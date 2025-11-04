Colombia

Mafe Méndez revela que volvió con Montano tras su ruptura y cuenta cuándo se separaron definitivamente: “Sería envidiosa de mi parte”

La creadora de contenido confesó que después de separarse del cantante, la vida la llevó a cruzarse varias veces con él, lo que terminó reavivando su vínculo

Mafe Méndez abre su corazón
Mafe Méndez abre su corazón y cuenta cómo fue el inesperado reencuentro con Montaño tras su ruptura - crédito @lamafemendez/IG

Durante una conversación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, la creadora de contenido Mafe Méndez les reveló a los televidentes nuevos detalles sobre su pasada relación con Montano, con quien sostuvo un noviazgo de más de cinco años.

La influencer confesó que, aunque se habían separado, tal como lo anunciaron en 2024 en las redes sociales, retomaron el contacto y estuvieron juntos nuevamente durante varios meses antes de terminar definitivamente.

La charla, que se dio con Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Johana Velandia, comenzó con un recuerdo compartido de una fiesta en Medellín, donde Mafe inició su relación con Montano y conoció a la comediante Johana.

Ese día empecé a salir con él. Y yo estaba hablando de la edad porque pues le llevaba siete años”, contó Méndez entre risas.

Mafe y Montano duraron seis
Mafe y Montano duraron seis meses más después de que anunciaron su ruptura - crédito @mont4no/IG

La confesión generó sorpresa entre las presentadoras, especialmente cuando Mafe confirmó que la relación fue duradera.

Duramos seis años, dos y medio viviendo juntos”, aseguró y al revelar el nombre de su expareja, la conversación tomó un tono más íntimo porque al cantante lo conocen varias personas, pero pocas lo relacionaban con ella porque llevaban varios meses separados.

Se llama Montano… igual tú lo conoces, hablamos de ti hace poquito como que eras muy buena persona”, le dijo la influencer a Valentina Taguado, generando la reacción inmediata de sus compañeras.

Sobre la forma en que finalizó la relación, Mafe explicó que ambos decidieron terminar en buenos términos porque era lo necesario y mejor para los dos debido a todas las situaciones que ya habían vivido.

La rebuena, son ciclos que se cumplen y hay que cerrarlos con mucho amor y respeto, y ya. Le deseo lo mejor, es un increíble hombre”, expresó con serenidad.

Mafe Méndez terminó definitivamente con
Mafe Méndez terminó definitivamente con Montano - crédito @lamafemendez/IG

Sin embargo, la creadora de contenido también reveló que, tras esa primera ruptura, el destino volvió a unirlos y fue por eso que decidieron continuar con su vínculo, aunque no como pareja formal, pero esta vez de manera privada y sin nada de exposición mediática.

Yo duré con él cinco años y medio y nos separamos ocho meses. Él en su vida, yo la mía. Yo le decía: ‘Diosito, no me lo pongas en el camino. Yo no lo quiero ver’, porque a veces me lo encontraba en eventos y me daba más duro saludarlo. Y le dije: ‘Dios, si no es para mí, no me lo coloques’. Y me lo puso tres días seguido en el Estéreo Picnic”, relató entre risas.

Ese inesperado reencuentro terminó reavivando su amor y los llevó a permanecer unidos por seis meses más.

Ya la cuarta vez que nos encontramos en el mismo día, yo le dije: ‘Bueno, ¿y qué la vida nos está diciendo?’. El domingo me dijo: ‘¿Quieres saludar a la perrita?’ —nosotros teníamos una perrita— y fui a saludar a la perrita y ahí me quedé siete meses por ahí. Pero no fuimos novios, fuimos amigos especiales esos siete meses”, confesó la creadora de contenido.

A pesar de la cercanía que mantuvieron, Mafe aseguró que su historia con Montano llegó a su final definitivo hace poco menos de un mes y la razón, según explicó, tuvo que ver con la diferencia de edad y los distintos momentos personales que ambos estaban viviendo.

La Mafe Méndez terminó con
La Mafe Méndez terminó con Montano por diferencia de edad - crédito @lamafemendez/IG

Ya después de esto no creo que volvamos, yo creo que no. Es que ya estuvo bien, o sea, ambos nos amamos y por el amor y el respeto que nos tenemos ya era lo mejor. No hay que negarlo, estamos en procesos diferentes. Mucha gente me decía que la edad sí importa o que no importa, pero uno lo descubre en el camino y podría decir que sí importa un poco”, expresó Méndez.

La creadora también hizo una reflexión sobre el crecimiento personal y el amor desde el respeto, aclarando que no se trata de un problema con la edad que cada uno tuviera, sino con lo que estaban viviendo.

No es tanto de que lo críe ni nada de esos comentarios que nada que ver, sino que estamos en procesos diferentes. Sería envidiosa de mi parte no dejarlo disfrutar”, concluyó.

