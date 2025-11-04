Colombia

Autoridades buscan al hombre disfrazado que causó la muerte de una niña en Yumbo

Las autoridades del Valle del Cauca continúan tras la pista del sicario disfrazado que, durante la noche de Halloween, desató una balacera en Yumbo y causó la muerte de una niña de ocho años por una bala perdida

Guardar
Policía Nacional busca a presunto
Policía Nacional busca a presunto asesino de una menor de edad en Yumbo, Valle | Visuales IA

La Policía Nacional mantiene la búsqueda del hombre disfrazado que, durante la noche del 31 de octubre, protagonizó un ataque sicarial en el barrio Bellavista de Yumbo, Valle del Cauca, que terminó con la muerte de una niña de ocho años alcanzada por una bala perdida.

El hecho, ocurrido en medio de la celebración de Halloween, generó consternación en el municipio y reavivó los reclamos por mayor seguridad.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el sicario se movilizaba en motocicleta y vestía un disfraz cuando abrió fuego contra un ciudadano extranjero que se encontraba a las afueras de una vivienda.

Disparos al aire | Colprensa
Disparos al aire | Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio del ataque, una de las balas impactó a la menor, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

“El ciudadano estaba afuera de la vivienda de la menor cuando fue atacado con arma de fuego por un sicario disfrazado. La investigación se encuentra en etapa preliminar y las pruebas están en manos de la SIJIN y la Fiscalía”, declaró el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz.

El hombre que era el objetivo del ataque sobrevivió, aunque resultó con tres heridas de bala. Las autoridades adelantan labores de inteligencia para dar con el paradero del agresor, quien escapó del lugar en motocicleta. Según la Policía, el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas, aunque esa hipótesis aún se encuentra en verificación.

La Personería Municipal de Yumbo expresó su rechazo y dolor por los hechos ocurridos la noche del 31 de octubre, señalando que un evento destinado a la alegría y la unión familiar terminó convertido en tragedia. En un comunicado firmado por el personero Jesús Mauricio Castañeda González, la entidad lamentó la pérdida de la menor y pidió justicia para las víctimas.

Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

“La Personería reitera su rechazo a toda manifestación de violencia que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones y capturen a los responsables”, indicó la institución.

El caso de Yumbo se enmarca en una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana festivo de Halloween en el Valle del Cauca, donde, según el balance entregado por el general Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, tres personas fueron asesinadas y 68 más capturadas por distintos delitos.

Las operaciones policiales se extendieron desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, con acompañamiento de las secretarías de Movilidad y Seguridad de Cali y los municipios aledaños. Durante los controles se incautaron 14 armas de fuego, se recuperaron 13 motocicletas y se decomisaron más de 13.000 gramos de sustancias psicoactivas.

Policía Nacional busca a presunto
Policía Nacional busca a presunto asesino de una menor de edad en Yumbo, Valle | Visuales IA

Entre los hechos más graves, las autoridades reportaron un doble homicidio en el barrio Bonilla Aragón, donde dos hombres que se desplazaban en motocicleta fueron atacados por desconocidos. Uno de ellos murió en el lugar y el otro falleció en el hospital. En la comuna 13, otro ciudadano fue asesinado durante el robo de una bicicleta, aunque el agresor fue capturado y judicializado.

El general Bello señaló que “los homicidios reportados no guardan relación entre sí” y que las investigaciones avanzan con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Añadió que la Policía Metropolitana continúa desplegando operativos para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito informaron que durante el plan retorno del fin de semana fueron inmovilizadas 300 motocicletas y se impusieron más de 400 comparendos a conductores por infracciones de tránsito.

El caso de la menor en Yumbo ha despertado muestras de solidaridad y exigencias de justicia. Las autoridades del Valle del Cauca reiteraron que no descansarán hasta capturar al hombre disfrazado que protagonizó el ataque y garantizar que hechos como este no se repitan.

El general Bello puntualizó: “Infortunadamente, en un daño colateral fallece esta niña. Estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía y el cuerpo técnico de investigación para esclarecer esta conducta delictiva”.

Temas Relacionados

Policía Nacional Valle del CaucaYumboHalloweenSicario disfrazadoMuerte de menorPersonería de YumboSeguridad ciudadanaColombia-noticias

Más Noticias

Gobernación de Antioquia desmiente video sobre grupo armado ‘Conquistadores del Oriente’

Tras un video viral que generó alarma en el Oriente antioqueño, las autoridades confirmaron que el supuesto grupo armado “Conquistadores del Oriente” no existe y que las imágenes fueron manipuladas

Gobernación de Antioquia desmiente video

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 3 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados del último sorteo de

Medellín lidera la generación de empleo en Colombia con una tasa de desempleo del 6,9%, la más baja del país

El sector manufacturero, el transporte y los servicios relacionados con alojamiento e información han impulsado el aumento de la ocupación en la ciudad y su área metropolitana

Medellín lidera la generación de

Así pasajeros de Avianca vivieron 24 horas de retraso en vuelo México-Bogotá y denuncian caos operativo

Más de 180 pasajeros denunciaron que el vuelo AV187 de Avianca sufrió retrasos y reprogramaciones por más de un día. La aerolínea reconoció fallas técnicas y cambios de tripulación

Así pasajeros de Avianca vivieron

El Pico y Placa en Cartagena para este martes 4 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este martes

El Pico y Placa en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”