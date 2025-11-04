Colombia

Alcalde Suárez, Cauca, da detalles sobre el carro bomba que dejó dos personas muertas: “Tenemos el balance de 16 personas afectadas, hay unas más graves que otras”

El mandatario del municipio caucano Cesar Cerón reportó que el atentado dejó dos muertos y 16 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y un policía

Guardar
Las autoridades locales enfrentan una
Las autoridades locales enfrentan una ola de violencia marcada por recurrentes ataques y aún investigan quiénes estarían detrás de la explosión - crédito Montaje Infobae

El municipio de Suárez, en el norte del Cauca, enfrenta una crisis de seguridad tras el reciente atentado con carrobomba en una de sus principales calles comerciales.

Según relató César Cerón, alcalde de Suárez, en conversación con 6 AM de Caracol Radio, la detonación causó un saldo de dos personas fallecidas y múltiples daños materiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario detalló que la explosión tuvo como epicentro una zona de comercio frecuentada diariamente por habitantes y visitantes.

“La explosión fue en un espacio de comercio, en una calle principal del municipio, la imagen fue devastadora”, afirmó el alcalde.

Las autoridades, con apoyo de organismos de socorro, evacuaron y atendieron a los afectados desde los primeros minutos después del ataque.

El balance entregado por Cerón contabilizó 16 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas un menor de edad, un miembro de la Policía y varios integrantes de la comunidad.

“Tenemos el balance de 16 personas afectadas, hay personas más graves que otras, incluido un menor de edad, un policía y la comunidad”, reportó el mandatario local.

La situación de orden público en Suárez se ha agravado durante las últimas semanas debido a una escalada de hechos violentos.

El alcalde destacó que “cada ocho días se ha presentado ataques con drones, es una situación bien complicada en este momento”.

Las autoridades investigan el origen del carrobomba y aún no hay confirmación sobre los responsables, como confirmó el propio Cerón: “No hay directamente alguien que se atribuya el carro bomba”.

Temas Relacionados

Carro bombaCarro bomba en Suárez CaucaSuárez CaucaAlcalde de SuárezCésar CerónColombia-Noticias

Más Noticias

MinDefensa rechaza secuestro de dos soldados: “Quienes agreden a un militar atacan el corazón de la Nación”

Pedro Sánchez señaló que este hecho constituye una violación a los derechos humanos y aseguró que se han activado todos los mecanismos para garantizar su retorno seguro y llevar a los responsables ante la justicia

MinDefensa rechaza secuestro de dos

Proyecto divide al liberalismo por veto a familiares de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República

La Comisión Primera del Senado aprobó una iniciativa que restringe las aspiraciones políticas de parientes cercanos de mandatarios locales, desatando un fuerte debate entre Alejandro Chacón y Héctor Olimpo Espinosa sobre su conveniencia y alcance

Proyecto divide al liberalismo por

Black Friday 2025 en Colombia: Cuándo es, qué tiendas participarán y cómo aprovechar las ofertas

La Cámara de Comercio recomienda planificar las compras, comparar precios, revisar las políticas de garantía y utilizar sitios web seguros para aprovechar las ofertas y evitar inconvenientes

Black Friday 2025 en Colombia:

Miguel Forero criticó masiva inmovilización de motos en Bogotá: “Galán les adelantó la Navidad a los patios”

El líder motero cuestionó las recientes acciones de la Secretaría de Movilidad y pidió respeto hacia los motociclistas, señalando que las medidas afectan a quienes usan la moto como herramienta de trabajo

Miguel Forero criticó masiva inmovilización

Pacientes en Antioquia sufren por crisis y deudas de la Nueva EPS con hospitales

Pacientes denuncian demoras en atención, escasez de medicamentos y largas filas en urgencias

Pacientes en Antioquia sufren por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

La Toxi Costeña enfrentó con pruebas a su exmánager tras tildarla de “fracasada” y de haber mantenido a sus hijos: “Me vale mond*”

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ se sometió a una intervención estética

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia