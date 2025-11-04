Colombia

Oleada de críticas contra ‘Timochenko’ por homenaje a ‘Alfonso Cano’: “Inspiró a miles”

Rodrigo Londoño aseguró que el guerrillero dado de baja por las Fuerzas Militares fue un ejemplo de la búsqueda de justicia social

Guardar
El firmante recibió comentarios negativos
El firmante recibió comentarios negativos por recordar como un personaje "bueno" al excomandante de las Farc - crédito Colprensa/EFE

Desde que se firmó la paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano se han registrado varias críticas sobre el acuerdo, principalmente por la ausencia de justicia que han denunciado agrupaciones de víctimas del conflicto armado interno.

Además de la ausencia de verdad sobre hechos violentos que perpetró el grupo armado, han cuestionado que algunos firmantes han encabezado eventos en los que rinden homenaje a guerrilleros dados de baja, principalmente altos mandos de las Farc en su momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, en la tarde del 4 de noviembre, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, último comandante que tuvo las Farc-EP antes de la firma del Acuerdo de Paz, se hizo viral por compartir un “homenaje” en su cuenta de X para “Alfonso Cano”.

'Timochenko' realizó un homenaje a
'Timochenko' realizó un homenaje a 'Alfonso Cano' en Redes Sociales - crédito Colprensa

En la publicación, Londoño, que estuvo en el Congreso de la República y actualmente es presidente del partido Comunes, conformado en su mayoría por firmantes del acuerdo, compartió una fotografía del guerrillero dado de baja por las Fuerzas Militares con el siguiente mensaje:

"Honro la memoria de Alfonso Cano, valiente luchador que inspiró a miles por la causa de la paz con justicia social para Colombia. Su ejemplo hoy nos guía en la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar nuestras más profundas convicciones: patria libre y digna“.

Lejos de recibir comentarios positivos por la publicación, “Timochenko” fue blanco de críticas por recordar de esa forma a “Alfonso Cano”, haciendo que su publicación se hiciera viral.

Su apología al terrorismo, al honrar la memoria de otro terrorista como Alfonso Cano de las Farc, indica su cinismo y falta de respeto a las víctimas qué causaron“, ”Inspiró la paz asesinando y violando a colombianos, como puede hablar de homenajes" o “Como puede hablar así de alguien que mató y asesinó, el nivel de cinismo es grande”, son algunos de los comentarios registrados en la publicación de Londoño.

'Timochenko' recibió críticas por su
'Timochenko' recibió críticas por su publicación en X - crédito @TimoComunes/X

¿Quién fue ‘Alfonso Cano’?

“Alfonso Cano”, cuyo nombre real era Guillermo León Sáenz Vargas, fue uno de los máximos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Nació en Bogotá el 22 de julio de 1948 y estudió antropología en la Universidad Nacional.

Se unió a las Farc en la década de los 70, inicialmente trabajando con temas políticos y urbanos, posteriormente ascendió en la estructura interna del grupo guerrillero.

Durante su trayectoria en la guerrilla, participó en el establecimiento de la línea ideológica marxista-leninista que caracterizó al grupo. Por su formación académica fue responsable del diseño de varias estrategias políticas y doctrinales. A lo largo de los años ochenta y noventa, Cano se consolidó como ideólogo de la organización y asumió tareas de dirección en el denominado Bloque Occidental de las Farc.

Cano fue dado de baja
Cano fue dado de baja en un ataque aéreo por parte del Ejército Nacional - crédito Colprensa

Tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en 2008, Cano asumió la jefatura máxima del secretariado de las Farc, allí tomó la decisión de endurecer su posición frente a las negociaciones con el Estado colombiano y reforzó las acciones orientadas a la obtención de recursos económicos, al tiempo que mantuvieron acciones armadas en diversas zonas del país.

Murió el 4 de noviembre de 2011 durante una operación militar que fue denominada “Odiseo”, que tuvo lugar en una zona rural del municipio de Suárez, departamento del Cauca, en donde tropas del ejército hicieron un cerco sobre el campamento donde se encontraba.

Su lugar fue asumido por Rodrigo Londoño “Timochenko”, que fue el último comandante de las Farc-EP antes de que se consolidara el acuerdo de paz que firmó la guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

Temas Relacionados

TimochenkoFarcAlfonso CanoPazRodrigo LondoñoXColombia-Noticias

Más Noticias

Violeta Bergonzi volvió a despacharse contra Valentina Taguado: la locutora y su “Sancho Panza” respondieron

Los comentarios de la creadora de contenido sobre su relación con la modelo en ‘MasterChef Celebrity’ desataron polémica y reacciones de todo tipo entre los mismos participantes de la temporada

Violeta Bergonzi volvió a despacharse

Nuevo llamado de atención a Petro por posible racionamiento de gas y de energía en Colombia: riesgos se intensificaron

La disminución de inversiones y la falta de infraestructura adecuada agravan la vulnerabilidad del sistema energético, lo que generó una nueva alerta de la Contraloría

Nuevo llamado de atención a

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

El artista se está preparando para dar a sus seguidores el show que esperan desde su anuncio en marzo de 2025

Galy Galiano anunció nuevos detalles

Carlos Medellín alertó por un “desequilibrio judicial” entre exintegrantes del M-19 y militares juzgados por la retoma del Palacio de Justicia

El hijo del magistrado asesinado Carlos Medellín Forero, víctima de la toma del Palacio de Justicia en 1985, sostuvo que las decisiones judiciales posteriores a los hechos dejaron una asimetría que es importante reconocer para comprender las heridas que aún persisten en la justicia colombiana

Carlos Medellín alertó por un

Prisión para dos policías que abandonaron su puesto: uno de ellos fue sorprendido teniendo relaciones íntimas

La justicia militar desestimó los argumentos de los uniformados, que alegaron estar persiguiendo a un sospechoso, y confirmó la sanción por abandonar sus funciones

Prisión para dos policías que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército que

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano anunció nuevos detalles

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

Raúl Ocampo recordó un doloroso episodio que vivió con Alejandra Villafañe antes de su muerte: “Fuimos eternos”

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Deportes

Carlos Darwin Quintero habría tomado

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento

Bayern Múnich venció al PSG en la Champions con 10 hombres: locura de Luis Díaz por marcar doblete y salir expulsado

Dayro Moreno estaría siendo considerado para ser llamado a la selección Colombia: un trámite legal dio pistas

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions