Muerte de Jaime Esteban Moreno: hermano de Luis Andrés Colmenares cuestionó a María del Mar Pizarro por el caso ocurrido cerca de Before Club

La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario de 20 años tras asistir a una fiesta de Halloween en el establecimiento nocturno Before Club, reavivó el debate sobre la seguridad y el manejo de los establecimientos nocturnos en Bogotá.

En el centro del debate se encuentra María del Mar Pizarro, congresista del Pacto Histórico, cuya pareja es el propietario de Before Club, establecimiento de eventos al que se le han atribuido diversas denuncias en redes sociales y en medios de comunicación acerca de posibles irregularidades de su funcionamiento.

Frente a la tragedia, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares (que falleció en circustancias similares a las de Moreno), hizo públicas una serie de preguntas y señalamientos a través de redes sociales, exigiendo que tanto María del Mar Pizarro como el administrador del club —a quien identificó como su “socio, pareja y padre de su hija”— se pronuncien de manera clara sobre las denuncias recibidas.

Desde su cuenta de X, Jorge Colmenares, quien repudió el crimen del joven, se dirigió directamente a María del Mar Pizarro al plantear: “¿Es cierto que en su negocio, Before, existen denuncias por microtráfico y no se ha hecho nada al respecto?”, se cuestionó.

“¿Qué estaría haciendo este Gobierno si el asesinato de Jaime se hubiera dado saliendo de Andrés Carne de Res y no de Before, el de la congresista del Pacto?”, ironizó Colmenares.

Con su pronunciamiento, el concejal cuestionó la neutralidad y el rigor con que las autoridades y los entes de control estatal están gestionando el caso. Además, interpeló a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Bogotá sobre las acciones que emprenderán ante la muerte del joven.

Otras inquietudes en las que Colmenares hizo hincapié tienen que ver con la seguridad de los visitantes, el presunto ingreso de menores de edad y las denuncias de microtráfico. El concejal fue más allá e insinuó que la disputa de Pizarro con la Alcaldía, en torno a los horarios de funcionamiento de los clubes nocturnos, podría obedecer a intereses relacionados con su propio establecimiento y no a una causa general en defensa de los derechos o las libertades comerciales.

Mientras se esperan respuestas de las autoridades y de los propietarios del club, la atención pública recae no solo sobre las circunstancias del asesinato de Moreno, sino también sobre el contexto en el que operan algunos de los establecimientos nocturnos más concurridos de la ciudad. La gravedad del caso llevó a Colmenares a concluir: “¡Estamos hablando de una vida! ¿Cuántas más faltan?”.

Dueño de Before Club entregó su versión sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno

Andrés Solano Bautista, copropietario del establecimiento Before Club, y pareja de la representante a la Cámara por Bogotá María del Mar Pizarro, ofreció su versión sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, y abordó la problemática de la inseguridad nocturna en la ciudad.

Solano fue enfático al aclarar que el ataque a Moreno Jaramillo no ocurrió al interior del club o en las inmediaciones del mismo, sino varias cuadras más abajo de la avenida Caracas, después de que el joven abandonara el local.

“Jaime sale como a las 2:40 (a. m.) de acá, de Before (Club), se va caminando por esta franja, por acá se va caminando tranquilamente (por la av. Caracas hacia el sur). Y la verdad no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas, pues es algo muy solo, muy peligroso. Pero él, él coge hacia abajo de la Caracas, se va caminando como con un amigo”, relató Solano.

Según su testimonio, Moreno Jaramillo se habría detenido primero en una tienda Oxxo antes de continuar su trayecto, y reiteró que “desde Before no pasó nada, ni peleando allá, ni se vinieron peleando”.

Solano también explicó que la zona comercial de Chapinero se encuentra en dirección opuesta a la que tomó la víctima: “Todo esto son clubes, personas, vida, pero hacia abajo es algo muy solo. Bueno, a esta hora de pronto hay un poco de gente (el video que recrea el recorrido se grabó antes de la madrugada), pero a las tres de la mañana ya es algo más peligroso”.

Finalmente, el dueño de Before Club aseguró que el establecimiento mantiene una comunicación constante con las autoridades y reiteró su disposición para colaborar en el esclarecimiento del caso.