de un equipo especializado de la Policía Nacional permitió salvar la vida de un perro que había quedado atrapado en la reja de una ventana en Fusagasugá, Cundinamarca.

El rescate, protagonizado por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), fue ampliamente celebrado por los habitantes del sector y generó numerosas muestras de reconocimiento en redes sociales.

El incidente involucró a Rocco, un perro de raza rottweiler de pelaje negro, que quedó inmovilizado tras una travesura. La situación se tornó angustiante cuando los vecinos, alertados por los ladridos y la imposibilidad del animal para liberarse, solicitaron la presencia de las autoridades.

La comunidad estuvo pendiente de todo el operativo para asegurar la integridad del perro - @policiadecolombia / Instagram

Al llegar al lugar, los uniformados del GOES evaluaron la escena y emplearon herramientas especializadas, como un cortapernos amarillo, para cortar la reja blanca y sacar la cabeza del animal.

Durante el operativo, la comunidad se congregó en torno a la vivienda, observando con atención cada maniobra. En las imágenes registradas, se aprecia a Rocco exhausto, sostenido por un hombre mientras los agentes trabajan con precisión para evitar cualquier lesión.

Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, el perro recuperó la libertad y aunque visiblemente cansado no presentó heridas de gravedad.

La labor de los uniformados fue reconocida tanto por los presentes como en plataformas digitales, donde se destacó el compromiso y la humanidad del GOES. “Que bonito, Dios bendiga a todos los policías con buen corazón”, señalaron usuarios en redes sociales, resaltando la importancia de este tipo de intervenciones.

Rescate perroFusagasugáGOES de la policíaPerro atrapado en una rejaColombia-Noticias

