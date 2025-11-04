Colombia

MinDefensa rechaza secuestro de dos soldados: “Quienes agreden a un militar atacan el corazón de la Nación”

Pedro Sánchez señaló que este hecho constituye una violación a los derechos humanos y aseguró que se han activado todos los mecanismos para garantizar su retorno seguro y llevar a los responsables ante la justicia

Guardar
Pedro Sánchez expresó que la
Pedro Sánchez expresó que la integridad de los soldados secuestrados en La Macarena es prioridad del Estado. - crédito AFP y Visuales IA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su rechazo absoluto por el secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, describiendo la acción como un ataque al corazón de la Nación.

El Ejército Nacional informó que el hecho ocurrió cuando los dos uniformados profesionales adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, fueron secuestrados tras participar en una operación junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní, La Macarena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pedro Sánchez expresó a través de la red social X su rechazo al hecho y resaltó la prioridad que el Estado otorga a la integridad de los soldados secuestrados. El ministro escribió: “Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación: rechazo absoluto el secuestro de nuestros dos soldados profesionales en La Macarena, Meta“.

En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo: “Como Ministro de Defensa Nacional, y en nombre de todo el pueblo colombiano, rechazo de manera categórica el vil secuestro de nuestros dos soldados profesionales de nuestro Ejército, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, ocurrido este 3 de noviembre de 2025 en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena, Meta, mientras cumplían con su deber constitucional de apoyar a las autoridades judiciales del país”.

El ministro agregó: “Los soldados fueron forzados a vestir prendas civiles y conducidos contra su voluntad hacia un lugar desconocido. Su vida e integridad son una prioridad absoluta del Estado”.

Ministro de Defensa advierte que
Ministro de Defensa advierte que la vida de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta para el Estado y condena la complicidad de actores armados en los hechos. - crédito @PedroSanchezCol/X

Implicaciones institucionales y respuesta oficial

Sánchez calificó estos hechos como una “flagrante violación a los Derechos Humanos y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario, sino que son un atentado directo contra la institucionalidad, la justicia y la seguridad del territorio nacional”.

El titular de Defensa puntualizó que el secuestro fue cometido “bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarcá”, y recalcó: “Condenamos enérgicamente la cobarde acción de quienes, valiéndose de la intimidación y el terror, intentan detener el avance de nuestras Fuerzas Militares y socavar la autoridad del Estado. La Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación de nuestros soldados y restaurar plenamente el orden en la región”.

Compromiso de las autoridades y acciones en curso

El ministro de Defensa reiteró el compromiso con la defensa de los colombianos y la protección de los derechos humanos. Detalló: “Hemos activado todos los mecanismos legales, operacionales e interinstitucionales para garantizar el retorno seguro de nuestros militares y llevar a los responsables ante la justicia. Nuestro mensaje es claro: Colombia no se rinde ante el terror. La Fuerza Pública está y estará siempre al lado de la ciudadanía, defendiendo la vida, la libertad y la integridad de nuestra Nación”.

El paradero de los soldados
El paradero de los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí sigue siendo desconocido. - Crédito Infobae IA

Comunicado del Ejército sobre los hechos

La Fuerza de Tarea Omega había confirmado durante horas de la noche del lunes festivo que los soldados secuestrados pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12. El comunicado señala que el día 3 de noviembre, los uniformados cumplían tareas de apoyo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la vereda Getsemaní.

Luego de la captura y extracción de una mujer por el CTI, “se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño”.

El Ejército Nacional informó que “este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido. Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”.

La Fuerza de Tarea Omega
La Fuerza de Tarea Omega detalló las circunstancias del secuestro, el acompañamiento al CTI y la preocupación institucional por la seguridad de los uniformados. - crédito @ftc_omega/X

La Fuerza de Tarea Omega destacó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y que se desarrollan acciones legales y operacionales ante las autoridades competentes para lograr la pronta liberación de los militares secuestrados y el restablecimiento del orden en la zona.

La institución reiteró su rechazo a cualquiera acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y expresó su compromiso de continuar desarrollando operaciones de estabilidad, control institucional del territorio y protección de la población civil.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, mientras las autoridades mantienen como prioridad garantizar su vida e integridad.

Temas Relacionados

secuestro soldados La MacarenaÁngel González GarcésÉdgar Mina CarabalíSecuestrosAtaque a uniformadosGrupos Armados ResidualesMinisterio de DefensaColombia-Noticias

Más Noticias

Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

La Comisión Primera del Senado aprobó una iniciativa que restringe las aspiraciones políticas de parientes cercanos de mandatarios locales, desatando un fuerte debate entre Alejandro Chacón y Héctor Olimpo Espinosa sobre su conveniencia y alcance

Proyecto divide al liberalismo por

Black Friday 2025 en Colombia: Cuándo es, qué tiendas participarán y cómo aprovechar las ofertas

La Cámara de Comercio recomienda planificar las compras, comparar precios, revisar las políticas de garantía y utilizar sitios web seguros para aprovechar las ofertas y evitar inconvenientes

Black Friday 2025 en Colombia:

Miguel Forero criticó masiva inmovilización de motos en Bogotá: “Galán les adelantó la Navidad a los patios”

El líder motero cuestionó las recientes acciones de la Secretaría de Movilidad y pidió respeto hacia los motociclistas, señalando que las medidas afectan a quienes usan la moto como herramienta de trabajo

Miguel Forero criticó masiva inmovilización

Pacientes en Antioquia sufren por crisis y deudas de la Nueva EPS con hospitales

Pacientes denuncian demoras en atención, escasez de medicamentos y largas filas en urgencias

Pacientes en Antioquia sufren por

Resultados del Baloto lunes 3 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto lunes 3
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”