Colombia

Lina Garrido criticó a Gustavo Petro por atentado en Cauca: “No sirvió pa’ nada, o sí... para darle beneficios a delincuentes”

Tras el atentado con explosivos cerca de la estación de Policía en Suárez, la congresista cuestionó la gestión estatal y denunció falta de control frente a la violencia en la región

Guardar
La representante Lina Garrido responsabilizó
La representante Lina Garrido responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el ataque con explosivos en Suárez, Cauca, acusando al Gobierno de favorecer a grupos armados y exigir mayor seguridad en el país - crédito Lina Maria Garrido/Facebook - Presidencia

Durante la madrugada del lunes 3 de noviembre, en el municipio de Suárez, Cauca, un vehículo cargado con explosivos estalló cerca de la estación de Policía, en medio de un ataque con armas de fuego.

Vecinos de la zona captaron en video el instante de la explosión, el fuego generado en el automóvil y una posterior detonación que causó graves daños en viviendas y negocios del sector conocido como Villa Flor.

Lina Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical y opositora al Gobierno nacional, se pronunció tras el ataque en el Cauca apuntando contra la administración del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. “No sirvió pa’ nada, o sí, para darle beneficios a los delincuentes”, declaró, responsabilizando al Ejecutivo de facilitar condiciones favorables a los grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Garrido en un mensaje en su cuenta de la red social X expresó su rechazo ante el nuevo atentado en el Cauca, señalando la falta de control estatal en la región y la impunidad con que operan los grupos armados.

En su postura, hizo énfasis en la necesidad de que un futuro presidente refuerce la seguridad en todo el país y lanzó críticas directas al actual mandatario, Gustavo Petro, a quien responsabilizó de beneficiar a los delincuentes y malgastar los recursos públicos.

Lina Garrido se fue en
Lina Garrido se fue en contra de Gustavo Petro por atentado en departamento del Cauca - crédito @linamariagarri1

“Gravísimo. Otro atentado más contra la Fuerza Pública en el Cauca demuestra que el Estado perdió el control territorial y que los grupos criminales actúan con total impunidad. El próximo Presidente debe garantizar la seguridad en todo el territorio, este que tenemos @petrogustavo no sirvió pa’nada, o si, para darle beneficios a los delincuentes, gastarse la platica en viajes, y darse la vida de princeso”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En la parte final de su mensaje, la congresista del partido Cambio Radical exigió medidas más severas y ágiles contra los líderes de grupos armados, proponiendo la extradición por vía administrativa para los jefes terroristas y la implementación de una legislación excepcional que acelere los procesos judiciales en Colombia.

Además, planteó la necesidad de cárceles especiales gestionadas por veteranos de la Fuerza Pública, argumentando que estos delincuentes no deben recibir el mismo trato que los ciudadanos respetuosos de la ley.

En la parte final de
En la parte final de su mensaje, la congresista del partido Cambio Radical exigió medidas más severas y ágiles contra los líderes de grupos armados, proponiendo la extradición por vía administrativa para los jefes terroristas - crédito Colprensa

“Los jefes terroristas deben ser extraditados vía administrativa; los que sean juzgados en Colombia, debe hacerse con legislación excepcional que establezca plazos breves y permita condenas en cuestión de meses. Cárceles especiales, administradas por veteranos de la Fuerza Pública, con cero corrupción. Los violentos no pueden tener los mismos derechos que la gente de bien”, aseveró la contradictora del Gobierno Petro en su mensaje.

Respecto al ataque ocurrido en Suárez, Cauca, se reportó que la detonación provocó una destrucción significativa en el sector, ya que la carga explosiva dañó al menos treinta viviendas y establecimientos comerciales, generando inquietud entre los habitantes y dejando a varias personas afectadas debido a las pérdidas materiales ocasionadas.

El vehículo fue detonado en
El vehículo fue detonado en la madrugada del lunes 3 de noviembre - crédito red social X

Según los informes iniciales y relatos recogidos tras el atentado, todo apunta a que miembros disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc intentaron detonar el artefacto explosivo junto a la estación de Policía de Suárez. Sin embargo, la explosión se produjo finalmente en un área habitacional, ya que el automóvil no alcanzó su destino previsto.

En los minutos anteriores a la explosión, vecinos del área urbana utilizaron plataformas digitales para alertar sobre la aparición de drones que arrojaban artefactos explosivos en el municipio. Esta situación desató pánico entre la comunidad. Posteriormente, se iniciaron ataques con armas de fuego contra las instalaciones de la policía local.

Tanto Suárez como Buenos Aires, en el norte del Cauca, forman parte del área donde se desarrolla la operación Escudo del Norte, un esfuerzo de la fuerza pública para contener y debilitar a las disidencias de las Farc.

Temas Relacionados

David LunaLina GarridoAtentado en CaucaCarro BombaSuarez, CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Hernán Cadavid criticó a Francia Márquez por atentado en Suárez, Cauca: “El carro bomba fue en su pueblo, ¡haga algo!”

El representante del Centro Democrático cuestionó la falta de respuesta de la vicepresidenta, luego de la explosión de un carro bomba y un ataque armado en su municipio natal, generando debate en redes sociales

Hernán Cadavid criticó a Francia

Tras una riña, un hombre recibió un disparo en el pecho, en Bogotá: investigan si se trató de un acto de intolerancia

Un choque entre dos vehículos derivó en una confrontación armada que terminó con la vida de un hombre, mientras la comunidad expresa preocupación por el uso de armas en disputas cotidianas

Tras una riña, un hombre

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

La dominicana al parecer estaría muy molesta con el comportamiento de la colombiana dentro del programa de convivencia, por lo que le hizo un ultimátum

Yina Calderón tuvo un nuevo

Imágenes: así se vivió la emotiva despedida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió tras recibir brutal golpiza en Bogotá

La misa de despedida del joven de 20 años se llevó a cabo en la Parroquia Cristo Rey, ubicada al norte de la capital

Imágenes: así se vivió la

Daniel Briceño denunció exceso de “burocracia” en entidad vinculada al PAE: “Gastan la plata de la comida de los niños en burocracia”

El concejal de Bogotá denunció que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar incrementó su nómina y presupuesto, mientras persisten advertencias sobre falta de recursos para la alimentación de estudiantes vulnerables

Daniel Briceño denunció exceso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón tuvo un nuevo

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

Deportes

La FIFA ratificó la sanción

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot