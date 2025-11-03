Colombia

Masacre en El Águila, Valle del Cauca, estaría ligada a disputa entre grupos criminales por el control territorial

La Policía del Valle señaló que el tiroteo estuvo motivado por la pugna territorial entre bandas dedicadas al microtráfico y la extorsión. Una de las víctimas había recuperado su libertad días antes

El CTI de la Fiscalía
El CTI de la Fiscalía de Valle del Cauca hizo el levantamiento de los cuerpos - crédito @CTI/Sitio web

En la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025, El Águila, municipio del norte del Valle del Cauca, fue escenario de una masacre al interior de un bar.

La Policía de Valle del Cauca maneja como principal hipótesis que el crimen surgió de una confrontación directa entre las bandas delincuenciales Los Flacos y Nueva Generación, ambas con accionar en la zona.

De acuerdo con declaraciones de la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que “se registró una confrontación entre integrantes de estas bandas delincuenciales, al parecer por el control de rentas criminales relacionadas con el microtráfico y la extorsión”.

El hecho se presentó dentro de un establecimiento comercial donde se expendían bebidas alcohólicas.

Esta fue la grabación de una persona después de que cuatro personas fueran asesinadas en una tienda del municipio - crédito @radiosupercali/X

La acción armada dejó como saldo la muerte de cuatro personas, quienes según el informe hacían parte de una de las agrupaciones enfrentadas.

Una de las víctimas presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y estupefacientes y, según lo explicado a Blu Radio, “hace poco más de dos semanas había recuperado la libertad, por vencimiento de términos”.

Además de los fallecidos, otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde permanecen fuera de peligro. Las autoridades mantienen activa la investigación para aclarar los detalles de este hecho violento.

En función de la gravedad de los hechos, las autoridades municipales adoptaron medidas restrictivas. Tras la balacera, se decretó ley seca por el resto del puente festivo, aplicándose desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 a. m. del día siguiente.

Las bandas delincuenciales de Los Flacos y Nueva Generación son señaladas de liderar actividades ilícitas como microtráfico y extorsión en varios municipios del Valle, situación que incrementa la tensión en la región.

Esta es la masacre 66
Esta es la masacre 66 de la que se tiene reporte en Colombia, de lo que va de 2025 -crédito Indepaz

Pronunciamiento de Indepaz sobre esta masacre: “Es la #66 ocurrida en 2025”

Tras el atentado sufrido la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, donde cuatro personas murieron durante un tiroteo en un bar frente al hospital municipal de El Águila, al norte del Valle del Cauca, hizo que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se pronunciara a través de sus canales oficiales.

“Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas”, señaló Indepaz en su publicación en X, proporcionando detalles iniciales sobre el hecho ocurrido en pleno casco urbano de El Águila.

Con esta acción violenta, el municipio del norte del Valle suma su caso a una serie de masacres que han afectado al departamento en lo que va de 2025.

La Defensoría del Pueblo agregó contexto mediante la activación de la Alerta Temprana 013/25 para El Águila, advirtiendo que la imposición de normas y otros mecanismos de gobernanza ilegal por grupos armados “representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Indepaz señaló que la masacre
Indepaz señaló que la masacre en El Águila, Valle del Cauca, es la número 66 en 2025 - crédito @Indepaz

Además, la Alerta Temprana 021/22 ya había señalado un riesgo alto en este municipio por la disputa del grupo Los Flacos, responsable de controlar economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la extorsión.

Según la Defensoría, existe “un aumento de homicidios y amenazas derivado de la confrontación por el control territorial y las rutas del norte del Valle”.

Entre los grupos identificados en la zona se encuentran Los Flacos y Nueva Generación, además de otras bandas locales. La jurisdicción corresponde a la Séptima División del Ejército colombiano, que mantiene operaciones en el área.

El ataque se suma a la lista de hechos violentos que registra el país: “Es la masacre número 66 ocurrida en 2025”, precisó la entidad, mientras persiste el pedido a las autoridades para que se adopten acciones urgentes de protección y prevención para líderes sociales y la población civil.

