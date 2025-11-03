Colombia

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

La dominicana al parecer estaría muy molesta con el comportamiento de la colombiana dentro del programa de convivencia, por lo que le hizo un ultimátum

Las creadoras de contenido tienen una pelea cazada desde antes de su ingreso a 'La mansión de Luinny' - crédito @mojicaklk/IG

Un nuevo enfrentamiento se habría producido entre Yina Calderón y la participante llamada ‘La Bella Chanel’ mientras se desarrolla la competencia de La mansión de Luinny en República Dominicana. La colombiana y la dominicana tiene una pelea cazada desde antes de que iniciara el reality.

Mientras los participantes departían en uno de los espacios de la casa estudio, al parecer los constantes comentarios de Yina Calderón hicieron que Chanel se saliera de sus cabales, lo que provocó una nueva reacción de la dominicana. “Por esta madre mía que es de RD del 3 de febrero que te la voy a sonar”, le dice la creadora de contenido a Calderón, visiblemente molesta.

Yina Calderón y 'La Bella
Yina Calderón y 'La Bella Chanel' protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

Mientras la Bella Chanel continuaba con la discusión, sus compañeros trataban de calmarla, pero la situación iba escalando a mayores, cuando se pone de pie y se va directo al sitio donde se encuentra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

De repente, la dominicana le dice “te repudian en tu país, tú crees que tengo cabeza…”, cuando de repente, entre los gritos, Yina le dice a su compañera: “Escúchame bien Chanel, soy la más odiada, pero recordada”.

Estas declaraciones al parecer siguieron escalando el tono de la conversación entre las dos participantes, lo que hace que la dominicana se ponga de pie y nuevamente se dirija hacia el lugar de Calderón.

“Cuidado Chanel”, le dice una de sus compañeras, mientras que Karina García se interpone en el camino y le dice que esa es la estrategia de Yina, comenzar a desesperarla para que ella la ataque, la expulsen de la competencia y lograr su cometido.

Yina Calderón aceptó el reto
Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

La reacción en redes sociales fue contundente, mientras que algunos respaldaban a Yina Calderón, fueron más los que respaldaron las declaraciones de Chanel afirmando que es una de las personas menos queridas en el país: “A Yina tampoco la queremos en Colombia, la odiamos”; “siempre hace lo mismo, ataca, le da miedo y cuando se le van de frente sale corriendo”; “Yina es una de las personas más odiadas de Colombia”, entre otros.

Una pelea similar la vivió con la llamada ‘Diabla’

En La mansión de Luinny, el ambiente se tornó tenso tras una pelea entre Yina Calderón y La Diabla. El conflicto inició en la cocina tras un trato hostil, Yina decidió advertirle mientras sostenía uno de los objetos más preciados de su rival, el muñeco “Chuky”, y lanzó al piso: “Si me sigues molestando y tratándome mal cuando no te he hecho absolutamente nada, me voy a meter con tu muñeco. Pilas, porque yo soy más atrevida que tú mil veces”.

La Diabla reaccionó lanzando la ropa y los accesorios de Calderón al piso, asegurando que no debió tocar a su muñeco. Exigió respeto y Yina, insistente, advirtió con cortar el cabello del muñeco si no le recogía sus pertenencias.

La pelea escaló con amenazas e insultos. Calderón gritó: “¿Por qué crees que me dicen villana? Estoy reloca, no te das cuenta. Debería darte miedo porque estoy loca”.

Fuerte pelea entre Yina Calderón
Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

En ese contexto, Karina García intervino para intentar separarlas: “No muchachas, no se pongan en esas, no vale la pena”; sin embargo, Yina le pidió no participar señalando que era entre ellas.

La producción del programa tuvo que intervenir y solo recuperaron el muñeco después de un intenso forcejeo. Karina ofreció ayuda a La Diabla para reparar el muñeco, actitud bien recibida por los seguidores.

Calderón afirmó que no le importaría ser expulsada si continuaban las provocaciones, mientras La Diabla consideró que Yina buscaba polémica, lo cual ella negó. Karina García reforzó su liderazgo dentro del grupo, destacando que “esta vez no permitirá que nadie la pase por encima”.

