La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

El enfrentamiento entre la cantante y su exmánager subió de tono tras la aparición de un misterioso mensaje y nuevas revelaciones que han puesto a sus seguidores en modo detective digital - crédito entretenimientocol / Instagram

La controversia entre la Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia escaló en las redes sociales, luego de que la cantante e influencer hiciera públicas acusaciones sobre supuestas irregularidades económicas y recibiera un mensaje anónimo que la llevó a responsabilizar directamente a su antiguo representante y a su actual pareja por cualquier situación que pudiera afectarla a ella o a sus hijos.

El conflicto, que inicialmente se mantuvo en el ámbito privado, se intensificó cuando Oswaldo Arcia recurrió a las redes sociales para calificar a la Toxi Costeña de “fracasada” y aludir a aspectos personales relacionados con sus hijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas declaraciones provocaron una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde la figura de Cindy Ávila, nombre real de la artista, volvió a ser tendencia, aunque esta vez alejada de sus habituales contenidos de baile y su estilo espontáneo.

La raíz de la disputa se remonta a las acusaciones públicas de la Toxi Costeña contra Arcia, al que señaló por presuntas conductas deshonestas durante el tiempo en que la representó.

La Toxi Costeña acusa a su exmánager Oswaldo Arcia de irregularidades económicas y deslealtad profesional en redes sociales - crédito composición fotográfica

A través de videos difundidos en sus redes, la cantante afirmó contar con pruebas de irregularidades económicas y anunció su intención de hacerlas públicas para respaldar su versión.

En respuesta, Arcia defendió su reputación en redes sociales, asegurando que en diversas ocasiones ayudó tanto a la artista como a su familia. Incluso llegó a mencionar que los hijos de Cindy habrían atravesado dificultades económicas y problemas para alimentarse, un comentario que generó indignación entre los seguidores de la creadora de contenido.

Ante estas afirmaciones, la Toxi Costeña reiteró que no tolerará ataques hacia sus hijos y decidió compartir conversaciones y comprobantes de pagos que, según su perspectiva, desmienten lo expuesto por su exmánager. La artista enfatizó su determinación de proteger a su familia y de continuar revelando información sobre el caso.

Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, responsabiliza a su exmánager y a su pareja por cualquier daño a ella o a sus hijos - crédito entretenimientocol / Instagram

La reacción del público en redes sociales fue diversa. Mientras algunos usuarios respaldan a la Toxi Costeña por defender a sus hijos, otros optan por la cautela y exigen pruebas concretas antes de tomar partido.

La artista, reconocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que seguirá informando sobre el desarrollo del conflicto. Por su parte, Arcia manifestó que tampoco permanecerá en silencio y que presentará su propia versión de los hechos.

La tensión aumentó cuando La Toxi Costeña compartió en sus historias de Instagram la captura de un mensaje recibido desde un número desconocido. En el texto, se le advertía que “se había metido con una familia” y que debía “prepararse”.

La cantante expresó su preocupación por la seguridad de sus hijos y la suya, y escribió: “Hago responsable a mi exmánager y a su actual pareja si algo me sucede”. Esta publicación generó inquietud entre sus seguidores, que comenzaron a replicar el mensaje y a etiquetar a la influencer en busca de respuestas.

A pesar de no mencionar directamente a Yina Calderón, la advertencia de Osvaldo sobre la envidia fue claramente interpretada como una referencia a la empresaria - crédito canal RCN

Asimismo la creadora de contenido, oriunda de Sincelejo, Sucre, aseguró que su exmánager alcanzó notoriedad gracias a su participación en el reality del canal RCN.

“Yo sí se qué decirte, gracias a esta fracasada ganaste más de 30.000 seguidores en Instagram, te conoció un país y si le mataste el hambre a mis hijos, te pagué cada peso, aquí adjunto pruebas, haga lo que quiera. Fracasado tú que mantienes tu mujer a la que mueles a puño cada fin de semana. Cuántos años llevas en el medio y cuántos yo para ver quién es la fracasada, ladrón. La clase me vale mondá”, expuso la influencer.

Hasta el momento, Oswaldo Arcia no ha emitido nuevas declaraciones tras las últimas acusaciones, mientras que la comunidad digital permanece atenta a la evolución de este enfrentamiento.