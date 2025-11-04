Colombia

Black Friday 2025 en Colombia: Cuándo es, qué tiendas participarán y cómo aprovechar las ofertas

La Cámara de Comercio recomienda planificar las compras, comparar precios, revisar las políticas de garantía y utilizar sitios web seguros para aprovechar las ofertas y evitar inconvenientes

Guardar
El Black Friday 2025 en
El Black Friday 2025 en Colombia impulsará el comercio con rebajas en tecnología, moda y electrodomésticos tanto en tiendas físicas como online. - crédito Reuters

El Black Friday 2025 en Colombia se realizará el 28 de noviembre, alineándose con la fecha internacional de este evento que marca el inicio de la temporada de compras de fin de año.

Durante este día, cientos de comercios y plataformas digitales activarán descuentos que, en muchos casos, alcanzarán hasta el 70% en productos seleccionados. Esta jornada representa una de las oportunidades más estratégicas para el sector minorista y para los consumidores que buscan anticipar compras navideñas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Expansión y características del Black Friday en el país

El Black Friday se originó en Estados Unidos como una jornada clave para las ventas posteriores al Día de Acción de Gracias. Su expansión global estuvo vinculada al auge del comercio electrónico y al interés de empresas multinacionales por fortalecer su presencia en nuevos mercados. En Colombia, el Black Friday ha estado presente desde 2014, consolidándose año tras año como una de las fechas más esperadas por el comercio local.

El evento no se limita a una sola jornada. En numerosas tiendas, las promociones prolongan su vigencia durante todo el fin de semana o incluso por una semana completa, bajo el concepto de “Black Week”. Los descuentos suelen variar entre el 20% y el 70%, con mayor presencia en productos de tecnología, moda, electrodomésticos, turismo y artículos para el hogar.

Las ofertas de tecnología y
Las ofertas de tecnología y electrodomésticos se destacan entre las más buscadas durante la jornada de descuentos. - crédito Reuters

Tiendas y plataformas protagonistas en el Black Friday 2025

Para esta edición se espera que participen principales cadenas nacionales e internacionales. Entre los establecimientos más destacados figuran:

Falabella que ofrecerá descuentos en tecnología, hogar, moda y calzado, además de beneficios adicionales para ciertos métodos de pago y usuarios registrados. Las categorías más destacadas en Falabella incluirán productos tecnológicos como celulares y televisores, pequeños electrodomésticos, muebles, prendas básicas para mujer y hombre, así como calzado infantil y sets de cuidado personal. Para obtener mayores ventajas, se aconseja registrar una cuenta en la plataforma, guardar artículos en la lista de favoritos y preparar un presupuesto anticipado.

Éxito se posicionará como otro protagonista del Black Friday 2025 en Colombia. Durante sus “Black Days” que se extenderán desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre, la tienda activará ofertas en televisores de varias marcas y formatos, celulares de fabricantes líderes y una amplia selección de electrodomésticos, incluyendo neveras, lavadoras, aires acondicionados y pequeños aparatos de cocina. Dentro de tecnología, se prevén rebajas en computadores, portátiles y tablets de marcas como Asus, Lenovo, HP y Apple. El evento buscará beneficiar tanto a clientes que prefieren la compra presencial como a quienes optan por canales digitales.

Por su parte, Lenovo participará con descuentos en computadores de escritorio, laptops para gaming y productividad, tablets y accesorios tecnológicos. Los equipos estarán disponibles en su tienda virtual y en canales autorizados, facilitando la adquisición con diversas opciones de pago y garantía.

La Cámara Colombiana de Comercio
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico recomienda comprar en sitios seguros y planificar el presupuesto antes de participar en el Black Friday. - crédito Reuters

Plataformas como Mercado Libre, Amazon y Linio jugarán un papel relevante en el comercio electrónico, gracias a su capacidad para movilizar inventarios de tecnología, moda, hogar y cuidado personal. Estas plataformas han robustecido la logística y los sistemas de pago electrónico para soportar la alta demanda habitual en estas fechas. Las entregas a domicilio, ofertas flash y promociones con tarjetas específicas potenciarán la experiencia del usuario.

