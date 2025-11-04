Un muerto y cuatro casas destruidas dejó incendio en popular barrio de Medellín

El hecho deja un fallecido, un herido y cuatro casas destruidas - crédito habitantesiete.com

La madrugada del martes cuatro viviendas quedaron completamente destruidas y dos vidas, la de un hombre de 55 años y la de un gato, se perdieron en un incendio que arrasó el barrio Olaya Herrera en el noroccidente de Medellín.

El siniestro, que se desató alrededor de las 3:00 a.m. en la carrera 102 con calle 60C, movilizó a al menos doce bomberos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes enfrentaron condiciones especialmente adversas por la naturaleza de las construcciones y la topografía del sector.

El fuego, que surgió de manera repentina, se propagó con rapidez debido a que tres de las viviendas afectadas estaban edificadas en madera, un material altamente inflamable.

La cuarta estructura, aunque de material diferente, tampoco resistió el avance de las llamas. La disposición de las casas sobre terrenos desnivelados dificultó el acceso de los equipos de emergencia, lo que complicó las labores de rescate y extinción.

Durante la intervención, los bomberos identificaron la presencia de un hombre de 55 años atrapado en una de las viviendas.

Un vecino intentó rescatarlo, pero no logró sacarlo antes de que el fuego lo envolviera. Este vecino sufrió quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital San Vicente Fundación para recibir atención médica.

Tras controlar el incendio, los bomberos realizaron una inspección técnica en las estructuras calcinadas y confirmaron la muerte de un gato, cuyo cuerpo fue hallado entre los escombros.

Finalizada la inspección, los bomberos notificaron al CTI de la Fiscalía General de la Nación, que se encargó de la inspección y levantamiento del cadáver del hombre fallecido. Posteriormente, los expertos del cuerpo de bomberos iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.

Las primeras hipótesis apuntan a un contacto eléctrico con un transformador, que habría provocado un cortocircuito en el cableado cercano a las viviendas. La proximidad de los cables y la presencia de materiales inflamables facilitaron la rápida propagación de las chispas y el fuego.

No obstante, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incendio, por lo que se espera la confirmación de esta teoría en las próximas horas.

Don Osvaldo Gómez, de cincuenta y cinco años, fue la persona que perdió la vida al intentar escapar de las llamas que consumieron su hogar. Según testigos, el fuego avanzó con tal intensidad que atrapó a Gómez dentro de la vivienda, impidiéndole salir a tiempo. Su cuerpo fue hallado entre los restos calcinados de la casa.

En el intento de rescate, la otra persona que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y el cuerpo fue ayudado por los socorristas que le trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado en el pabellón de quemados.

Además, se reportó que otra persona resultó lesionada con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, recibiendo atención inmediata en el mismo centro hospitalario.

La emergencia movilizó a los residentes, quienes lograron salvar algunas pertenencias antes de huir de las llamas. El incendio fue controlado en la madrugada gracias a la intervención de dos máquinas de bomberos, aunque la magnitud del daño dejó a varias familias sin hogar ni pertenencias. Las familias afectadas esperan ayuda, ya que lo perdieron todo en el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen exacto del incendio estructural, aunque algunos vecinos sospechan que una veladora pudo haberlo provocado. No obstante, pese a las dos teorías, por el momento no hay comunicado oficial sobre el hecho.