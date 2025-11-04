Colombia

Hay alerta: Bogotá podría enfrentar un desabastecimiento de energía si no se terminan tres proyectos clave

La capital del país enfrenta un riesgo de desabastecimiento energético en 2026 si no avanzan las obras de transmisión esenciales para garantizar la demanda eléctrica de la ciudad

Guardar
Torre de energía
Torre de energía

Bogotá podría enfrentar un escenario de desabastecimiento energético en 2026 si no se completan tres proyectos de transmisión eléctrica fundamentales para garantizar el suministro en la capital. A

sí lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, durante el Congreso Anual de Energía de Acolgen, y lo confirmó un reportaje de El Tiempo, que expone los retrasos y dificultades que enfrentan las obras.

Actualmente, Bogotá consume alrededor de 3.100 megavatios de los 3.500 disponibles, dejando un margen de apenas 400 megavatios como reserva. Esta diferencia es insuficiente para cubrir la creciente demanda derivada de los nuevos desarrollos urbanísticos, como Lagos de Torca, y los grandes proyectos de transporte público, como la Primera Línea del Metro y los Regiotram de Occidente y Norte.

Bombilla de luz incandescente (tradicional).
Bombilla de luz incandescente (tradicional). (Unsplash)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La concejal María Victoria Vargas Silva, del Partido Liberal, alertó en el Concejo de Bogotá que, sin la finalización de las obras eléctricas, la ciudad podría enfrentar no solo retrasos en su infraestructura sino también consecuencias económicas y de salud pública. “No queremos un debate político, sino soluciones concretas para evitar un racionamiento que afectaría a todos los ciudadanos”, señaló.

Racionamiento de energía - María
Racionamiento de energía - María Victoria Vargas - Concejo de Bogotá - crédito @VargasSilvaMV/X

De acuerdo con la información de El Tiempo, los proyectos que mantienen en alerta al Distrito y al Grupo Energía Bogotá son las líneas La Virginia–Nueva Esperanza, Chivor II y Sogamoso. Estas obras, previstas entre 2015 y 2018, no se han terminado por razones técnicas, ambientales y judiciales.

La línea Chivor II, a cargo de la Empresa de Energía de Bogotá, presenta un avance del 90 % en liberación predial, 73 % en cimentaciones, 72 % en torres montadas y 29 % en kilómetros de tendido. No obstante, los trámites de modificación de licencia ambiental se encuentran suspendidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mientras se gestionan las sustracciones de reserva forestal ante el Ministerio de Ambiente.

Postes de luz en Bogotá
Postes de luz en Bogotá Credito: AP Photo/Alejandro Granadillo

La línea Sogamoso, que reforzará el sistema eléctrico en Cundinamarca, Boyacá y Meta, registra un avance del 91 % en liberación predial, 62 % en cimentaciones, 50 % en torres montadas y solo 8 % en tendido. También tiene licencias pendientes ante la Anla, que dependen de decisiones ambientales y pronunciamientos de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

En cuanto a La Virginia–Nueva Esperanza, adjudicada a la empresa brasileña Alupar, cuenta con licencia ambiental, aunque aún está en trámite el permiso para el tramo La Virginia–Alférez, en el Valle del Cauca. Este proyecto enfrenta demandas judiciales de comunidades que reclaman que las torres afectarán zonas de reserva natural.

“Sabemos que la energía es vital para la ciudad, pero no se puede pasar por encima de los patrimonios naturales”, explicó Carlos Alberto Cuervo Torres, habitante del sector de San Francisco, en inmediaciones del Tequendama, donde el trazado ha generado oposición por atravesar nacimientos de agua y áreas protegidas.

FOTO DE ARCHIVO. Un poste
FOTO DE ARCHIVO. Un poste de electricidad de alta tensión | Reuters

La concejal Vargas Silva enfatizó que las actuales líneas de transmisión ya no son suficientes para cubrir la demanda de la capital. “Las redes existentes están saturadas. Es como una autopista por donde cada vez pasan más vehículos: llega un punto en el que no cabe más tráfico. Así está la infraestructura energética de Bogotá”, sostuvo.

Por su parte, Iván Carrillo, investigador jurídico de la ONG Ruralia Urbana, con sede en la Sabana Centro de Cundinamarca, aseguró que las comunidades no se oponen al progreso, sino que reclaman concertación. “Pedimos respeto y diálogo. No nos negamos al desarrollo, pero los proyectos deben planificarse sin poner en riesgo los ecosistemas donde hay nacederos de agua y especies únicas”, puntualizó.

El Grupo Energía Bogotá y Enel Colombia han insistido en que las líneas Chivor II y Sogamoso son prioritarias para garantizar la estabilidad eléctrica de la capital. Ambas entidades han reiterado su compromiso con las inversiones, aunque advirtieron que los tiempos dependerán de la aprobación ambiental y de la resolución de los litigios judiciales.

El alcalde Carlos Fernando Galán insistió en que, de no concretarse los avances antes de 2026, Bogotá podría enfrentar restricciones energéticas. “La capital necesita soluciones urgentes para no depender de márgenes tan estrechos de reserva. La estabilidad eléctrica es una condición básica para la economía y la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Temas Relacionados

BogotáGrupo Energía BogotáCarlos Fernando GalánMaría Victoria Vargas SilvaEnelEnergíaColombia-noticias

Más Noticias

Estos son los subsidios del Gobierno que se pagan a través de la app Daviplata

La billetera digital Daviplata, desarrollada por el Banco Davivienda, permite recibir subsidios y realizar transacciones sin necesidad de una cuenta bancaria

Estos son los subsidios del

Alias Marlon, presunto autor del carro bomba en Suárez, habría actuado bajo órdenes de Iván Mordisco

El ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta $4.500 millones por información que permita su captura y advirtió que las disidencias recurren al terrorismo ante la pérdida de control territorial

Alias Marlon, presunto autor del

Pico y Placa en Bogotá: qué vehículos no circulan este martes

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:

Creg alista reducción en tarifas de energía de hasta 45% que afectaría ingresos de empresas por más de $1 billón

Asocodis cuestiona el procedimiento legal utilizado y advierte dificultades jurídicas en la modificación planteada

Creg alista reducción en tarifas

Autoridades buscan al hombre disfrazado que causó la muerte de una niña en Yumbo

Las autoridades del Valle del Cauca continúan tras la pista del sicario disfrazado que, durante la noche de Halloween, desató una balacera en Yumbo y causó la muerte de una niña de ocho años por una bala perdida

Autoridades buscan al hombre disfrazado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”