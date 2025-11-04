Colombia

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

La disputa entre la influenciadora y su antiguo representante se intensifica en redes sociales tras acusaciones de irregularidades económicas y amenazas anónimas que involucran a la familia de la artista

Guardar
El enfrentamiento entre la cantante y su exmánager subió de tono tras la aparición de un misterioso mensaje y nuevas revelaciones que han puesto a sus seguidores en modo detective digital - crédito entretenimientocol / Instagram

La controversia entre la Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia escaló en las redes sociales, luego de que la cantante e influencer hiciera públicas acusaciones sobre supuestas irregularidades económicas y recibiera un mensaje anónimo que la llevó a responsabilizar directamente a su antiguo representante y a su actual pareja por cualquier situación que pudiera afectarla a ella o a sus hijos.

El conflicto, que inicialmente se mantuvo en el ámbito privado, se intensificó cuando Oswaldo Arcia recurrió a las redes sociales para calificar a la Toxi Costeña de “fracasada” y aludir a aspectos personales relacionados con sus hijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas declaraciones provocaron una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde la figura de Cindy Ávila, nombre real de la artista, volvió a ser tendencia, aunque esta vez alejada de sus habituales contenidos de baile y su estilo espontáneo.

La raíz de la disputa se remonta a las acusaciones públicas de la Toxi Costeña contra Arcia, al que señaló por presuntas conductas deshonestas durante el tiempo en que la representó.

La Toxi Costeña acusa a
La Toxi Costeña acusa a su exmánager Oswaldo Arcia de irregularidades económicas y deslealtad profesional en redes sociales - crédito composición fotográfica

A través de videos difundidos en sus redes, la cantante afirmó contar con pruebas de irregularidades económicas y anunció su intención de hacerlas públicas para respaldar su versión.

En respuesta, Arcia defendió su reputación en redes sociales, asegurando que en diversas ocasiones ayudó tanto a la artista como a su familia. Incluso llegó a mencionar que los hijos de Cindy habrían atravesado dificultades económicas y problemas para alimentarse, un comentario que generó indignación entre los seguidores de la creadora de contenido.

Ante estas afirmaciones, la Toxi Costeña reiteró que no tolerará ataques hacia sus hijos y decidió compartir conversaciones y comprobantes de pagos que, según su perspectiva, desmienten lo expuesto por su exmánager. La artista enfatizó su determinación de proteger a su familia y de continuar revelando información sobre el caso.

Cindy Ávila, conocida como La
Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, responsabiliza a su exmánager y a su pareja por cualquier daño a ella o a sus hijos - crédito entretenimientocol / Instagram

La reacción del público en redes sociales fue diversa. Mientras algunos usuarios respaldan a la Toxi Costeña por defender a sus hijos, otros optan por la cautela y exigen pruebas concretas antes de tomar partido.

La artista, reconocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que seguirá informando sobre el desarrollo del conflicto. Por su parte, Arcia manifestó que tampoco permanecerá en silencio y que presentará su propia versión de los hechos.

La tensión aumentó cuando La Toxi Costeña compartió en sus historias de Instagram la captura de un mensaje recibido desde un número desconocido. En el texto, se le advertía que “se había metido con una familia” y que debía “prepararse”.

La cantante expresó su preocupación por la seguridad de sus hijos y la suya, y escribió: “Hago responsable a mi exmánager y a su actual pareja si algo me sucede”. Esta publicación generó inquietud entre sus seguidores, que comenzaron a replicar el mensaje y a etiquetar a la influencer en busca de respuestas.

A pesar de no mencionar
A pesar de no mencionar directamente a Yina Calderón, la advertencia de Osvaldo sobre la envidia fue claramente interpretada como una referencia a la empresaria - crédito canal RCN

Asimismo la creadora de contenido, oriunda de Sincelejo, Sucre, aseguró que su exmánager alcanzó notoriedad gracias a su participación en el reality del canal RCN.

“Yo sí se qué decirte, gracias a esta fracasada ganaste más de 30.000 seguidores en Instagram, te conoció un país y si le mataste el hambre a mis hijos, te pagué cada peso, aquí adjunto pruebas, haga lo que quiera. Fracasado tú que mantienes tu mujer a la que mueles a puño cada fin de semana. Cuántos años llevas en el medio y cuántos yo para ver quién es la fracasada, ladrón. La clase me vale mondá”, expuso la influencer.

Hasta el momento, Oswaldo Arcia no ha emitido nuevas declaraciones tras las últimas acusaciones, mientras que la comunidad digital permanece atenta a la evolución de este enfrentamiento.

Temas Relacionados

Toxi CosteñaOswaldo ArciaCindy ÁvilaLa Casa de los Famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados lunes 3 de noviembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora de ambos sorteos de hoy

Sinuano Día y Noche resultados

Abelardo de la Espriella recibió a personajes de alto perfil en el Movistar Arena: estos fueron los momentos más destacados

La conducción del evento estuvo a cargo de Eva Rey, y contó con la participación de comediantes, políticos nacionales e internacionales, pastores, cantantes y bailarines, ofreciendo un espectáculo que reflejó la magnitud de su campaña política

Abelardo de la Espriella recibió

Daniel Habif dio inspirador discurso en la convención de Abelardo de la Espriella: recordó a Miguel Uribe Turbay y a político mexicano asesinado

El reconocido conferencista mexicano estuvo presente en el evento de campaña del precandidato presidencial, que se celebró en el Movistar Arena de Bogotá, el lunes 3 de noviembre

Daniel Habif dio inspirador discurso

Muerte de Jaime Esteban Moreno: hermano de Luis Andrés Colmenares cuestionó a María del Mar Pizarro por el caso ocurrido cerca de Before Club

El crimen de Jaime Andrés Moreno, que guarda sorprendentes similitudes con el de Luis Andrés Colmenares en 2010, ocurrió en cercanías a un sitio de rumba que es propiedad de la pareja de la congresista

Muerte de Jaime Esteban Moreno:

Resultados del Súper Astro Luna de este lunes 3 de noviembre de 2025

Esta lotería realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del juego nocturno de hoy

Resultados del Súper Astro Luna
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Paisa Vlogs reveló que la depresión y la soledad marcaron su 2025: “El peor año de mi vida”

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”