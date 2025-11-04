Accidente vial contra tres búfalos deja uno herido y dos muertos vía Urabá

Un vehículo de transporte público impactó contra varios búfalos en la vía entre Mutatá y Chigorodó, generando inquietud por la seguridad vial mientras las - crédito captura de pantalla redes sociales

Una serie de hechos recientes en Antioquia ha puesto en alerta a las autoridades, con incidentes que involucran un accidente de bus que se estrelló contra búfalos en la vía Medellín-Urabá, un ataque armado en El Carmen de Viboral y la judicialización de varias personas por el secuestro extorsivo y robo a un ciudadano alemán en Medellín.

Estos sucesos han reavivado la preocupación por la seguridad vial y ciudadana en la región.

En horas de la tarde, un bus de la empresa Sotraurabá que cubría la ruta Medellín–Urabá colisionó con varios búfalos en la carretera que conecta Mutatá y Chigorodó, a la altura del río Juradó.

El impacto dejó dos animales muertos y uno herido, mientras que no se han reportado pasajeros lesionados.

El accidente ocurrió cuando los animales cruzaron la vía y el conductor no logró frenar a tiempo, lo que provocó que uno de los búfalos quedara atrapado bajo las llantas del bus.

Tras el incidente, los pasajeros fueron trasladados a otros vehículos para continuar su trayecto, mientras los cuerpos de los animales permanecían en la carretera y los potreros cercanos.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del choque, incluyendo la posibilidad de que el conductor haya excedido el límite de velocidad.

Hasta el momento, tras una semana luego de que los hechos ocurrieran, la información ha sido limitada. Ni las autoridades ni la empresa de transporte se han vuelto a pronunciar por los hechos.

Tragedia en Urabá, accidente entre bus y camión deja tres muertos

El cierre total de la vía entre Chigorodó y Mutatá en el Urabá antioqueño marcó la tarde del lunes tras un accidente de tránsito que dejó tres personas muertas y dieciocho heridas.

El siniestro, ocurrido en el sector de Surrambay, involucró a un bus de la empresa Transeba que transportaba a estudiantes del Sena y a un camión de carga pesada, generando conmoción en la comunidad educativa y en la región.

El choque frontal se produjo alrededor de las 14:30 en el kilómetro 48+850 de la carretera, cuando, de acuerdo con las primeras indagaciones, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

El bus trasladaba a veinticinco aprendices del Sena con destino a Medellín, donde participarían en el Encuentro Regional Deportivo de Aprendices.

La magnitud del impacto provocó la muerte inmediata de dos personas en el lugar, mientras que una tercera víctima falleció en el Hospital La Anunciación de Mutatá tras recibir atención médica, según detalló el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá..

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas del accidente y mantienen abiertas las hipótesis sobre posibles fallas mecánicas o condiciones adversas de la vía. El coronel Cepeda Sanabria explicó que “Tenemos conocimiento de tres personas que fallecieron en un accidente de tránsito en la vía que conduce del Chigorodó a Mutatá. Al parecer, las personas que fallecieron son estudiantes del SENA y se desplazaban a unos juegos regionales en la ciudad de Medellín”.

El oficial subrayó que las investigaciones continúan y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del siniestro. La comunidad educativa confirmó la identidad de dos de los fallecidos: Luz Felicia Segura Terán, estudiante de la técnica en Ejecución de Programas Deportivos, y Alex Esmit Chaverra Salas, inscrito en el tecnólogo en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos pertenecientes al Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó.

La identidad de la tercera víctima aún no ha sido divulgada, mientras las autoridades avanzan en las diligencias judiciales y la certificación del caso.

Entre los heridos se encuentran un profesional de deportes de Bienestar, una enfermera de Bienestar y tres aprendices, quienes recibieron atención médica en el hospital y se reportan fuera de peligro.

El conductor del bus fue trasladado a la Clínica Panamericana de Apartadó para recibir atención especializada. La concesión Autopistas Urabá, encargada de la operación y mantenimiento de la carretera, anunció el cierre temporal total de la vía para permitir las labores de peritaje y recolección de pruebas en el sitio del accidente.

La tragedia provocó una profunda reacción en el entorno educativo. Emily Elisa Coronado Garcés, directora encargada del Sena en Antioquia: “Queremos expresar el día de hoy las condolencias a las familias de los dos aprendices que perdieron la vida en este suceso tan lamentable, en el cual se desplazaban veinticinco de nuestros aprendices entre la vía Chigorodó-Mutatá”.

Coronado Garcés añadió: “Es para nosotros un trágico suceso, que nos duele en el corazón, porque realmente es nuestra familia SENA la que está sufriendo este lamentable hecho. Quiero decirles que vamos a hacer el más sincero acompañamiento, que todos vamos a estar unidos para salir adelante en esta trágica noticia”.

El Sena, a través de un comunicado recogido, manifestó su pesar por la tragedia y extendió sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas fatales.

La entidad señaló: “Así mismo, sentimos profundamente lo ocurrido con los aprendices y servidores públicos que resultaron heridos o afectados por este lamentable accidente. El Sena Antioquía brindará a todos ellos y a sus familias el acompañamiento y la atención necesarios en estos momentos de dolor”.