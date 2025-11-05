Abelardo de la Espriella demandó a Gustavo Petro por ‘traición a la Patria’: la Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá analizarla

De la Espriella responsabiliza a Petro y a funcionarios de estigmatización y violencia política - crédito composición fotográfica

El presidente Gustavo Petro suma un nuevo proceso investigativo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, después de que el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella impusiera una demanda en su contra.

Según informó el abogado y aspirante a la Presidencia en 2026, el jefe de Estado habría violado en repetidas ocasiones las leyes colombianas, además de acusarlo de usar recursos públicos para financiar su proyecto político, razones para demandarlo por “traición a la Patria”.

El precandidato presidencial aseguró en una rueda de prensa en el Congreso de la República que Gustavo Petro estaría irrespetando la Constitución Política de Colombia, favoreciendo a grupos del narcotráfico en todo el territorio nacional.

“Cuando un presidente de la República hace su juramento en el momento de la posesión, jura precisamente defender la Constitución y la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, amén de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido”, señaló De la Espriella.

Noticia en desarrollo...