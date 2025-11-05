Amiga de Jaime Esteban Moreno ya se había relacionado con el capturado: “No tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira”

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, enfrenta cargos tras una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito composición fotográfica

Jaime Esteban Jaramillo Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, falleció el 31 de octubre de 2025, luego de salir de una fiesta de Halloween en Before Club, y ser atacado por varios de los asistentes a la celebración a pocas cuadras de ese lugar.

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años.

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en la mañana del 5 de noviembre en la que se le acusó por el delito de homicidio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con respecto a este joven, Juliana, una de las compañeras de Jaime Esteban, conversó con Blu Radio y reveló que el acusado tenía problema al momento de consumir bebidas alcohólicas.

La joven relató que ella había compartido espacio con Suárez Ortiz cuando se encontraron en reuniones previas mientras compartían círculo de conocidos, y que en ese momento, reveló ese dato.

Al ser consultada sobre la presencia de Juan Carlos Suárez, el capturado por el crimen de Jaime Esteban, Juliana fue tajante.

“No, yo esa noche no vi a Juan Carlos. Yo lo conocía de antes, pero esa noche no lo vi”.

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, enfrenta cargos tras una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito composición fotográfica

Sobre su relación previa, detalló: “Yo tuve la oportunidad o el desatino, no sé, de conocerlo el año pasado, más o menos para febrero, en un ambiente social en el que estábamos con otros amigos y él hizo parte. Pero yo no lo vi el día de la fiesta”.

Cuando le preguntaron si tenía conocimiento de la personalidad de Suárez, recordó que “la vez que yo lo conocí, que fue como durante un día, él era un tipo muy tranquilo. Sin embargo, en el tiempo que hablamos, él mencionó, ese día estábamos en algo social y él mencionó que no tomaba mucho porque cuando tomaba tenía problemas de ira. Entonces, justo por eso él practicaba varios deportes de impacto. Practicaba calistenia, hacía barras y hacía diferentes de esos deportes de fuerza, como para liberar su ira o algo así. Y él por eso nos decía que casi no tomaba alcohol”.

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años - crédito Fiscalía

El impacto de la noticia sobre la implicación de Suárez en el crimen fue inmediato para Juliana y su círculo: “Cuando vemos a este tipo, se nos hizo como demasiado irreal que fuera una persona con la que habíamos compartido alguna vez. Y vimos como: ‘Juepucho de verdad, este man, sí puede que consuma trago y se ponga ahí superloco’. Porque cuando vimos el video decíamos como: ‘Pues una persona que va a pelear y está como en sus cinco sentidos o normal, no, no creemos que actúe de esa forma como tan desenfrenada que lo hizo’”.

Sobre la relación entre la víctima y el presunto agresor, Juliana descartó cualquier vínculo: “No, realmente no lo creo, porque hasta donde yo sé, pues Juan Carlos ya debía haber terminado o creo que no se ha graduado, pero ya no. No sé si estaban ni siquiera en la universidad y estaban en carreras diferentes. Además de que, pues, Jaime era menor que Juan Carlos”.

Ricardo Rafael González Castro sería el presunto segundo atacante de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog | @uniandes/IG

La experiencia en el Before Club fue tan negativa que Juliana aseguró: “Nunca, nunca volvería”. La organización del evento también fue objeto de críticas: “En las páginas de confesiones de la universidad hubo varias quejas sobre el tema, porque de verdad estuvo terrible. Hubo gente incluso que dijo que le robaron y tengo amigas a las que les acosó el mismo staff. Hubo varias situaciones muy densas dentro de la fiesta y se estaban quejando con relaja, que incluso por eso la página de Relaja como que silenció los comentarios en sus publicaciones”.