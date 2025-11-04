Alcalde Suárez, Cauca, da detalles sobre el carro bomba que dejó dos personas muertas: “Tenemos el balance de 16 personas afectadas, hay unas más graves que otras”

Las autoridades locales enfrentan una ola de violencia marcada por recurrentes ataques y aún investigan quiénes estarían detrás de la explosión - crédito Montaje Infobae

El municipio de Suárez, en el norte del Cauca, enfrenta una crisis de seguridad tras el reciente atentado con carrobomba en una de sus principales calles comerciales.

Según relató César Cerón, alcalde de Suárez, en conversación con 6 AM de Caracol Radio, la detonación causó un saldo de dos personas fallecidas y múltiples daños materiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario detalló que la explosión tuvo como epicentro una zona de comercio frecuentada diariamente por habitantes y visitantes.

“La explosión fue en un espacio de comercio, en una calle principal del municipio, la imagen fue devastadora”, afirmó el alcalde.

Las autoridades, con apoyo de organismos de socorro, evacuaron y atendieron a los afectados desde los primeros minutos después del ataque.

El balance entregado por Cerón contabilizó 16 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas un menor de edad, un miembro de la Policía y varios integrantes de la comunidad.

“Tenemos el balance de 16 personas afectadas, hay personas más graves que otras, incluido un menor de edad, un policía y la comunidad”, reportó el mandatario local.

La situación de orden público en Suárez se ha agravado durante las últimas semanas debido a una escalada de hechos violentos.

El alcalde destacó que “cada ocho días se ha presentado ataques con drones, es una situación bien complicada en este momento”.

Las autoridades investigan el origen del carrobomba y aún no hay confirmación sobre los responsables, como confirmó el propio Cerón: “No hay directamente alguien que se atribuya el carro bomba”.