A la oferta se sumarán otras cadenas y tiendas especializadas de moda y calzado, incluidas marcas nacionales. Comercios como Pilatos también lanzarán promociones en prendas exclusivas y accesorios de temporada.

Cómo aprovechar las mejores oportunidades durante el Black Friday

El Black Friday es una ocasión propicia para adelantar compras navideñas y obtener productos con precios favorables. Para sacar el mayor provecho de la jornada, los expertos recomiendan:

  • Buscar productos con mayores porcentajes de descuento en tecnología, moda y electrodomésticos.
  • Crear perfiles con antelación en las plataformas participantes para agilizar el proceso de compra y aprovechar ventas relámpago.
  • Consultar opiniones de otros compradores y revisar las calificaciones de los productos.
  • Evaluar las alternativas de envío o retiro en tienda para disminuir costos y tiempos de espera.
  • Utilizar los beneficios de los programas de puntos o planes de pago en cuotas, disponibles en tiendas como Falabella, Éxito y otras.
Falabella, Éxito y Lenovo presentan
Falabella, Éxito y Lenovo presentan amplias rebajas para quienes anticipan compras navideñas.- crédito Reuters

Elaborar una lista de necesidades y priorizar los artículos que conviene adquirir bajo promoción puede marcar la diferencia. Muchos comercios ofrecen cupones digitales y ventajas adicionales para primeras compras o usuarios recurrentes.

Seguridad y recomendaciones para operaciones en línea

Un aspecto crucial durante el Black Friday 2025 es la seguridad digital. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) sugiere realizar compras exclusivamente en páginas reconocidas, asegurando la presencia del candado de seguridad en el navegador y la autenticidad de los dominios web. Comparar precios en diferentes tiendas y consultar el historial de precios ayuda a verificar la veracidad de los descuentos.

Además, la planificación permite gestionar correctamente el presupuesto familiar y disminuye el riesgo de sobreendeudamiento. Establecer límites de gasto y evitar compras impulsivas representa una herramienta útil para quienes desean aprovechar la fecha sin afectar sus finanzas.

El Black Friday se ha consolidado como una herramienta clave para el comercio colombiano, elevando el perfil de los canales digitales y fortaleciendo la cultura de compra anticipada y responsable en el país.

Temas Relacionados

Black Fridayofertas Black Fridayviernes negrodescuentos tecnologíadescuentos en el black fridayeconomía digitalComprasColombia-Noticias

Más Noticias

MinDefensa rechaza secuestro de dos soldados: “Quienes agreden a un militar atacan el corazón de la Nación”

Pedro Sánchez señaló que este hecho constituye una violación a los derechos humanos y aseguró que se han activado todos los mecanismos para garantizar su retorno seguro y llevar a los responsables ante la justicia

MinDefensa rechaza secuestro de dos

Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

La Comisión Primera del Senado aprobó una iniciativa que restringe las aspiraciones políticas de parientes cercanos de mandatarios locales, desatando un fuerte debate entre Alejandro Chacón y Héctor Olimpo Espinosa sobre su conveniencia y alcance

Proyecto divide al liberalismo por

Miguel Forero criticó masiva inmovilización de motos en Bogotá: “Galán les adelantó la Navidad a los patios”

El líder motero cuestionó las recientes acciones de la Secretaría de Movilidad y pidió respeto hacia los motociclistas, señalando que las medidas afectan a quienes usan la moto como herramienta de trabajo

Miguel Forero criticó masiva inmovilización

Pacientes en Antioquia sufren por crisis y deudas de la Nueva EPS con hospitales

Pacientes denuncian demoras en atención, escasez de medicamentos y largas filas en urgencias

Pacientes en Antioquia sufren por

Resultados del Baloto lunes 3 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto lunes 3
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”