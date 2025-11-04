La actriz Margarita Rosa de Francisco reflexionó sobre el activismo político: “Va matando el alma”

En una reciente publicación, la reconocida artista expresó que la participación en procesos partidistas puede tener efectos negativos en el bienestar psicológico, sugiriendo la importancia de buscar espacios de reconexión lejos del entorno humano - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

A lo largo de los últimos años, Margarita Rosa de Francisco ha manifestado en diversas ocasiones sus opiniones políticas en su cuenta de X.

La actriz respaldó públicamente la candidatura de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, durante las elecciones pasadas. Más recientemente, expresó su apoyo a Carolina Corcho en la disputa interna del Pacto Histórico para definir su aspirante presidencial, un proceso en el que, finalmente, resultó elegido el senador Iván Cepeda.

En una de sus ultimas publicaciones de Francisco compartió una reflexión sobre su experiencia en la actividad política, comentando el impacto personal de involucrarse en estos temas. La actriz afirmó que “va matando el alma”, aludiendo a las consecuencias emocionales que, en su opinión, puede tener el activismo político.

En su mensaje, Margarita Rosa de Francisco profundizó sobre los efectos negativos que, según ella, pueden derivar del activismo político dentro de los partidos o procesos electorales.

De acuerdo con la actriz, este tipo de participación afecta el bienestar interior de las personas y consideró necesario buscar espacios de reconexión alejados del entorno humano.

“Hacer activismo en política partidista o electoral, entre muchas otras actividades burdas, va matando el alma. Es urgente revivirla estando muy cerca de otros animales distintos al ser humano”, escribió la actriz afín con el Gobierno de Gustavo Petro por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Margarita Rosa de Francisco cuestionó ser activista política - crédito @Margaritarosadf

La publicación de Margarita Rosa de Francisco no pasó desapercibida dentro de la red social, originando una variedad de comentarios y reacciones por parte de los usuarios. Las respuestas oscilaron entre muestras de apoyo a su reflexión y cuestionamientos sobre su postura

El usuario @CamiVillalba83manifestó su acuerdo con la reflexión de Margarita Rosa de Francisco sobre el desgaste emocional que puede generar la política electoral.

En su respuesta, destacó la importancia de volver la atención hacia la naturaleza y otros seres como una vía para recuperar el equilibrio personal.

“La política electoral puede desgastar hasta lo más humano. Reconectar con otros seres y con la naturaleza es una manera de recuperar perspectiva, calma y sentido en medio tanto ruido ideológico”, comentó el internauta en la publicación de la actriz vallecaucana.

La publicación de Margarita Rosa de Francisco generó varias respuestas - crédito @Margaritarosadf

El usuario @Willrene77 expresó una visión contraria a la de Margarita Rosa de Francisco, refiriéndose al impacto del activismo político en el ámbito actual. En su comentario, señaló que la actividad política no destruye el alma, sino que, a su juicio, quienes la ejercen ya han perdido esa vitalidad.

“La corrijo, señora, la manera en que se hace activismo político en la actualidad, no mata el alma. Para poder hacer esa labor hoy día, se requiere que ya se tenga el alma muerta (SIC)”, dijo.

En contraste, el usuario @JJRAMRAM reaccionó de manera diferente y cuestionó a Margarita Rosa de Francisco respecto a su postura posterior a la consulta interna del Pacto Histórico. En su mensaje, le preguntó directamente por el apoyo a Iván Cepeda tras la derrota de Carolina Corcho, subrayando la importancia de respetar los consensos alcanzados en el proceso.

“Pero Márgara, ¿Entonces porque su candidata (@carolinacorcho) perdió ahora no va a apoyar a Ivan (@IvanCepedaCast)? Acuerdos son acuerdos...”, respondió el usuario de X.

Y es que, en la etapa previa a la consulta del Pacto Histórico, Margarita Rosa de Francisco demostró reiteradamente su respaldo a Carolina Corcho, insistiendo en que sus seguidores prestaran atención a sus propuestas y consideraran votarla para alcanzar la presidencia y así abrir la posibilidad de que una mujer accediera por primera vez a ese cargo en Colombia.

No obstante, pese a este apoyo constante, los resultados de la consulta no favorecieron a Corcho, quien ahora competirá para liderar la lista al Senado de la República. Tras conocerse los datos oficiales, de Francisco recurrió a su cuenta de X para pronunciarse brevemente.

Margarita Rosa de Francisco felicitó a Cepeda tras su victoria en la consulta del Pacto Histórico - crédito Redes sociales

“Felicitaciones al senador Iván Cepeda y a la inigualable Carolina Corcho. Dos candidatos de lujo”, escribió la actriz en aquella oportunidad.