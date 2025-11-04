Autoridades buscan al hombre disfrazado que causó la muerte de una niña en Yumbo

Policía Nacional busca a presunto asesino de una menor de edad en Yumbo, Valle | Visuales IA

La Policía Nacional mantiene la búsqueda del hombre disfrazado que, durante la noche del 31 de octubre, protagonizó un ataque sicarial en el barrio Bellavista de Yumbo, Valle del Cauca, que terminó con la muerte de una niña de ocho años alcanzada por una bala perdida.

El hecho, ocurrido en medio de la celebración de Halloween, generó consternación en el municipio y reavivó los reclamos por mayor seguridad.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el sicario se movilizaba en motocicleta y vestía un disfraz cuando abrió fuego contra un ciudadano extranjero que se encontraba a las afueras de una vivienda.

Disparos al aire | Colprensa

En medio del ataque, una de las balas impactó a la menor, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

“El ciudadano estaba afuera de la vivienda de la menor cuando fue atacado con arma de fuego por un sicario disfrazado. La investigación se encuentra en etapa preliminar y las pruebas están en manos de la SIJIN y la Fiscalía”, declaró el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz.

El hombre que era el objetivo del ataque sobrevivió, aunque resultó con tres heridas de bala. Las autoridades adelantan labores de inteligencia para dar con el paradero del agresor, quien escapó del lugar en motocicleta. Según la Policía, el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas, aunque esa hipótesis aún se encuentra en verificación.

La Personería Municipal de Yumbo expresó su rechazo y dolor por los hechos ocurridos la noche del 31 de octubre, señalando que un evento destinado a la alegría y la unión familiar terminó convertido en tragedia. En un comunicado firmado por el personero Jesús Mauricio Castañeda González, la entidad lamentó la pérdida de la menor y pidió justicia para las víctimas.

Precaución - No pasar | Colprensa

“La Personería reitera su rechazo a toda manifestación de violencia que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones y capturen a los responsables”, indicó la institución.

El caso de Yumbo se enmarca en una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana festivo de Halloween en el Valle del Cauca, donde, según el balance entregado por el general Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, tres personas fueron asesinadas y 68 más capturadas por distintos delitos.

Las operaciones policiales se extendieron desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, con acompañamiento de las secretarías de Movilidad y Seguridad de Cali y los municipios aledaños. Durante los controles se incautaron 14 armas de fuego, se recuperaron 13 motocicletas y se decomisaron más de 13.000 gramos de sustancias psicoactivas.

Entre los hechos más graves, las autoridades reportaron un doble homicidio en el barrio Bonilla Aragón, donde dos hombres que se desplazaban en motocicleta fueron atacados por desconocidos. Uno de ellos murió en el lugar y el otro falleció en el hospital. En la comuna 13, otro ciudadano fue asesinado durante el robo de una bicicleta, aunque el agresor fue capturado y judicializado.

El general Bello señaló que “los homicidios reportados no guardan relación entre sí” y que las investigaciones avanzan con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Añadió que la Policía Metropolitana continúa desplegando operativos para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito informaron que durante el plan retorno del fin de semana fueron inmovilizadas 300 motocicletas y se impusieron más de 400 comparendos a conductores por infracciones de tránsito.

El caso de la menor en Yumbo ha despertado muestras de solidaridad y exigencias de justicia. Las autoridades del Valle del Cauca reiteraron que no descansarán hasta capturar al hombre disfrazado que protagonizó el ataque y garantizar que hechos como este no se repitan.

El general Bello puntualizó: “Infortunadamente, en un daño colateral fallece esta niña. Estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía y el cuerpo técnico de investigación para esclarecer esta conducta delictiva”.