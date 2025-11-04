Colombia

Familia de Jaime Estaban Moreno descartó tomar acciones legales contra discoteca Before Club: “No tiene sentido”

Luis Alfonso Jaramillo, tío de la víctima, indicó que la prioridad es identificar al segundo agresor del estudiante

El joven asistió al evento
El joven asistió al evento "Relaja la pelvis" antes de ser golpeado a dos cuadras del establecimiento comercial - crédito BeforeClub/RedesSociales

Desde que se registró el asesinato de Jaime Esteban Moreno, registrado en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá, hecho que ha sido expuesto con la filtración de los videos de cámaras de seguridad que captaron el ataque sufrido por el estudiante de la Universidad de los Andes, se ha cuestionado en reiteradas ocasiones la posible responsabilidad del establecimiento nocturno del que salió el joven.

Al respecto, se ha confirmado que, Before Club, sede del evento “Relaja la pelvis”, al que asistió Moreno Jaramillo, es propiedad de la pareja sentimental de la congresista María del Mar Pizarro, además, de que vecinos del sector han denunciado irregularidades en la hora del cierre de este establecimiento en más de una ocasión.

Respecto al crimen, una de las hipótesis indicaba que Jaime Esteban Moreno había tenido una discusión al interior de la discoteca con Juan Carlos Suárez, único capturado hasta el momento, lo que se prolongó hasta la riña registrada horas más tarde a pocas cuadras de Before Club.

El establecimiento filtró fragmentos captados por las cámaras de seguridad del lugar, con los que se confirmó que los agresores de Moreno Jaramillo efectivamente estaban en el sitio, que son hasta el momento las únicas imágenes que hay sobre el otro hombre que golpeó a la víctima y sigue siendo buscado por las autoridades.

El joven murió luego de
El joven murió luego de ser golpeado en reiteradas ocasiones por dos hombres en Chapinero - crédito RedesSociales/InfobaeColombia

Luego de que se conoció el video mencionado, Luis Alfonso Jaramillo, tío materno de Jaime Esteban Moreno, habló con La FM para confirmar que su familia no tiene intenciones de comenzar un litigio legal con el establecimiento.

“No queremos entorpecer el proceso”, declaró Alfonso Jaramillo, al indicar que su familia no buscará intervenir en nada ligado a la investigación, dejando en claro que: “No tenemos ningún interés con el bar ni con los organizadores del evento”.

El tío materno de Jaime Esteban Moreno reafirmó que, desde su postura, no es importante vincular a la discoteca en el caso, puesto que la muerte de su sobrino se registró fuera del establecimiento.

“Estamos focalizados en las cuatro personas señaladas por el crimen. No tiene sentido ahondar en lo que pasó adentro, porque los hechos ocurrieron a dos cuadras del sitio, donde él murió violentamente”.

María del Mar Pizarro señaló la responsabilidad del distrito

La congresista señaló la responsabilidad
La congresista señaló la responsabilidad del distrito en la muerte de Moreno Jaramillo - crédito X/Instagram

En diálogo con Caracol Radio, la representante María del Mar Pizarro, accionista de Before Club, relató la versión que ha recibido de trabajadores del lugar sobre lo registrado en la madrugada del 31 de octubre.

Hubo un intercambio de palabras entre las mujeres y Jaime Esteban Moreno. Al parecer una de ellas lo empujó y después digamos que esto no pasó a mayores porque si no el bar hubiera, pues sacado a las personas y hubiera habido una riña, digamos, considerable, pero de hecho él sale tranquilamente y después a los 10 minutos salen los otros jóvenes”.

La congresista señaló la responsabilidad del distrito al indicar que solo hay una cámara que captó el hecho, además de que el joven permaneció varios minutos sin recibir atención médica tras la agresión. “La ambulancia tardó más de media hora”, declaró Pizarro.

Autoridades siguen buscando al segundo
Autoridades siguen buscando al segundo agresor de Moreno Jaramillo - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club

Por último, cuestionó que los administradores del establecimiento fueron quienes se acercaron a las autoridades para entregar los videos de las cámaras de seguridad.

Nosotros estuvimos esperando que las autoridades fueran, por ejemplo, la alcaldía y las otras y la policía, etcétera, a pedirnos las grabaciones, pero esto nunca sucedió”.

Sin que exista un informe de las autoridades al respecto, W Radio filtró la identidad del segundo agresor del joven estudiante, que sería un hombre llamado Ricardo González, que trabaja como vendedor de comidas rápidas en San Victorino.

La presunta jefe del sujeto le indicó al medio citado que después de que la noticia se hizo viral, González renuncio y no ha tenido ningún tipo de contacto con ella desde ese entonces.

