Así fue el operativo que montó el GOES de la policía de Fusagasugá para rescatar a perrito atrapado en una reja

La rápida intervención de un equipo especializado de la Policía Nacional permitió salvar la vida de un perro que había quedado atrapado en la reja de una ventana en Fusagasugá, Cundinamarca.

El rescate, protagonizado por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), fue ampliamente celebrado por los habitantes del sector y generó numerosas muestras de reconocimiento en redes sociales.

El incidente involucró a Rocco, un perro de raza rottweiler de pelaje negro, que quedó inmovilizado tras una travesura. La situación se tornó angustiante cuando los vecinos, alertados por los ladridos y la imposibilidad del animal para liberarse, solicitaron la presencia de las autoridades.

Al llegar al lugar, los uniformados del GOES evaluaron la escena y emplearon herramientas especializadas, como un cortapernos amarillo, para cortar la reja blanca y sacar la cabeza del animal.

Durante el operativo, la comunidad se congregó en torno a la vivienda, observando con atención cada maniobra. En las imágenes registradas, se aprecia a Rocco exhausto, sostenido por un hombre mientras los agentes trabajan con precisión para evitar cualquier lesión.

Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, el perro recuperó la libertad y aunque visiblemente cansado no presentó heridas de gravedad.

La labor de los uniformados fue reconocida tanto por los presentes como en plataformas digitales, donde se destacó el compromiso y la humanidad del GOES. “Que bonito, Dios bendiga a todos los policías con buen corazón”, señalaron usuarios en redes sociales, resaltando la importancia de este tipo de intervenciones.